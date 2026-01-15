DUH ILI VERENIK? Kačavenda otkrila da li poznaje novog dečka Mine Kostić KASPERA! (VIDEO)

AKTUELNO

Šok!

Bebica je prokomentarisao situaciju kada se Teodora sudarila sa Filipom Đukićem na vratima vc-a.

- Ja sam rekao da takve situacije treba da izbegava - rekao je Bebica.

- Ne mogu da izbegnem sa kim ću se sudariti na vratima, bila je glupa situacija, smejali smo se, napravio je haos - rekla je Teodora.

- Bebica i Teodora treba da uvedu novi nivo da imaju izaslanike, da kad idu u vc da pošalju nekog da izvidi. Sve što se desi prvi put je najiskrenije, prva simpatija je bila između Teodore i Filipa, posle toga su mu sve posle Teodore bile greške, eto gde je došao posle Teodore. Dokle ona više može da trpi, a ona ovog čoveka ne može očima da vidi, to je toliko evidentno, to će kad-tad da pukne i da se spoje Filip i Teodora, da to bukne, da ima šta da se pročita, to je regularno. Bebica nasilno sprečava to već mesecima - rekao je Ivan.

- Ona ne može Bebicu da gleda, čujem sve hteo, ne hteo, ne može da ga gleda, udavila bih ga da može

"Da li ti je Anđelo pomogao da staviš tačku na toksične partnere i veze", bilo je naredno pitanje za Aneli.

- Ispostavilo se da sam ja bukva i da meni niko ne može da pomogne. Prija mi druženje s njim, skrenuo mi je neke misli - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Kačavendu "Da li znaš ko je Kasper".

- Duh da... Nije verenik imao neki drugi nadimak da ja znam. Ako je Kasper opet neki pokojnik, nikad čula u životu - rekla je Milena.

