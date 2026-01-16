Pala u postelju toge: Aneli zbog bludnog utorka roni gorke suze, Janjuš joj pružio reči i zagrljaj utehe! (VIDEO)

Posle ovoga joj je sve lakše!

Aneli Ahmić legla je u krevet odmah posle emisij i počela da plače. Njoj je prišao Marku Janjušević Janjuš koji je na sve moguće načine pokušavao da je oteši, a za kraj razgvoora ju je zagrlio.

- Nema plakanja sad. Gore si sve radila poslednja tri meseca i veći si pakao doživljavala, ovo sad ti je ništa. Ti si se ovde valjala po podu, vrištala, histerisala. Ti kad se vratiš u vezu svaki dan tuče, j*banje majke. Nema potrebe da padaš sad tu. Ja kad sam ti govorio koje si scene imala, da li si videla na šta ličiš? Sedi tu i budi pozitivna, ništa drugo. Treba samo u glavi da imaš napolju da rešiš sa Norom i Asminom i da je pustiš da ode. Razmišljaj o tome... Ja ti neću ružnu reč reći, niti mi pada na pamet. Rešiš šta imaš i biće ti super, veruj mi kad ti kažem. Ajde dođi da te zagrlim jednom, pa da legnem - govorio je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić