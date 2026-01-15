Kadrovi zbog kojih ćete umreti od smeha: Cela kuća se preselila u izolaciju da prati karambol Uroša i Bore, cerekanje odzvanja imanjem! (VIDEO)

Šou!

Bora Santana otišao je sa sve kutlačom u izolaciju kako bi se branio od Uroša Stanića, koji je vrlo brzo zajedno s obezbeđenjem došao u izolaciju, zbog čega su se svi ukućani odmah preselili iz Bele kuće u izolaciju i sa osmehom posmatrali karambol.

- Druge devojke nećeš gledati - rekao je Uroš.

- J*baću ti mamu u p*čku ja, on pravi cirkus - rekao je Bora.

- Ja pravim cirkus? - upitao je Uroš.

- Dozvolio si sebi da ti peder pravi ljubavne scene - rekla je Aneli.

- Ovo je napravila ona bundeva - rekao je Bora.

- Vidi pozorište, gledajte kako sam sredio celu izolaciju - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić