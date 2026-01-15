Razočarao me kao čovek, precrtan je: Maja stavila svaku tačku na odnos s Đukićem nakon što ju je ostavio na dnu, on u totalnoj depresiji! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković upozorava Filipa Đukića da ne sme da je upoređuje s drugim devojkama posle vrele akcije.

- Ja čekam druge klipove, on sinoć nije ispao muškarac i totalno me razočarao. Ja sam sedela ovde sinoć i trpela i za sebe i za njega, dok je on ćutao i sedeo uz odgovor: ''Nemam šta da kažem''. On se nije udostojio da dođe i kaže: ''Izvini'', a za mene je precrtan - rekla je Maja.

- Maja je u pravu, ali posle ovoga što sam uradio je mene sramota i blam. Razočarao sam sam sebe i ljude oko mene, nema opravdanja za mene. Hteo sam danas da popričamo, ali im je stiglo pismo za Magazin in. Istina je da nisam dokazao da je najviše gotivim ovde, ali ja sad kad bih rekao osim da ne znam šta mi se desilo to veče onda bih slagao. Da me kolju i da me razapnu, ne znam. Mene je stvarno stid i sramota, krivo mi je zbog svih ljudi koje sam upleo jer niko od njih nije to zaslužio - rekao je Filip.

- Filip je uradio stvari koje se dešavaju svakog utorka, samo je pitanje ko se nađe povređen. Ovde su vezani svi i toliko su se izj*bali da više ne znaju ni ko je j*ban i kada. Filip sada glumi ranjenog, mene nervira Filip što ćuti kao da je ubio pedeset ljudi - rekao je Mića.

- Ja se osećam kao k*rac - rekao je Filip.

- Filipu je sad veći fokus Aneli, ali on je svestan da je uradio neke stvari koje se u rijalitiju ne tolerišu. Njegovo stanje sad nije dobro i to je vidljivo, ali veću težinu ima to s Aneli nego to s Majom. Ne pada mi na pamet da glumim da sam povređen i da ga napadam - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić