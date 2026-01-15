Brutalno uništenje Maje Marinković: Urnišu je sa svih strana zbog akcije sa Đukićem, Ivan i Matora joj sasuli istinu u lice! (VIDEO)

Nisu je štedeli!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić dala je reč Tanji Boginji da prokomentariše klip Maje Marinković i Filipa Đukića iz kreveta.

- Ne znam šta Maji nije jasno? Sve devojke znamo sa kim se ljubimo i sa kim idemo u krevet, pa nije branio ni mene, a ni Vanju. Što je pristala drugi put da legne sa njim? Ona hoće da glumi žrtvu. Filipu je teže jer je to napravio Luki. Mislim da je stvarno preterao, ali to je on. Ja njega ne krivim, same smo krive i ne znam što ona očekuje da on nju brani - pričala je Boginja.

- Što se tiče Filipa Maja je njemu kao i svaka devojka samo s*ksualna navika. On je to veče mogao da bude sa Aneli da je Aneli to htela. Ja stvarno pokušavam da mu pomognem komentarom, ali on radi sve gore i gore. Kakve on ima veze sa Janjušem? Filipu je ovo navika i kad sam video snimak ovo je kao da je bilo koja bila. On njoj ne bi ni znao šta da kaže, samo traži izgovor. Maja kao drži stav, ali je to mlako. Ne mislim da se Maja zaljubila, ali kad bi joj Filip dao povratnu i kad bi stao iza nje, pa ona je meni plakala i za Bilalom na ramenu, pa je završila sa Carem. On sad čeka snimak da vidi šta je radio sa Aneli, pa da vidi da je sj*bao i ovo sa Lukom - govorio je Ivan.

- Ja mislim da sam ja bolji sa Filipom nego što je on sa Lukom - dodao je Janjuš.

- Oni ako ovo ponovo urade to znači da oni ovo žele. Neka nam kažu da su se zaljubili, da su u vezi - rekao je Ivan.

- Ja sam Maji prišla i rekla ako ovo opet uradi, a svesna je da Filip neće u vezu da je ovo onda njena greška. Ona je svesna da ulazi sa nekim ko je nije prihvatio, ali da je on stao iza nje Maja bi ušla u vezu. Filip je već pre dve nedelje rekao da neće, pa šta onda traži tu? Ona ovde sama sebi ruši to što je napravila i gubi kredibilitet. Ovo kad se desilo drugi put nemam potrebu da krivim Filipa. Na ovom klipu je krivac Maja i sebi nije smela da dozvoli to sa dečkom ako ne želi da bude kombinacija. On je reka da sa Majom ima energiju i da mu se sviđa, ali da ne ulazi u vezu dok se ne zaljubi. Šta bi bio njihov razgovor? Rekao bi da se sklone jedno od drugog. Neka stanu iza svojih postupaka, kažu da uživaju i da hoće da budu u kr*s kombinaciji - govorila je Matora.

- Meni je Maja jasnija u ovome nego Boginja - dodao je Janjuš.

- Boginja moli za malo pažnje - rekla je Matora.

- Čovek sa sedam riba, a ona plaće - rekao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić