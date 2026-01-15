Haos na sve strane!

Sinoć je održana emisija "Pitanja gledalaca" a voditelj Milan Milošević prvo pitanje pročitao je za Maju Marinković i Aneli Ahmić.

- Videsmo noćas vaše veliko prijateljstvo - glasilo je pitanje.

- Mi smo bili na žurki i đuskale, videćemo šta je uradila Aneli kroz pitanja - rekla je Maja.

- Ništa nisam radila sa Filipom, nema šta jer mi nismo ništa radili. On mene nije ljubio po vratu - rekla je Aneli.

- Misli se na to da je Aneli bila sa Filipom. Sinoć su pokazale da nisu nikakve prijateljice i da to što su dobre to je da jedna drugoj ne bi uzimale Asmina i Filipa - rekao je Dača.

- Maja nije ni znala da ćeš ti odvajati devojke od Filipa, tako da ti je to palo u vodu. Argumenti su ti užas - rekla je Matora.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" takmičari su komentarisali prijateljstvo Maje Marinković i Aneli Ahmić, za koje se nakon sinoćne žurke smatra da je lažno.

- Cilj je da Aneli rasturi nju od Asmina i ona je stavila ruke i rekla da se skloni Asmin od Maje. Ovo što je radila sa Filipom noćas je klasično da uvali k*rac Maji. Ovo je najseljačkija ženska priča i tu opravdanja nema - govorila je Milena.

- Ne znam da li se seća neko iz sezone tri kad sam menjao baterije i nešto dobacio za Karićevu devojku, pa me svi napali da nisam drug. Filip je sad prema Luki i prema meni ispao gori nego što je Luka ispao prema njemu. Ja nisam pratio njihov odnos i nisam video, a sve i da je je malo istina to su moje dve jedine devojke iz rijalitija, a Filip i ja smo drugovi - pričao je Janjuš.

- Filip je Aneli u kazinu ljubio u usta, to je video Asmin, videli su svi... Dača me je prvo pitao da li sam video, a onda sam video posle da joj je prišao i da ju je ljubio u obraz, a onda u usta - govorio je Bebica.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Zašto pričaš da te Filip smarao celu žurku kad to nije istina? Vaćario se i ljubio sa Aneli, pa onda išao kod Boginje. Tebi je došao kad više nije mogao da iskontroliše svoje nagone - glasilo je pitanje.

- Drago mi je zbog ovog pitanja jer čujem detalje drugih situacija. Sačekaću sutra da vidim neke stvari, ali sat vremena pred kraj žurke je Filip krenuo meni da prilazi. Mi smo bili zajedno dok nismo došli do sobe, a onda se završilo kako se završilo. Dača je bio pored nas u krevetu i zna odlično kako je tekao razgovor. Ne mogu da kažem da se ne sećam kada se to desilo - rekla je Maja.

- Prvi put me je u rijalitiju blam mog ponašanja od sinoć. Imaju pravo da se naljute i Luka i Janjuš i Asmin, ovo mi je užas i ispao sam p*čka. Ovo mi se napolju ne dešava, ovde sam kao u teranju nekom. Imaju prava svi da me razapnu i da me j*bu, nemam pravo ovde ništa da kažem - rekao je Đukić.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" takmičari su komentarisali prijateljstvo Maje Marinković i Aneli Ahmić, za koje se nakon sinoćne žurke smatra da je lažno.

- Večeras ako Filip bude hteo ona će sa njim da legne kao da ništa nije bilo. Filip je rekao da ne zna šta će biti sa njom i odmah kaže da je ovo sa njom klasičan s*ks. On nema ni u malom mozgu da sa Majom ima bilo šta ozbiljno. On je danas opet dao nadu i ostavlja prostor. Neka kaže da će da ima s*ks i da ne razmišlja da će da bude u vezi - govorio je Janjuš.

- Šta misliš da li će da padne s*ks Aneli i Filipa? - pitao je voditelj.

- Mislim da neće. Ja ovde jedino ne mogu da zamerim Asminu nešto za Aneli. Ja Filipa neću da ponižavam, mislim da je moj drug i neću da grešim dušu jer ne znam kakav je to snimak. Ja Asminu nisam nikad zamerio odnos sa Majom jer smo se skoro upoznali. Filipa znam osam godina i ja njega stvarno volim - nastavio je Janjuš.

- Majo, ispala si kao zadnja rupa na svirali jer je pokušao sa više devojaka i kad je završio došao je kod tebe. Filipe, ti si stvarno nula od muškarca. Ti ne poštuješ devojke, katastrofa je na koji način se igraš. Majo. ti si katastrofa i tvoje ponašanje. Ja sam ti rekao da ne treba sa njim ništa da imaš, da se ogradiš i da ga marširaš kad god ti priđe. Ti si doživela najveći blam. Svaki muškarac te je priznao za vezu, nikad ti se nije dešavalo da budeš kombinacija. Majo, ti ako nastaviš ovakav odnos i da vidite šta ćete to je katastrofa. Nisi prvi put u rijalitiju da budeš nečija j*bačica i nemoj da dozvoljavaš da te neko ponižava. Aneli je sinoć pokazala na koji način te gleda i kako je flertovala sa Filipom, a ona zna da tebi Filip znači - govorio je Uroš Stanić.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Kada ćeš više već jednom shvatiti da su tvoja mama i sestra velike grešnice šta su radili Hani i Neriu. Ti si dobra duša, to ne liči na tebe? - glasilo je pitanje.

- Najveći grešnik mi je Nerio koji je izdao svoju porodicu, a Hana me ne zanima ona njega želi da odvoji od porodice - rekla je Aneli.

- Sve je napolju dokazano, ona ne može to da prizna već će ih braniti. Hana je bila protiv mog ulaska, tako da me ona nije nagovorila - rekao je Nerio.

- Ja znam da je vanka dokazano sve jer sam ja ostavila sve te dokaze. Ljudi ih gledaju kao monstrume zbog svega što su radili mojoj ćerkici i što je Sita mene htela da gurne niz stepenice - rekla je Hana.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Šta je poenta da Uroš kaže Aneli da si ti trudna sa Lukom? Pa našu lavicu baš boli uvo za Luku - glasilo je pitanje.

- Kad sam ja to rekla? - pitala je Anita.

- Jesi, kad smo pili šampanjac u pabu - dodao je Uroš.

- Uroš je rekao da ide da provocira Aneli, a ona je rekla: "Idi reci da sam ja trudna", čak je rekla i da kaže da je u trećem mesecu - govorio je Luka.

- Ja bih rekla, ali se ne sećam. Popila sam, bila sam pijana. Ja se toga ne sećam, Boga mi - nastavila je Anita.

- Što bi mi to govorila ako je tako sigurna u sebe? Ona njega sputava da komentariše i već mu je rekla šta da kaže ako ga podigneš za Filipa. Ja njih sinoć nisam videla - rekla je Aneli.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asmina Durdžića.

- Pratio si pomno noćas dešavanja između Maje, Filipa, Aneli i Boginje. Da li si očekivao da će Maja ipak imati onakav s*ks posle svega sa Filipom? - glasilo je pitanje.

- Majke mi sam očekivao da će Filip završiti sa Aneli, iako sam ja znao da ona neće biti intimna s njom. Maja je imala jako dobar stav do pola šest ujutru, a nisam očekivao da će ona imati s*ks sa njom - rekao je Asmin.

- Maja je neko ko je deset godina ovde, ali njeni postupci nisu adekvatni za jednu zvezdu. Ovo što je rekao Asmin, ne znam koliko vam je trebalo da shvatite da je ovo sezona inata. Svi koji ste večeras akteri ste sve radili iz inata. Filipu više ne mogu da zamerim bilo šta osim da ga okarakterišem kao p*čkopaćenika. Kako ne izabere Sandru Todić, Anastasiju i ostale? Nemaš više kredibilitet da mi kažeš da te blam jer si to rekao i pre 20 dana. Luka ovako nije smeo da reaguje sa Aneli kao sa Anitom jer bi ga ona prebila - rekao je Ivan.

- Ja sam s Filipom htela da pričam, ali njemu se spavalo. Meni su više bitne ove situacije s Aneli za koje mi je danas rekao da to nije tačno. On sad sedi ovde i ćuti, pa nek trpi kad je napravio sr*nje, kao i ja. Nemoj da mi se hvataju za reč, sat vremena pred žurke mi je prilazio - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Danila Daču Virijevića.

- Možeš li sad pred svima da kažeš šta si rekao Darku i koju tajnu ti je Anita rekla - glasilo je pitanje.

- Anita se ovde više puta odala kad sam postavljao pitanja i samo sam iz nje hteo da izvučem neke stvari, pa je ona samo potvrdila. Kad je Anita ušla često je slušala pesmu "Seks mašina" i uvek sam govorio da to radi zbog Anđela i ona mi je rekla da to nije istina. Došla mi je u krevet i rekla mi je da joj je to omiljena pesma jer je spolja bila u kombinaciji sa Reljom. Upoznali su se u Budvi, bili su u kombinaciji, dolazila je u studio, tamo si imali odnose, pili džin tonik, kući se vraćala sa masnicama... Rekla je da je s*ks bio neviđen, da je ovde niko ne zanima i da jedva čeka da napusti kući da bi mogla da se viđa sa njim. Oni su lajkovali storije jedno drugome, a dokaz da ona i dalje postoji je da mu Tamara lajkuje storije. Videli su se tri dana pred njen ulazak, imali su s*ks. Ona je rekla da će da uđe, a on je rekao da to ne gleda, ali da je podržava jer ima dete da zaradi. Ona je zaboravila da ponese majicu, on joj je dao - pričao je Dača.

- Odmah da te demantujem za majicu, ja tu majicu nemam - govorila je Anita.

- Rekla je da ima par pesama koje je čula, da pesme kidaju i da jedva čeka da izađu. Kad je Nikolija njega zvala on je pričao kako radi u studiju. Ja sam joj postavio pitanje na "Igri istine" i tu sam je navukao, pitao sam je za novi album, a ona je rekla: "Hoćeš da kažeš da sam bila kod njega u studiju?". Ona ima dva grama mozga. Samo sam hteo da dokažem da od mene ne možeš da praviš budalu. Ona nije htela da prizna da mi je rekla da su Maja i Anđelo imali s*ks. Mi kad smo pričali nismo imali bubice jer je ona moju bubicu bacila sa kreveta. Ona kad je ušla ovde rekla je da mnogo voli džin tonik, kako ga mnogo voli i da ga je letos pila. Ona se tri dana pred ulazak videla sa njim. Nije pričala da su bili u vezi, nego da su se viđali - pričao je Dača.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi otkrila sve što zna o Relji Popoviću i Aniti Stanojlović.

- Ja sam odmah znala, istog trenutka je Dača došao i rekao mi. Kada je Uroš pomenuo priču, mi smo svi ćutali, a oni su pretili da će ga prebiti - rekla je Kačavenda.

- Ti si retardirana babetina koju drma klimaks, k*rvetino jedna - rekla je Anita.

- Ušla si i namestila dečka, budaletino jedna - rekla je Kačavenda.

- Ona je meni samo rekla da Dača može da priča za Relju - rekao je Luka.

- Pa eto, sve si potvrdio - rekao je Dača.

- Ja sad hoću da idem kući, nek mi se skine rijaliti. Vi štitite ljude koji trebaju da se štite, od sada ćutim - rekla je Anita.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđela Rankovića.

- Kad sediš sa Aneli i treba da odeš negde prvo nju obavestiš, donosiš joj hranu, pokrivao si je u izolaciji, reci nam da li ti se sviđa? - glasilo je pitanje.

- Sve je to istina, ali kao što sam rekao da mi je fizički lepa i atraktivna devojka, ali da mi se dopada na način da budem sa njom u vezi ne, niti ćemo biti. Sinoć sam se opustio i bio mi je lepo, ali sam je stiskao za ruku da bi se smirila, ne zbog drugih ljudi nego zbog sebe. Nas dvoje kad smo igrali da se malo smiri. Rekao sam joj da ne treba da pije - rekao je Anđelo.

Sledeće pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Do kad ćeš se blamirati sa ženama koje uopšte nisu za tebe? - glasilo je pitanje.

- Slažem se, neću se više blamirati zbog alkohola kao i što se neću blamirati sa ženama. Za mene je neka dama koja zna da se ponaša - rekao je Asmin.

- Asmin je odlučio da nema više komunikaciju s Aneli, ali onda ne treba da joj daje pivo - rekla je Matora.

- Ja nisam njoj dao moje pivo, Toša mi je rekao: ''Odnesi ovo pivo Aneli'' - rekao je Asmin.

- Sad ste pričali u sobi. Asmin ima problem s egom i oseća se da je ispaljen sa Majine strane. Ukoliko su mu već roditelji rekli da ukoliko nije zaljubljen ni u jednu od njih dve - rekla je Matora.

- Ovo pitanje je došlo posle žurke od sinoć. Njega su Aneli i Maja ismejavale zbog Dušice, a onda ste sinoć dokazale da i Asmin može da ismejava vas dve. Posle Majinog s*ksa sa Filipom si ti njoj opet prilazio, to je blam - rekao je Dača.

- Meni je Aneli prišla sinoć šest puta, ali sam te ja odbio. Da sam hteo i sinoć bih bio s tobom - rekao je Asmin.

- Ja se zaista slažem s gledaocima. Ti si ušao na velika vrata ovde i dozvolio sebi stvari koje ti ne priliče, smatram da nijedna žena ovde nije za tebe - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Da li te nije blam da padneš u utorak, a Filip celu noć ljubio tvoju drugaricu Aneli? - glasilo je pitanje.

- Pa jeste me blam, naravno. Propala bih sad u zemlju, ali ja to nisam znala. Ja da sam znala drugačije bih postupila jer nisam više klinka da radim takve stvari - rekla je Maja.

- Ti lupetaš gluposti, pričaš istu priču kao prošli put - dodao je Janjuš.

- Janjuše, to nije tvoj problem i ti i ja smo završili. Razumem da bude ljut na Filipa zbog Aneli, ali ja sam sa njim završila pre šest godina. Mene nije blam mog i Filipovog odnosa i očigledno je da postoji nešto čim se to ponavlja. Ne bih to sebi dozvolila da sam znala. Ja sam ovo zamerila Aneli, ali mi ne pada na pamet ovde da je ponižavam i da se svađam. Više neće moći da bude isto. Ja volim da čujem istinu i pitanja nikad ne stižu za džaba. Ja stojim iza toga i ovde ne cvilim. Ne vidim grešku jer nam je takva relacija - govorila je Maja.

- Nemam ništa pametno da kažem. Sve što kažu najgore jesam, ispao sam p*čketina - rekao je Filip.

- Ja sam video sinoć da je Filip tek posle četiri išao sa Aneli, ali je tu bila ona inicijator. Ne znam da li je prkosila Asminu, Maji... Uvek ona njemu prilaze osim što je sinoć hteo da ide sa Majom. Njemu je Aneli sinoć prilazila. Filip se sad oseća loše, a druga strana se smeje. On nije ispao p*čka. Ne radi alkohol svakog isto, ja poznajem Filipa - pričao je Luka.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Da li te Luka stalno gleda i da li ti šalje tajne signale? - glasilo je pitanje.

- On je prebacivao da se smeje Aniti, gledao me na nominacijama u oči i počeo da se smeje. On kad nešto radi i priča gleda prema meni i ja to vidim u ogledalu. Primetila sam da me gleda, ne znam da li previše, ali sa uhvatila. Ja ne znam da li to radi nesvesno kao što je radio neke stvari dok je bio sa mnom u vezi, ali očigledno da neke stvari radi isto. Slagala bih kad bih rekla da me ne gleda i da me ne provocira. On je sinoć ispratio celu moju - govorila je Aneli.

Naredno pitanje takođe je bilo za Aneli Ahmić.

- Zameraš Milici postupak prema Terzi, ali kako baš ti koja je uradila mnogo goru stvari i upetljala porodicu koja ne dozvoljava da Nora vidi svog oca? Ko si ti da zameraš? - glasilo je pitanje.

- Mi smo se jednom čuli oko kola, mogao je da spusti loptu i traži dete, a on je dao snimak. Imam pravo da komentarišem i niko ne može da me poredi sa Milicom jer nikome nisam zabranila da vidi dete, niti je on mene kontaktirao. Ako moja porodica nije dala verovatno postoji neki razlog. Ja bih mu dovela dete, ali on nije hteo da ga ja dovedem. Sad se to obrće kako njemu odgovara, ali nikad nisam zabranila čak sam i potencirala - pričala je Aneli.

- Aneli kad bude shvatila da su joj sestra i mama krive jer ja ne viđam Noru sve će da joj bude lakše. Ona nikad ne bi priznala da su joj mama i sestra krive. Sita i Grofica su mene najstrašnije pljuvale. Moja mama je zvala brata da uzme Noru, a Grofica ima stav da nikad neću da vidim Noru. Zato idemo na sud, pa ćemo da vidimo da li će Grofica da vidi Noru... Aneli da, ali Grofica ne - pričao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Daču Virijevića.

- Dačo, ko je komentarisao da ga Maja dobro pegla onako pijanog? - glasilo je pitanje.

- Luka je rekao: ''Maja ima dobar rad'' - rekao je Dača.

- Rekao je: ''Al ga lomi mala'' - rekla je Anita.

- Onda je Anita odgovorila: ''To je Filip, nije Maja'' - rekao je Dača.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Šta te to veže za Luku? - glasilo je pitanje.

- U vezi smo, lepo nam je, stvorile su mi se emocije, lepo se šalimo, pozitivan je, non stop me zasmejava, izvlači pozitivnu energiju iz mene. Nikad ne znam na čemu sam sa njim... Rekla sam da je najveći prevarant kog sam upoznala i to me privlači kod njega. On mene više ne shvata za ozbiljno. Ja nisam provalila nijednu situaciju da je pogledao, da on pati i da mu je krivo. Ja kad budem videla bilo šta ja ću ovde da napravim haos. Ja sam njemu već najavila - govorila je Anita.

- On je mene gledao u oči, pa to se videlo - rekla je Aneli.

- Ostaće samo na gledanju po njenom, a ja bih je samo zamolio da se vrati stara Aneli i kad je gledam da bude ono: "Šta me gledaš?". Hoće da se kači na nas i dajem nam na značaju za džabe. Neka ostavi beton ligu - govorio je Luka.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Da li smatraš Aneli svojom drugaricom nakon onakvog flertovanja s Filipom i ljubljenja? - glasilo je pitanje.

- Naravno da ne, ali nisam videla. Ja sam joj rekla da to nije normalno, ali da je to oličenje odnosa koji smo mi imali nije - rekla je Maja.

- Majo, ti si meni rekla: ''Vidim šta radi, ali me ne zanima Filip baš'' i ja sam ti rekao: ''To ti je drugarica'', a ona mi kaže: ''Nije mi drugarica, nisam ja glupa'' - rekao je Dača.

- Ja se tog dela ne sećam - rekla je Maja.

- Meni je veći akcenat na tome što sam uradio sa Aneli, naravno da mi je krivo i za Maju jer nisam ispao fer prema njoj. Ispadam g*vnar prema svima, nemam šta da kažem. Ja sam rekao u radiju da treba da popričamo - rekao je Alibaba.

- Gospodin je bio jako umoran jer se jutros preforsirao, a kad smo trebali da pričamo onda ga nema - rekla je Maja.

- Trebali smo da pričamo, ali posle ovoga večeras čisto sumnjam da će do toga doći. Nije ovo zaslužila, ovo je jedan od najvećih blamova koji sam sebi dozvolio sa Aneli zbog njih trojice - rekao je Filip.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sofiju Janićijević.

- Bravo devojko, nije ti dugo trebalo i konačno smo čuli tvoje pravo mišljenje o Terzi - glasilo je pitanje.

- Nije mi to pravo mišljenje. Prebacio me je alkohol, ništa ne mislim što sam izgovorila i ceo dan sam loše zbog toga i kajem se jako - rekla je Sofija.

- Kad bi znao sledeće nedelje da će ovde da bude nagazna mina i da ću da poginem svako normalan bi to zaobišao. Ja sam rekao i Filipu ko ga vidi opet da pije, tako isto i tebi, sve što pričate pada u vodu - dodao je Ivan.

- Rekao sam da je njeno ponašanje koje je gradila pogazila za jednu noć. Desilo se, može svakome da se desi i nema opravdanja. Mene je toliko sramota jer sam večeras ovde. Rekao sam ako se ovako nešto slično ponovi ili ako bude pila i sebe dovodila u ovo stanje nema smisla. Meni sve stoji i ne znam da li ću ovo moći da prevaziđem. Ja nju volim, ali me je povredila jer nije smela to da izgovori. Ja njoj nisam ostao dužan, ali je ona to toliko besno izgovarala jer ja nisam ovo očekivao od nje - pričao je Terza.

- Nemojte da pričate kao da sam alkoholičarka. Pijem otkako sam ušla, smirujem njega, igram, pevam. Nemam problem sa alkoholom nego mi se nagomilalo sve i pukla sam. Rekla sam sve najgore, kajem se. Ovo ne znači da alkohol mene prebacuje, nego me je sad prebacilo i desilo se - rekla je Sofija.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.

- Anita, kada ćeš priznati za Relju? Mi gledaoci znamo sve, od upoznavanja do modrica u studiju - glasilo je pitanje.

- Super, od toga nije istina ništa, to je Dača rekao - rekla je Anita.

- Naravno da svi znaju sve. Ona je godinama slušala Reljine pesme, Tamara je došla i rekla: ''Znaš da ne smeš da pričaš''. Ja znam da Aniti ovo odgovara i da ona likuje, sve joj ovo odgovara i sve je ovo lažno. Ja verujem da meni Luka veruje, a za parfem je bila šifra za momka nekog - rekao je Dača.

- Parfem je bila šifra da je sve u redu napolju - rekla je Anita.

Luka Vujović priznao je Aniti Stanojlović da je sa njom jako brzo ušao u vezu da bi dokazao da ga Aneli Ahmić ne zanima, a ne jer mu se ona mnogo svidela.

- Ja sam sa tobom ušao u vezu ne jer sam odlepio nego jer sam hteo da pokažem da me boli k*rac za Aneli. Nisam drugima hteo da pokažem, nego sebi. Sve i da nije bila Aneli ušao bih u vezu sa tobom - govorio je Luka.

- Hoćeš da kažeš da si samo zbog nje ušao u vezu? - pitala je Anita.

- Ne. Mnogo toga sam je prošao u životu, ali ovde ćutim. Rekla si i sama, ja sam mnogo namazan. Kad dođe "Narod pita" ako budem hteo ja ću da je us*rem, ali što bih je ovde pravio žrtvom? Kad budem spajao nju, Milicu, Situ... - nastavio je Luka.

Sofija Janićijević porazgovarala je s Dačom Virijevićem o svom ponašanju jutros kada je Terzi vređala sve živo, a u tom momentu je naišao i Uroš Stanić koji je likovao zbog njenog pada.

- Ti si mešala belo, crveno vino i viski - rekao je Dača.

- Čovek na alkoholu je lud čovek - rekao je Terza.

- Sofija, ti si stravično izgledala jutros. Imala si pakosan pogled, baš si bila pakosna - rekao je Dača.

- Hvala Bogu da si posle dve godine dobila pitanje Tetovka, napokon su te oslovili sa imenom koje ti pristaje - rekao je Uroš.

Lepi Mića započeo je "Igru istine", a prvo pitanje postavio je Maji Marinković.

- Posle sinoćne noći ko je za tebe ispao iskren prijatelj, a ko nije? - pitao je on.

- Anđelo i on mi je najbolji prijatelj u kući. Prema meni je uvek iskren, rekao mi je i sinoć, ali ga nisam poslušala. Njega izdvajam, na prvom mi je mestu i to se nikad neće promeniti. Moram da kažem da mi je Uroš rekao da vodim računa šta da radim i kako da se ponašam, pa ne mogu da ga izdvojim iz ove situacije. Znam da se ovo odnosi na Filipa i Aneli i naravno da mi je to katastrofa i da to nisam očekivala. Aneli me je pitala da li sam to videla, a ja sam videla da su đuskali, ali ne i da se to dešavalo. Ja ne kažem da je ovo strašno što se dešava između Filipa i mene, samo mi nije jasno što on ovako sedi i ćuti. Okej, pogrešiš, ali pokušaš da se odbraniš. Ja celu veče odgovaram za svoje i tuđe postupke, kao da nosim muške gaće večeras. Ja to zameram i nije u redu, ali šta je tu je - govorila je Maja.

Veliki šef poslao je hitno pismo na adrese Bele kuće, a ovonedeljni vođa Jovana Mitić je pročitala takmičarima važno saopštenje.

- Draga Elito, obaveštavamo vas da je Miljana Kulić diskvalifikovana. Ona će snositi kaznu od 50.000 evra, a TV Pink će je tužiti u skladu sa tim - glasilo je pismo.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Tanju Stijelju Boginju.

- Koliko si srećna što je Filip priznao da si jedina vredna poštovanja u kući i da te jedinu izdvojio? - glasilo je pitanje.

- Naravno da mi znači, istina je da to pričao - rekla je Boginja.

- Mislim da je jedina bila zaljubljena u mene i zbog toga nisam hteo da radim neke stvari s njom i to mi je za poštovanje. Kod nje vidim zaljubljenost - rekao je Filip.

- Što ne budeš s njom? - upitao je Milan.

- Vidiš da sam otišao u k*rac, ne znam ni šta radim ni šta pričam. Potrebno mi je da se iskuliram od svega ili da idem napolje - rekao je Filip.

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" nastavila se žestoka svađa Luke Vujovića, Aneli Ahmić i Anite Stanojlović za krevet u spavaćoj sobi.

- Možda je trebalo da ih pustim da legnu tamo i da pokažu svoje pravo lice. Ovaj treba da pokaže svoje lice i da pokaže da je ispred mene hteo da dođe da j*be. Da li je to normalno? - govorila je Aneli.

- Posle juče vidimo da je tebi sve normalno - dodao je Luka.

- Ne možeš da j*beš ispred mene, to meni nije prirodno - rekla je Aneli.

- Smeškaj se budalo, juče te četvorica izvatala - rekla je Anita.

- Ja sam rekao da ću da vidim sa njom ako ona pristane - rekao je Asmin.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Filipa Đukića.

- Filipe, ljubio si Boginju po vratu jutros na garnituri, a kada je ona zamolila ljude da te stave u krevet, ti si ladno završio kod Maje u krevetu? - glasilo je pitanje.

- Ja neću da se pravdam, nemam šta da kažem. Blam me jer ovo nisam radio ni u jednom rijalitiju, otišao sam u k*rac. Nisam ispao ni šmeker nego papak klasičan. U pravu je i ona i Maja, Asmin, Janjuš i svi su u pravu - rekao je Filip.

- Nije istina da je ovo bilo prvi put. On je bio dobar sa Slobom, a j*bao je Kiju i ćutao - rekao je Mića.

- Ne mogu ništa da pričam sada, ne želim da ispadnem još veća budala nego sad. Otišao sam u k*rac, nisam dobro i vidim to - rekao je Filip.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

- Zamerila si Kariću dopisivanje s Anitom, vredi li isto i za Krofaka jer su se njih dvoje dopisivali? - glasilo je pitanje.

- Ako je Krofak muvao Anitu, isto me ne doživljava kao drugara. Mi smo se ovde družili, ali nismo neki drugari. Ukoliko moram da gledam ko me više povredio, to je onda Stefan. Možda ja nisam normalna, ali ja nikako to ne bih mogla da svarim i da lažem sebe - rekla je Matora.

- Nisam se muvala sa Stanislavom, niti sam dala povoda za tako nešto. On meni jeste pisao, ali meni je Miona ovde bila najbolja drugarica i nisam htela zbog nje ništa. Rekao mi je da sam mu se sve vreme sviđala potajno i da je jedva čekao da izađemo napolje da mi piše - rekla je Anita.

- Ja sam se u tom periodu po izlasku čula sa Stanislavom i bila sam upućena u njegov i Majin odnos, pa smo se i viđali - rekla je Matora.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Filipa Đukića.

- Hipotetički da saznaš da je Taki rekao da si čovek bez stava, da ti je karakter nula i da trebaš da se boriš samo za Teodoru jer je ona pokazala isto što i ti? - glasilo je pitanje.

- U pravu je čovek, šta da kažem? Još je bio i blag - upitao je Đukić.

- Nema šta da li je istina ili nije, j*biga ja sam mu ćerka jedinica i mene niko nije terao da to radim. J*biga, nije okej da Filip sedi i ćuti celu noć. Očigledno nisam sebi trebala da dozvolim neke stvari - rekla je Maja.

- Izvini Majo, ali mene zanima što je taj matori ološ ljubomoran? On nema stav, a ja ću svoj stav dokazati kada ga budem tužila - rekla je Teodora.

- Ja neću dozvoliti da iko priča o mom ocu loše. On je nju uveo u rijaliti - rekla je Maja.

- Pedofilčina matora, nek me izvadi iz usta i nek me ne komentariše - rekla je Teodora.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Sofiju Janićijević.

- Zašto nisi priznala da jesi dala Milanu u prolazu kolač? - glasilo je pitanje.

- Dobro, jesam eto. Ja se ne sećam, to se neće ponoviti i to je to - rekla je Sofija.

- Ona za mesec dana ovde pravi već ozbiljne greške - rekao je Terza.

- Ona je sinoć pričala da se Terza i ja gledamo, to nije istina - rekla je Mina.

- Jedan osmeh nekome i to je to, ja ću da završim odnos - rekao je Terza.

Bora Santana obavio je razgovor s Urošem Stanićem kada mu je stavio do znanja da od njega neće praviti geja jer to nije, a potom ga je i zamolio da se skloni od njega.

- Molim te kao Boga skloni se od mene, pusti me da razmišljam o nečemu - rekao je Bora.

- Što si prema meni tako bezobrazan? - upitao je Uroš.

- Nemoj da se smeješ tako, sve što radiš je već viđeno. Od mene pedera nećeš napraviti, pusti me na miru ako mi želiš dobro - rekao je Bora.

- Pustiću te, ako budeš pričao sa mnom u izolaciji - rekao je Uroš.

- Hoću, ali samo me pusti sad - rekao je Bora.

Bora Santana doživeo je pomračenje kada je Uroš Stanić krenuo da mu ljubomoriše jer se druži sa ženama i uleteo mu u krevet, te je odleteo do Bele kuće i uzeo kutlaču da se brani.

- Nek legne Sandra pored tebe, nemam problem. Ti mi se pomeri - rekao je Bora.

- Što si takav prema meni? Ljubiš Sandru a? Ne možeš da gledaš druge devojke - upitao je Uroš.

- Uroše ja nisam p*der, ne volim muškarce - rekao je Bora.

Autor: R.L.