Zamisli druga ti izbace iz crkve, a ti ideš da pevaš, uživaš i slaviš: Sofija žestoko isprozivala Munjeza i njegovo prijateljstvo sa Terzom (VIDEO)

Žestoko!
Nakon što je u Belu kuću ušla informacija kako je Milica na dan proslave ćerkinog krštenja i prvog rođendan okačila sliku sa Munjezom uz opis koji jasno proziva Terzu i njegovu porodicu koji nisu bili pozvani, te je kako se priča napisala komentar "Jedini sa tatine strane", Sofija Janićijević je porazgovarala sa Milenom Kačavendom.
- Zamisli ti se baviš devojkom svog druga - rekla je Sofija.
- To je Terzin drug i njegov problem. Verujem da jeste kačila "Jedini sa tatine strane" - rekla je Milena.
- Zamisli druga ti izbace iz crkve a ti ideš da pevaš, uživaš i slaviš - rekla je Sofija.
- Ja bih se odmah okrenula i otišla - rekla je Milena.
- Odmah, Bože sačuvaj! - rekla je Sofija.
