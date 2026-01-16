SKANDAL: Nakon priče o navodnoj aferi Relje i Anite, Nikolija otpratila repera sa Instagrama! (FOTO)

Šok potez nakon skandaloznih detalja koji su isplivali o navodnoj aferi poznatog repera i učesnice "Elite 9"!

Poslednjih nekoliko dana u medijima bruji sve zbog navodne afere repera Relje Popvića sa pobednicom "Elite 7" i trenutnom učesnicom devete sezone Anite Stanojlović. Priča se pokrenula kad je Milica Veličković na "Elitoviziji" rekla da zna da je Anita letos bila sa oženjenim muškarcem koji ima dvoje dece i oženjen je, a nakon toga se Uroš Stanić setio da je Stanojlovićeva bila na Reljinom nastupu u Budvi i hvalila mu se snimcima.

Iako je Anita demantovala sve što se iznosilo, pojedini takmičari su pričali da im se poveravala i hvalila o detaljima njihovog viđanja, kao i da ima priča zbog koje bi goreo ceo Balkan.

Iako se ni Relja, a ni njegova partnerka Nikolija Jovanović do sad nisu oglašavali, ona je na društvenim mrežama povukla šok potez koji je mnoge iznenadio. Naime, pevačica je sa svoje liste pratilaca sklonila Relju. Još uvek nije poznato zbog čega je ovo uradila, niti se oglašavala, a ostaje da vidimo šta će ona reći za medije i da li to ima veze sa navodnom aferom o kojoj danima svi pričaju.

Autor: Pink.rs