Prodala je oca svog deteta i svoje drugarice: Rat između Žane i Bobanca ne jenjava! U sve se umešala drugarica Vanje Živić, pa obelodanila kompletnu istinu: Ona je posesivna, napadala je i... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U jednom od prethodnih izdanja emisije "Pitam za druga", voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović uključili su Lejlu, drugaricu Vanje Živić. Ona je iskoristila priliku da zaštiti svoju drugaricu i druga Bobanca od napada Žane Omnije.

Naime, Žana je tokom Elitovizije napala Vanju, inače svoju bivšu drugaruicu, kako je bila sa njenim bivšim mužem Bobancem u emotivnom odnosu.

- Ja sam Bobanova drugarica. Jako je ružno što je Žana sve to uradila, prodala je oca svog deteta i svoje drugarice. Ona se družila sa Vanjom. Okidač je bio Ivan Marinković. Boban nema veze sa rijalitijem i njega to ne interesuje. Sada mora Vanja da vodi njene bitke unutra. Ne! Ako Bobana to ne interesuje, zašto bi Vanja to radila?! Vanja ima površan odnos sa Bobanom. Boban se oseća tako da ga je izdala majka njegovog deteta, a ne Vanja. Žana je počela sve to, a ne Vanja. Boban je jako svestan šta se izgovara tamo. Žana je kriva za sve to. Krećeš tako nisko na Elitoviziji, gde Vanja nije ni čula šta je rekla Žana. Posle kad je videla gde sve to ide, normalno je da će da okrene na šalu. Žana se upalila, ali to je sve neki pokušaj da Žana uđe u Elitu. Ja sam bial uz Bobana, bila sam tu i kad su se razvodili. Znam koliko je posesivna. Ona je i najbližu osobu napadala da je imala nešto sa njim. To nije druženje, to je najbliža osoba - rekla je Lejla, pa se osvrnula na odgajanje Žanine i Bobanove ćerke:

- Njihovo dete gledaju Boban i njegovi roditelji. Ona je pokvarila odnos između deteta, babe i dete i oca. On je morao da bude dobar sa njom da bi imao mir. Kad je počeo vezu morao je da ima mir. Ja sam Žanu poštovala, ali ovo što je sad uradila je jako ružno. Ne bi me iznenadilo da piše storije i o meni, a zna koliko sam bila tu. Toliko providno i ružno. Svi su se razočarali u nju! Ona u medijima priča kako ona nije sa svojom verenicom, a jeste. Planiraju da se venčaju do kraja ove godine. Meni ona deluje kao ljubomorna žena ili devojlica kojoj je oteta lutka ili želja da uđe unutra. Ja sam Vanju upoznala pre šest godina preko Bobana i ona nije neko ko bi ovo uradio Žani - rekla je, pa se dotakla Bobanove verenice:

- Ona sve što ima rešiće sa Bobabom. Malo je mlađa, a ispala je pametnija. Možemo samo da se radujemo i očekujemo venčanje. Čim je Žana sama, a on je srećam, ona se javlja. On je sad sa devojkom u vezi skoro koliko je bio sa njom u braku. Žana nju ne može da podnese očima. On je otac za primer svakome u Srbiji.

Autor: A.Anđić