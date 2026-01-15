Taj matori ološ... Teodori pukao film i žestoko izvređala Takija, Maja joj brutalno zapušila usta! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Filipa Đukića.

- Hipotetički da saznaš da je Taki rekao da si čovek bez stava, da ti je karakter nula i da trebaš da se boriš samo za Teodoru jer je ona pokazala isto što i ti? - glasilo je pitanje.

- U pravu je čovek, šta da kažem? Još je bio i blag - upitao je Đukić.

- Nema šta da li je istina ili nije, j*biga ja sam mu ćerka jedinica i mene niko nije terao da to radim. J*biga, nije okej da Filip sedi i ćuti celu noć. Očigledno nisam sebi trebala da dozvolim neke stvari - rekla je Maja.

- Izvini Majo, ali mene zanima što je taj matori ološ ljubomoran? On nema stav, a ja ću svoj stav dokazati kada ga budem tužila - rekla je Teodora.

- Ja neću dozvoliti da iko priča o mom ocu loše. On je nju uveo u rijaliti - rekla je Maja.

- Pedofilčina matora, nek me izvadi iz usta i nek me ne komentariše - rekla je Teodora.

- Samo ću da kažem da su dokazi izašli onog trenutka kad sam ja to rekla, tako da to je to - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić