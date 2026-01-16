Potezi očajnice: Maja se nabacuje Alibabi da bi probudila Filipovu ljubomoru, dobila još goru kontru! (VIDEO)

Haos!

Maja Marinković na svemo moguće načine preko Asmina Durdžića pokušavala je da probudi ljubomoru kod Filipa Đukića, ali joj to nije polazilo za rukom.

- Je l' sam ja nešto uradila? - pitala je Maja.

- Ja bih volela da uđete u vezu - dodao je Dača.

- Ne postoji ko je mene prej*bao i kome nisam vratila... Mislim ne kažem za Aneli, a ni za njega (FIlipa) - pričala je Maja.

- Više Asmin ide uz Maju nego ja - rekao je Đukić.

- Svi ste smešni - dodala je Zorica.

- Šta sam ja uradila? Asmine, ti sa mnom nemaš ništa i nemaš šta da zameraš - rekla je Maja.

- Imam pravo za Aneli - dodao je Asmin.

- Ti za mene ne zameraš ništa i ti se muvaš sa Majom. Ti ovo radiš Filipu da bi ti se on izvinjavao. Dodaje gržu savesti zbog mene - rekla je Aneli.

- Sad sam ja kriv jer je on spavao sa Majom, pa je u depresiji - dodao je Asmin.

- Ja sam kriv - rekao je Đukić.

- Za šta si ti kriv? Ajde reci direktno - dodao je Viktor.

- Nisam rekao da mi se Aneli sviša i da bih bio sa njom, majmunisao sam se - govorio je Đukić.

- Aneli, uzeti ga Maja ispred nosa - rekao je Dača.

Autor: A. Nikolić