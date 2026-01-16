Nije mala stvar da neko bude ponižen na taj dan: Terza slomljen zbog Barbarinog krštenja, prolio reku suza! (VIDEO)

Ogolio dušu o svojim osećanjima!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide prilog o odlasku Borislava Terzića Terze na kršetnje ćerke Barbare.

- Nije mala stvar da neko ovako bude ponižen na taj dan. Ovde se mnoge stvari nisu čule i šta smo pričali u crkvi... Pakao mi je ovo što se desilo u utorak. Svestan sam da moram da ostanem jak i moram da budem do kraja. Ja jesam pogrešio, ostavio sam je, ali da mi se ovako sveti preko deteta... Čuo sam da Munja blati Sofiju, a otišao je da điba na krštenju kao moj drug i da se šlihta Milici. Pukao sam sinoć i toliko mi je užasno sve što se dešava. To što je ona priredila meni i mojoj porodici. Šta su kriva deca od mog brata, majka, otac? Mogli su da prisustvuju jer je to njihovo unuče. Kao što su Miloševa deca tako je i Barbara njihovo unuče i oni je ne odvajaju - govorio je Terza.

Autor: A. Nikolić