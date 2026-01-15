LETI PERJE! Luka skočio preko stola u nameri da dohvati Daču, obezbeđenje ga udaljilo! (VIDEO)

Pakao uživo.

Dača Virijević i Luka Vujović nastavili su brutalnu svađu i okršaj za crnim stolom, a obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti.

- Relja i Nikolija te čekaju napolju. Ona je meni prva rekla j*bem ti mater, j*bem ja vama sve. P*čko tukao si Aneli ispred njenog deteta smrade jedan - vikao je Dača.

- Nju sam pred detetom, tebe ću pred tatom - rekao je Luka.

- Prebrojaće ti tata zubiće - naveo je Dača.

- Sad kad ti udarim ja jedan šamar, nisam ti ja Maja, j*bem li ti mamicu, nemoj na tebi da se slomi kolo, j*baću ti mamu kunem ti se - urlao je Vujović i skočio preko stola da dohvati Daču, ali ga je obezbeđenje sprečilo.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.