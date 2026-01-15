AKTUELNO

Domaći

Razočarao me kao čovek, precrtan je: Maja stavila svaku tačku na odnos s Đukićem nakon što ju je ostavio na dnu, on u totalnoj depresiji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković upozorava Filipa Đukića da ne sme da je upoređuje s drugim devojkama posle vrele akcije.

- Ja čekam druge klipove, on sinoć nije ispao muškarac i totalno me razočarao. Ja sam sedela ovde sinoć i trpela i za sebe i za njega, dok je on ćutao i sedeo uz odgovor: ''Nemam šta da kažem''. On se nije udostojio da dođe i kaže: ''Izvini'', a za mene je precrtan - rekla je Maja.

pročitajte još

Ja sam POP*ŠANA I PONIŽENA, izvoli budi muško! Maja očitala bukvicu Filipu, on UVENUO! (VIDEO)

- Maja je u pravu, ali posle ovoga što sam uradio je mene sramota i blam. Razočarao sam sam sebe i ljude oko mene, nema opravdanja za mene. Hteo sam danas da popričamo, ali im je stiglo pismo za Magazin in. Istina je da nisam dokazao da je najviše gotivim ovde, ali ja sad kad bih rekao osim da ne znam šta mi se desilo to veče onda bih slagao. Da me kolju i da me razapnu, ne znam. Mene je stvarno stid i sramota, krivo mi je zbog svih ljudi koje sam upleo jer niko od njih nije to zaslužio - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filip je uradio stvari koje se dešavaju svakog utorka, samo je pitanje ko se nađe povređen. Ovde su vezani svi i toliko su se izj*bali da više ne znaju ni ko je j*ban i kada. Filip sada glumi ranjenog, mene nervira Filip što ćuti kao da je ubio pedeset ljudi - rekao je Mića.

pročitajte još

KOJA GA JE VIŠE VOLELA? Maja i Aneli stale ispred Janjuša i naterale ga da BIRA! (VIDEO)

- Ja se osećam kao k*rac - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipu je sad veći fokus Aneli, ali on je svestan da je uradio neke stvari koje se u rijalitiju ne tolerišu. Njegovo stanje sad nije dobro i to je vidljivo, ali veću težinu ima to s Aneli nego to s Majom. Ne pada mi na pamet da glumim da sam povređen i da ga napadam - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Trebalo je ona mene da tuži ako sam je tukao, sad ću JA NJU DA TUŽIM! Luka i Aneli očekuje OBRAČN NA SUDU! (VIDEO)

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Stavila karte na sto: Aleksandra progovorila o oženjenom momku, pa otkrila zbog čega nije stavila tačku na taj odnos nakon što je saznala da se ne raz

Domaći

TO KRME NIKOGA NE UME DA VOLI! Marija Kulić kao nikad do sada osolila po Bebici, stavila na stub srama njegovu vezu sa Teodorom, pa nju rastavila na č

Zadruga

PRIJATELJSTVO SE RASULO U PARAMPARČAD: Anđelo zamerio Mini što je Anitu stavila ispred njega, pala mu očima kao nikada do sad: NIJE ME ISPOŠTOVALA! (V

Domaći

PUKLA TIKVA?! Nakon što ju je Ša isprovocirao i rekao joj da je HIPOTETIČKI zagrlio Vanju, Miona STAVILA TAČKU na odnos sa reperom! (VIDEO)

Zadruga

Aneli definitivno stavila tačku na odnos sa Lukom, pa priznala koliko joj to teško pada! (VIDEO)

Zadruga

SATERANA U ĆOŠAK?! Dača progovorio o Majinoj bliskosti sa Đukićem, ona na OVAJ način stavila svima do znanja da ga ne gleda kao druga?! (VIDEO)