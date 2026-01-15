PRST U OKO SINU! Asmin ga upozorio da im se više ne obraća, Mustafa uradio totalno suprotno: PORUKA ZA SITU! (FOTO)

Haos ne prestaje!

Tokom današnjeg dana Asmin Durdžić je poručio svom ocu i svim ostalim članovima porodice da više ne komentarišu Ahmiće, kako bi on mogao da spusti loptu sa Aneli i da vidi svoju ćerku Noru.

Ipak, izgleda da Mustafa ne planira da posluša sina, naprotiv, on se oglasio putem Fejsbuka i to direktno Anelinoj sestri Siti.

- Poruka za Situ! Predvideo sam da ćeš do juna 2026. završiti na psihijatriji, ali gledajući ovaj zadnji video imam osećaj da si ti već pred vratima ludnice. Ja imam život, a tvoj život je da živiš tuđe živote i to će te uništiti. Što se tiče mene, meni možeš samo puhnuti u vrućim danima, a tvoji doušnici koji su moji rođeci gube svaki kredibilitet, jer njima niko ništa ne veruje. Celi Štajr zna ko je Mustafa, ko je Izet i ko je Mujo. Na njih jednostavno ne želim trošiti reči ni vreme, a kad bih ipak trošio završili bi tamo gde ne želim da završe - napisao je Mustafa.

