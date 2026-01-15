AKTUELNO

Zadruga

KOJA GA JE VIŠE VOLELA? Maja i Aneli stale ispred Janjuša i naterale ga da BIRA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Izjasnio se.

Maša Mihajlović je upitala jedno pitanje Maju Marinković koje je napravilo pometnju u Beloj kući.

- Je l' bi ti pre izbacila Janjuša ili Anđela - pitala je Maša.

- Janjuša jer mi je Anđelo broj jedan kao čovek, šta je čovek bez ponašanja, kodeksa i principa, to je nula - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni Aneli nije odgovorila da li bi pre izbacila Anđela ili Ivana. Sa moje strane je sve to bila velika ljubav, a one su opsesivne, ja volim srcem i dušom - rekao je Janjuš.

- Ne možeš da kažeš da ja ne znam da volim. Volela sam Filipa Cara najviše na svetu, kakve to veze ima, i ti si mene varao - rekla je Maja.

- Rekao je da sam ga ja više volela nego ti, a šta je žena sve radila ovde zbog tebe - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

