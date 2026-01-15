AKTUELNO

Domaći

Brutalno uništenje Maje Marinković: Urnišu je sa svih strana zbog akcije sa Đukićem, Ivan i Matora joj sasuli istinu u lice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu je štedeli!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić dala je reč Tanji Boginji da prokomentariše klip Maje Marinković i Filipa Đukića iz kreveta.

pročitajte još

Detektovan lopov u Beloj kući: Luki pala roletna, krenuo u potragu za onim ko ga je pokrao: Ne mogu da dođem sebi, sve bih mu bacio u jezero! (VIDEO)

- Ne znam šta Maji nije jasno? Sve devojke znamo sa kim se ljubimo i sa kim idemo u krevet, pa nije branio ni mene, a ni Vanju. Što je pristala drugi put da legne sa njim? Ona hoće da glumi žrtvu. Filipu je teže jer je to napravio Luki. Mislim da je stvarno preterao, ali to je on. Ja njega ne krivim, same smo krive i ne znam što ona očekuje da on nju brani - pričala je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče Filipa Maja je njemu kao i svaka devojka samo s*ksualna navika. On je to veče mogao da bude sa Aneli da je Aneli to htela. Ja stvarno pokušavam da mu pomognem komentarom, ali on radi sve gore i gore. Kakve on ima veze sa Janjušem? Filipu je ovo navika i kad sam video snimak ovo je kao da je bilo koja bila. On njoj ne bi ni znao šta da kaže, samo traži izgovor. Maja kao drži stav, ali je to mlako. Ne mislim da se Maja zaljubila, ali kad bi joj Filip dao povratnu i kad bi stao iza nje, pa ona je meni plakala i za Bilalom na ramenu, pa je završila sa Carem. On sad čeka snimak da vidi šta je radio sa Aneli, pa da vidi da je sj*bao i ovo sa Lukom - govorio je Ivan.

pročitajte još

Zamisli druga ti izbace iz crkve, a ti ideš da pevaš, uživaš i slaviš: Sofija žestoko isprozivala Munjeza i njegovo prijateljstvo sa Terzom (VIDEO)

- Ja mislim da sam ja bolji sa Filipom nego što je on sa Lukom - dodao je Janjuš.

- Oni ako ovo ponovo urade to znači da oni ovo žele. Neka nam kažu da su se zaljubili, da su u vezi - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam Maji prišla i rekla ako ovo opet uradi, a svesna je da Filip neće u vezu da je ovo onda njena greška. Ona je svesna da ulazi sa nekim ko je nije prihvatio, ali da je on stao iza nje Maja bi ušla u vezu. Filip je već pre dve nedelje rekao da neće, pa šta onda traži tu? Ona ovde sama sebi ruši to što je napravila i gubi kredibilitet. Ovo kad se desilo drugi put nemam potrebu da krivim Filipa. Na ovom klipu je krivac Maja i sebi nije smela da dozvoli to sa dečkom ako ne želi da bude kombinacija. On je reka da sa Majom ima energiju i da mu se sviđa, ali da ne ulazi u vezu dok se ne zaljubi. Šta bi bio njihov razgovor? Rekao bi da se sklone jedno od drugog. Neka stanu iza svojih postupaka, kažu da uživaju i da hoće da budu u kr*s kombinaciji - govorila je Matora.

pročitajte još

Razočarao me kao čovek, precrtan je: Maja stavila svaku tačku na odnos s Đukićem nakon što ju je ostavio na dnu, on u totalnoj depresiji! (VIDEO)

- Meni je Maja jasnija u ovome nego Boginja - dodao je Janjuš.

- Boginja moli za malo pažnje - rekla je Matora.

- Čovek sa sedam riba, a ona plaće - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Opšti haos zbog Ene i Peje: Čestitka njene sestre napravila haos, Mateja i Sanja joj sasuli surovu istinu u lice! (VIDEO)

Zadruga

Pukao mu film: Gastoz razvezao jezik o Keti, Mateja i Anđela mu sasuli istinu u lice! (VIDEO)

Zadruga

Napeto do samog kraja: Takmičari sasuli Radi i Viktoru sve u lice! (VIDEO)

Zadruga

Prijateljstvo na tankom ledu: Mina i Dačo sručili surovu istinu Asminu u lice, ovo više neće trpeti (VIDEO)

Zadruga

'ŽENE KOJE NE PRIHVATAJU DRUGU DECU SU DNO DNA!' Roditelji Marijane Špirić žestoko opleli po Aneli Ahmić zbog odnosa sa Janjušem, pa joj dedili epitet

Zadruga

SVE MASKE PADAJU! Darijan otkrio da Jovana uživa u KOMBINACIJAMA, a onda je Lepi Mića osuo rafanu paljbu po njoj zbog AFERA SA POZNATIMA! (VIDEO)