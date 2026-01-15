AKTUELNO

Domaći

IMAĆE PROBLEM KAD IZAĐE: Brazilac besan kao ris nakon haosa Dače i Luke, brutalnim rečima se obratio Vujoviću i najavio obračun!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, privatna arhiva ||

Žestoko!

Nakon žestoke svađe koja se danas dogodila tokom emisije "Pitanja gledalaca" oglasio se Srđan Brazilac za Pink.rs, koji je odmah stao u zaštitu svog sina.

Foto: Pink.rs

- Samo neka preti. Šta će taj kad izadje? Imaće problem sto posto kad izađe. I ranije je isto radio, ajde, nekako sam prećutao, ali sad, Boga mi, problem sto posto - poručio je Brazilac.

Podestimo, danas je obezbeđenje zbog Dače i Luke u jednom trenutku preplavilo Belu kuću. Ređale su se gnusne uvrede, ali i pretnje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mama i baba ti je prostitku, dođi sa tatom da te j*bem sa tatom - bile su samo neke od uvreda i pretnji koje je Dačo dobio od Luke.

Autor: A.Anđić

#Danilo Dačo Virijević

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Srđan Brazilac Virijević

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#luka vujović

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nisu se iskreno voleli, videli su interes: Matora brutalnim rečima unakazila Aneli i Luku! (VIDEO)

Zadruga

NAGLI PREKID EMISIJE! Darko se obratio Luki Vujoviću, Aneli ga namerno pecnula, on joj žestoko odbrusio (VIDEO)

Domaći

BESAN KAO RIS! Asmin doživeo pomračenje, pa se javno obratio Anitinoj drugarici: Spreman na obračun sa njom (VIDEO)

Zadruga

Opet ti ne verujem: Ša besan kao ris, smatra da je Miona potpuni krivac za dešavanja u hotelu! (VIDEO)

Zadruga

Napadnuti sa svih strana: Ivan i Janjuš pokazali koliko ih boli druženje Aneli i Anđela, trese se Bela kuća od haosa (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Anđelo dao sud o odnosu Anite i Luke, dao podršku Filipu! (VIDEO)