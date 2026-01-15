IMAĆE PROBLEM KAD IZAĐE: Brazilac besan kao ris nakon haosa Dače i Luke, brutalnim rečima se obratio Vujoviću i najavio obračun!

Žestoko!

Nakon žestoke svađe koja se danas dogodila tokom emisije "Pitanja gledalaca" oglasio se Srđan Brazilac za Pink.rs, koji je odmah stao u zaštitu svog sina.

- Samo neka preti. Šta će taj kad izadje? Imaće problem sto posto kad izađe. I ranije je isto radio, ajde, nekako sam prećutao, ali sad, Boga mi, problem sto posto - poručio je Brazilac.

Podestimo, danas je obezbeđenje zbog Dače i Luke u jednom trenutku preplavilo Belu kuću. Ređale su se gnusne uvrede, ali i pretnje.

- Mama i baba ti je prostitku, dođi sa tatom da te j*bem sa tatom - bile su samo neke od uvreda i pretnji koje je Dačo dobio od Luke.

Autor: A.Anđić