Nisam nesposobna, mogu i ja sa njim da imam s*ks, njega može da navuče ko god hoće... Boginja priznala da neće samo odnose sa Filipom, on NEM OD BLAMA! (VIDEO)

Smatra da je mnogo vrednija od Maje.

Drvo mudrosti zamolilo je Tanju Stijelju Boginju da u Rajski vrt dovede Filipa Đukića, kako bi svi zajedno porazgovarali o njihovom odnosu.

- Moram da razmislim dobro, da dođem sebi, jer sam otišao u k*rac. Muči me to što sam uradio. To što sam uradio, to nije normalno. Da ispadnem p*čka prema njoj, Asminu, Luki, ovamo prema Maji. Ja ne mogu stvarno, stvarno mi nije dobro, moram da dođem sebi, da razmislim, da se stabilizujem, na šta ovo liči - rekao je Filip.

- On nije spreman sad da razgovara, mora da razmisli u svojoj glavi gde je pogrešio, ne mogu da ga silim ja - rekla je Boginja.

- Nisam nervozan, razočaran sam u sebe... Igranje to prisno, ja ne mogu da se setim, ali neće ljudi da lažu, užas brate, užas, ne mogu da dođem sebi. Ko me j*be, ja nisam imao gore situacije od ove, pogotovo kad su drugari u pitanju, razočaran sam u sebe - naveo je Đukić.

Filip je potom izašao iz Rajskog vrta, a Boginja je nastavila razgovor sa Drvetom.

- Znala sam da će ovako biti, on u svojoj glavi još ništa nije rešio, zaista ne mogu da mu ulazim u glavu da znam šta želi da kaže, razočarana sam u ceo ovaj odnos, ne znam dokle ću da ispadam budala, mislim da to nisam zaslužila. Ja mislim da on mene stvarno gleda na neki drugi način, ali je on dečko koji neće da iskazuje na to. Njega druge osobe navuku, legnu u krevet i imaju s*ks. Sa njim svaka osoba može da ima s*ks, navuku ga. Kako ja sa njim nemam s*ks? Nisam nesposobna, ali ne mogu da imam s*ks sa nekim ko nema stav i ko se ne izjašnjava. Povredio me je kad je pored mene imao s*ks sa Vanjom. Mislim da Maja ima tu ljubomoru prema meni, mi nismo iste, ona je po meni laka devojka, nju ispunjava s*ks - rekla je Boginja.

Autor: R.L.