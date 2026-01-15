Sramota me da pogledam ljude u oči: Đukić na ivici suza zbog muvačine s Aneli, Anđelo dao sve od sebe da ga uteši! (VIDEO)

Uopšte nije dobro!

Anđelo Ranković prišao je Filipu Đukiću kako bi pokušao da ga uteši i podigne mu energiju, ali čini se da to nije uspeo jer je Filip bio baš loše zbog svog plesa s Aneli Ahmić.

- Gubiš se, okej. Pogrešio si u nekom muško-ženskom odnosu, ali nisi ubio čoveka - rekao je Anđelo.

- Dečko nije ništa uradio - rekao je Bora.

- Tebe ne boli k*rac, to dokazuje da si dobar i da se kaješ, ali diži se. Ne moraš sad na silu nešto, ali ne trebaš ni toliko da budeš toliko u daunu - rekao je Anđelo.

- Ispao sam j*jara i prema Janjušu, Luki, Asminu i Maji - rekao je Đukić.

- Pa jesi, ali dobro ništa nisi toliko vau sad uradio. Izvuci iz svega ovoga pouku i zaključak. Mislim da bi prvenstveno trebao da prestaneš da piješ jer te očigledno alkohol vuče u problem. Nek ti ova situacija bude pokazatelj da tebi alkohol ne donosi dobro, to je to. Vidi se da se kaješ i da ti je teško, ali nemoj toliko da padaš. Nisi uradio stvari koje su neizbrisive, j*biga - rekao je Anđelo.

- Tebra, ja se gadim tih stvari i ja mrzim to - rekao je Filip.

- Okej, pogrešio si i lepo je što si rekao. Vidi se da ti je teško i da se kaješ, ali zbog svog odnosa prema njima nemoj da ubijaš sebe toliko u pojam i da budeš u teškoj depresiji - rekao je Anđelo.

- Sve u k*rac buraz. Ne radim ja ništa dobro, napolju ovo prslo i sve u p*čku materinu - rekao je Filip.

- Polako, ne razmišljaj o stanu. Ti kao da nemaš gde da živiš, pa ti imaš prihoda da možeš sebi da živiš gde hoćeš. Budeš li nastavio do kraja da nabacuješ sebi to, ti ćeš pući. Ovde smo i ovo nije lako, navućićeš stres. Razumem da si izgubio mnogo para, ali to je kraj i ćao. Razmišljaj o drugim stvarima, ako su ti rekli da nema ništa od te devojke onda nema i ćao. Ne zamaraj mozak drugim stvarima na koje ne možeš da utičeš - rekao je Anđelo.

- Sramota me bre da ljude pogledam u oči - rekao je Filip.

- Razumem te, ja sam isto pravio greške i to je to - rekao je Anđelo.

- Kanalim ljude koji mi ništa nisu uradili buraz - rekao je Filip.

- Dobro, svestan si svoje greške i poradi na tome da ne ponoviš to. Kako god bilo, ti nisi završio s Aneli nego s Majom i iskreno najviše si nju ukanalio od svih. U celokupnoj situaciji može najlošije da se oseća Maja, a njima može da bude bezveze što si to ti i da im bude krivo - rekao je Anđelo.

- Užas brate, kakva sam j*jara ispao. Meni je ovo katastrofa, imam skoro 40 godina - rekao je Đukić.

- Grešimo celog života, šta da se radi?

Autor: N.Panić