MILICI JE DOŠLO IZ DUP*TA U GLAVU: Munjez izneo nove detalje s krštenja male Barbare, otkrio da se Veličkovićeva pokajala, pa odgovorio na prozivke da nije pravi prijatelj Terzi (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Između bivših verenika Milice Veličković i Borislava Terzića Terze na krštenju njihove ćerkice Barbare došlo je do skandala i izbacivanja iz crkve, a svemu je prisustvovao i Danijel Dujković Munjez, Terzin drug koji je ujedno i jedini sa njegove strane bio pozvan.

Munjez je sada gostujući u emisiji ''Pitam za druga'' govorio o nemilim dešavanjima na krštenju, pa otkrio da se Milica pokajala zbog svojih postupaka.

- Ja sam znao da će imati to suočavanje s Milicom, nisam smeo da mu nagovestim... Nije se nadao kad sam ja krenuo da pričam šta mu je Milica poručila za dete. Zbunio se, ali vidim da mu je bilo drago - poručio je Munjez i dodao:

- Ja sam bio spona između njih dvoje. Nikad nismo imali konflikt, neću da vodim tuđe ratove, tu sam da im pomognem oko deteta, mene ne zanima Milica kao Milica da sa njom pričam ružno o Terzi. Bilo bi glupo da nije bio na krštenju. Ja sam jedini tamo bio sa Terzine strane, Milica je mene pozvala, ali sam mogao da dođem u neku neprijatnu situaciju, mene ne interesuju negativni komentari - rekao je Munjez i dodao:

- Ja sam 15 minuta pre ulaska u crkvu poslao poruku da li mogu da zagrlim Terzu, rečeno mi je da ne može jer je takvo pravilo. Ulazim u crkvu i vidim da su prvo normalno razgovarali, posle je Milica bila besna... Po meni su oboje imali neke greške, Terza je bio tamo ceo čin krštenja. Na vratima crkve mu je drugarica Miličina nešto neprijatno dobacila... Ne dovodi se u pitanju to da li je on krštenju prisustvovao... - kaže Dujković i dodaje:

- Milica je trebalo da se ugrize za jezik kada su bili u crkvi, ne zaslužuje taj ceo čin da bude tako negativno i napeto, to dete se jednom krsti... Milici je došlo iz dupeta u glavu, posle joj je bilo krivo što se to tako izdešavalo... Drago mi je baš da neki komentarišu da ja nisam Terzi prijatelj... Mića da me je nakudio, ja bih prećutao, a ovako neki koji mi nisu do kolena slobodno mogu da kažu šta žele... - poručio je Munjez.

Autor: Pink.rs