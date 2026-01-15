AKTUELNO

Domaći

LETI PERJE! Luka skočio preko stola u nameri da dohvati Daču, obezbeđenje ga udaljilo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pakao uživo.

Dača Virijević i Luka Vujović nastavili su brutalnu svađu i okršaj za crnim stolom, a obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti.

Foto: TV Pink Printscreen

- Relja i Nikolija te čekaju napolju. Ona je meni prva rekla j*bem ti mater, j*bem ja vama sve. P*čko tukao si Aneli ispred njenog deteta smrade jedan - vikao je Dača.

- Nju sam pred detetom, tebe ću pred tatom - rekao je Luka.

- Prebrojaće ti tata zubiće - naveo je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad kad ti udarim ja jedan šamar, nisam ti ja Maja, j*bem li ti mamicu, nemoj na tebi da se slomi kolo, j*baću ti mamu kunem ti se - urlao je Vujović i skočio preko stola da dohvati Daču, ali ga je obezbeđenje sprečilo.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Više nema opravdanja: Luka opet poljubio Anitu, mislio je da ih kamere neće usnimiti! (VIDEO)

Zadruga

OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! Luks i Luka zaratili preko crnog stola, čašćavali se najgnusnijim uvredama! (VIDEO)

Zadruga

Ne želim od nebitnih da pravim bitne: Maja indirektno priznala Luki da neće biti s njim, on umire od smeha! (VIDEO)

Zadruga

Žestoki kadrovi u Eliti: Terza ubacio u šestu brzinu i Sofiju rastavio na proste činioce, trese se jorgan planina! (VIDEO 18+)

Domaći

Obezbeđenje hitno reagovalo: Aneli nasrnula na Asmina! Alibaba priželjkuje suočavanje sa njenim bratom, leti perje na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Učinio mi je najveće zlo za Novu godinu: Alibaba priznao da nikad neće oprostiti Urošu što je smuvao Đukića i Maju! (VIDEO)