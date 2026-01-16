AKTUELNO

Dva blama, šta da kažem? Maja kipti od besa zbog poljupca Đukića i Aneli, ona joj brutalno uzvratila i zamerila joj flert s Alibabom! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Filip Đukić ljubi Aneli Ahmić po vratu.

- Ovo je blam iskreno. Meni je drago jer ja više sebi posle ovih situacija ne bih dozvolila da imam išta s njim. Bila bih sebi najgadnija, ovo mi je stvarno ponižavajuće. Posle svega ovoga je on za mene vazduh, apsolutno ga od danas više ne vidim. Meni je Aneli rekla da se toga ne seća i da nije istina, evo videli smo klip - rekla je Maja.

- Ja nisam takva da komentarišem druge devojke. Ja sam pre pet minuta Maji pričala da mi nije normalno da Asmin nju toliko brani, a za mene ne može da nađe opravdanje. Nije mi prirodno sutra da vidim Maju da flertuje s Asminom, kao što nije normalno ni da ja radim ovo sa Filipom. Ja neću da se meni neke stvari prebacuju, a drugima ne - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ovo sa Asminom nisam radila i ne može da mi se nameće. U trenutcima kada su bile situacije s Asminom, to je bilo pre dva meseca i najgore su me ovi ljudi ovde komentarisali. O čemu oni pričaju? Kakvo p*šanje u toaletu? Nemojte da se spinuje na mene - rekla je Maja.

- Ja sam Maji slao čokoladice i palačinke posle 15-20 dana, a Maja i ja imamo isti odnos četiri meseca - rekao je Alibaba.

- Ja sam ćutala do sad, ali ne dozvoljavam da se sad spinuje. Ovo je sada nešto drugo, stvarno mi deluje na spinovanje. Ne znam šta se dešava sa Filipom, pod hitno treba da prestane da pije. Ne znam šta bih rekla za Aneli jer smo mi stvarno dobre - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

