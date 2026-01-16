Ovo nikako niste smeli da propustite!

Četvrtak je rezervisan za emisiju ''Gledanje snimaka''. Učesnici Elite su tokom noći za nama imali priliku da vide sve ono što su pokušavali da gurnu pod tepih tokom dana koji su iza nas, a voditeljka Ivana Šopić ih je suočila sa svojim postupcima.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković upozorava Filipa Đukića da ne sme da je upoređuje s drugim devojkama posle vrele akcije.

- Ja čekam druge klipove, on sinoć nije ispao muškarac i totalno me razočarao. Ja sam sedela ovde sinoć i trpela i za sebe i za njega, dok je on ćutao i sedeo uz odgovor: ''Nemam šta da kažem''. On se nije udostojio da dođe i kaže: ''Izvini'', a za mene je precrtan - rekla je Maja.

- Maja je u pravu, ali posle ovoga što sam uradio je mene sramota i blam. Razočarao sam sam sebe i ljude oko mene, nema opravdanja za mene. Hteo sam danas da popričamo, ali im je stiglo pismo za Magazin in. Istina je da nisam dokazao da je najviše gotivim ovde, ali ja sad kad bih rekao osim da ne znam šta mi se desilo to veče onda bih slagao. Da me kolju i da me razapnu, ne znam. Mene je stvarno stid i sramota, krivo mi je zbog svih ljudi koje sam upleo jer niko od njih nije to zaslužio - rekao je Filip.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Tanji Boginji da prokomentariše klip Maje Marinković i Filipa Đukića iz kreveta.

- Ne znam šta Maji nije jasno? Sve devojke znamo sa kim se ljubimo i sa kim idemo u krevet, pa nije branio ni mene, a ni Vanju. Što je pristala drugi put da legne sa njim? Ona hoće da glumi žrtvu. Filipu je teže jer je to napravio Luki. Mislim da je stvarno preterao, ali to je on. Ja njega ne krivim, same smo krive i ne znam što ona očekuje da on nju brani - pričala je Boginja.

- Što se tiče Filipa Maja je njemu kao i svaka devojka samo s*ksualna navika. On je to veče mogao da bude sa Aneli da je Aneli to htela. Ja stvarno pokušavam da mu pomognem komentarom, ali on radi sve gore i gore. Kakve on ima veze sa Janjušem? Filipu je ovo navika i kad sam video snimak ovo je kao da je bilo koja bila. On njoj ne bi ni znao šta da kaže, samo traži izgovor. Maja kao drži stav, ali je to mlako. Ne mislim da se Maja zaljubila, ali kad bi joj Filip dao povratnu i kad bi stao iza nje, pa ona je meni plakala i za Bilalom na ramenu, pa je završila sa Carem. On sad čeka snimak da vidi šta je radio sa Aneli, pa da vidi da je sj*bao i ovo sa Lukom - govorio je Ivan.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović i Anita Stanojlović pričaju o poljupcu Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Ovaj ćelavi m*donja priča 24h o meni, kao perfidno komentariše s njom, a raspituje se o meni. Čovek konstantno ispituje ljude šta ja radim, ali šta da kažem posle današnje situacije. Ne znam šta da kažem za Đukića jer se ne sećam - rekla je Aneli.

- Ovaj klip izgleda kao da ti ljubomorišeš što je Filip bio s Aneli, a Anita ljubomoriše zbog Filipa. Ovde jedino ustane Maja i kaže šta je radila, seća se svega - rekao je Alibaba.

- Ukoliko mi tri osobe kažu da se on ljubio s Aneli, valjda je logično da ja odem i kažem svojoj devojci. Iskreno, ja ne znam kako bih reagovao kada bih video klip. Mislim da bi me mnogo povredilo da vidim snimak gde je nešto prisno - rekao je Luka.

- Meni je ovo mnogo gora situacija jer je Luka bio veren s Aneli, ali očigledno Luka vidi da je Filip loše i zato ima kočnicu. Ja nikada nisam imao nameru da budem s Aneli u vezi ili tako nešto, uvek đuskam s njom i meni je glupo zbog Asmina jer sam dobar s njim, ali to je to - rekao je Terza.

Maja Marinković na svemo moguće načine preko Asmina Durdžića pokušavala je da probudi ljubomoru kod Filipa Đukića, ali joj to nije polazilo za rukom.

- Je l' sam ja nešto uradila? - pitala je Maja.

- Ja bih volela da uđete u vezu - dodao je Dača.

- Ne postoji ko je mene prej*bao i kome nisam vratila... Mislim ne kažem za Aneli, a ni za njega (FIlipa) - pričala je Maja.

- Više Asmin ide uz Maju nego ja - rekao je Đukić.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Maja Marinković zamera Filipu Đukiću njegovo ponašanje i raspravlja se sa njim.

- Maja i ja se karakterno dosta razlikujemo i po karakteru ne idem uz Maju. Ja sam lagan, ne volim da je turbulentno, a Maja voli taj gas i te stvari i ne kažem da je to loše. Uz nju više ide Asmin nego ja. Ja sam lagan, ne volim da skačem na svaku i volim da razgovaram i spustim loptu i ne mogu da idem protiv sebe da bih to dokazivao - govorio je Filip.

- Niko nije pričao o ulasku u vezu. Suština kako oni komentarišu moje ljubavne odnose i ja ispadam kao ludača koja kopa oči, pa bude kao da to radim iz čista mira. Ja to nisam radila od moje "Zadruge 5". Oni meni nabacuju nešto što je bilo u petoj sezoni, a od toga je prošlo četiri godine. Oni svi govore da je Maja luda i da pravim haos, a on ima godina koliko ima i gde je stabilna veza? Kako možemo da znamo kakvi su oni, a oni mene karakterišu kao ludu. Ja mislim da je Filip dobar momak, ali jedno je biti lagan, a drugo nemati stav. Ja sam njemu to rekla, a on sa toliko godina mora da ima stav. Čorba je lagan, a ima stav - pričala je Maja.

- Ja sam rekla da je moja najveća greška što nisam znao prema ženi da se postavim kao muškarac. Ne treba meni robinja, ali muškarac treba da vodi. Nas dvoje smo pričali, nije samo ovo. Mi smo pričali šta je ljubav i za mene to nije što je za nju, a ne kažem da je to loše - rekao je Đukić.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aniti Stanojlović kako bi prokomentarisala odnos Filipa Đukića i Luke Vujovića.

- Rekla sam kod Drveta da je skroz različita situacija jer između mene i Filipa nije bilo emocija dok su Luka i Aneli bili vereni. Luka ima apsolutno pravo da mu zameri, ali opet se malo kosi to sa mnom što je bilo. Filip neće da priđe Luki da se izvini zato što mu je uradio isto, ali prema Asminu je osetio grešku i izvinio se - rekla je Anita.

- Ja bih volela da ispričam situaciju od malo pre. Kada je Maja rekla ono Asminu, Aneli je rekla: ''Tek ću ja sad da komentarišem''. One nemaju lepo mišljenje jedna o drugoj, ali videćemo šta se dešava u toku noći - rekla je Mina.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako je Borislav Terzić Terza verio Sofiju Janićijević na žurki.

- Ja sam zaljubljena i stvarno volim Terzu. Čuvam prsten, ali ga ne nosim i to mi je poklon od pevačice. Nama je nesreću doneo alkohol, a pre svega meni jer sam žensko. Desilo se, imala sam prekid filma i napila sam se. Katastrofa... Ja dva dana nisam dobro i sad se smejem na nervnoj bazi. Šta god da sam uradila i rekla kriva sam i to je to - govorila je Sofija.

- Jedva čekam utorak opet da pijem, a svi kao neće više da piju. Neke stvari koje su se meni izdešavale nisam to očekivao i zaslužio od Sofije. Nije to samo svađa, izvređali smo se najgore i nema opravdanja. Ja se iskreno kajem... Balansirao sam, suzdržavao sam se, ali mi je pukao film kad mi je sve te stvari izgovorila. Rekao sam joj da je završena priča što se tiče alkohola - pričao je Terza.

- Meni alkohol ne smeta, ja sam pila 100 puta, bila vesela i njega smirivala. Desila se situacija koja nema opravdanja, ali je to prekid filma. Za šta oni mene mogu ovde da razapnu? Imali su prava prošle sezone. Ovu situaciju mogu da komentarišu - dodala je ona.

- Ti nisi fer prema Terzi jer ispada kao da si čekala sve da istreseš. Možeš da popiješ koliko hoćeš, ali nemaš šta da prebaciš. Mi ako ćemo da merimo vašu vezu više smo tvoje stvari komentarisali jer ti prošle godine nisi imala kuglice, svađe, nisi pružila ruku Stefanu Kariću - govorila je Matora.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Anita Stanojlović otkriva Luki Vujoviću da je Anđelo Ranković gleda.

- Ja sam videla da su Anđelo i Maja gledali u nas i komentarisali - rekla je Anita.

- Ovde se jasno vidi da Maja i ja mašemo Nebi jer smo ga pitali sto puta kada će on da krene. Na ovom snimku baš dok ona priča da ja nju gledam, u to vreme baš mašem Nebi. Ako su se nekad susreli pogledi, onda mora ona da gleda u mene. Mi smo tu gde smo, ako se nekad susretnu s nekim pogledom to je onda druga stvar - rekao je Anđelo.

- Luka je beba s pogledima koliko ona gleda u Anđela. Ona poljubi Luku i gleda u Anđela, cedi mu bubuljice i gleda u Anđela. To je strašno, sve sam ispratila sama - rekla je Aneli.

- Meni nije prirodno da Luka brani Anđela, a Anđelo sigurno ne gleda u nju to je svima jasno - rekla je Matora.

Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko su se svađali za vreme reklama zbog njenih navodnih pogledala prema Anđelu Rankoviću i njegovom pričaju o Aneli Ahmić.

- Nemoj tim tonom da pričaš sa mnom. Ja njega poznajem, on je ironičan - rekla je Anita.

- Je l' ga gledaš? - pitao je Luka.

- Što nije stiglo pitanje? Ajde da vidim da pričaš bilo koju situaciju za ovu, pa što smo pričali o Aneli i Filipu? Što bih se tebi pravdala? Ako misliš da ga gledam misli. Što se nisi bunio kad je izašao klip kad smo pričali o ovima? - pričala je ona.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide prilog o odlasku Borislava Terzića Terze na kršetnje ćerke Barbare.

- Nije mala stvar da neko ovako bude ponižen na taj dan. Ovde se mnoge stvari nisu čule i šta smo pričali u crkvi... Pakao mi je ovo što se desilo u utorak. Svestan sam da moram da ostanem jak i moram da budem do kraja. Ja jesam pogrešio, ostavio sam je, ali da mi se ovako sveti preko deteta... Čuo sam da Munja blati Sofiju, a otišao je da điba na krštenju kao moj drug i da se šlihta Milici. Pukao sam sinoć i toliko mi je užasno sve što se dešava. To što je ona priredila meni i mojoj porodici. Šta su kriva deca od mog brata, majka, otac? Mogli su da prisustvuju jer je to njihovo unuče. Kao što su Miloševa deca tako je i Barbara njihovo unuče i oni je ne odvajaju - govorio je Terza.

Asmin Durdžić slomio se na komade dok je gledao prilog o odlasku Borisalva Terzića Terze na krštenje ćerke Barabare. On nije mogao da obuzda suze dok je pratio snimak, zbog čega je izašao iz Bele kuće čim se završio.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako su Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš bili bliski tokom žurke.

- Ja kad gledam meni je ovo baš simpatično i malo me je podsetilo na sedmicu kad smo bili zajedno. Ja sam se smejala... Ne znam šta je meni palo na pamet da pominjem Draganu i posteljinu, toga se ni ne sećam. Ne sećam se pušionice i to ne bih volela ni da vidim. Meni je jako zanimljivo i ovo bih stavila u smešne klipove. Nije mi neki blam, a inače se zgrožavam nekim svojim postucima. Janjuš prebaci na sprdnju, pa sa njim to izgleda drugačije - rekla je Aneli.

- Zamisli žena sa 37 godina koja ima ćerku kod kuće od pet godina ovako drži čašu vina i hoda i lupa gluposti. Ona treba da kaže da ju je sramota što ovo radi jer je majka i došla je na televiziju da predstavi sebe kao moralnu i samohranu majku, a predstavlja se kao zadnja smećarka. Sve što je za normalne žene nenormalno za nju je normalno. Ja samo želim da vidim još klipova, pa da komentarišem iskrenije - dodao je Asmin.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako je Anita Stanojlović poslala Uroša Stanića da prenese Aneli Ahmić da je ona trudna.

- Užas, katastrofa. Stvarno se nisam sećala, više neću da pijem obećavam. Bila sam pijana, mogla sam da lupim sve i svašta - rekla je Anita.

- Uroš nikada nije podržao mene sa Lukom ili nekim drugim zbog Janjuša, a Anitu podržava u svemu. On kao da ima neku ljubomoru i sujetu kad sam ja u pitanju - rekla je Aneli.

- Ti nemaš primereno ponašanje kao jedna majka, ponašaš se kao promiskuitetna dama - rekao je Uroš.

- Mene ne interesuje da li će oni praviti decu ili ne, zabole me uvo - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Hana Duvnjak razgovara sa Danilom Dačom Virijevićem i ogovara Sofiju Janjićijević zbog haosa koji je imala sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Ja sam joj odmah rekla da preteruje jer sam čula šta izgovara za dete i rekla sam joj da sad Bog ne može da je opere. Ko će da joj pomogne ako ne Dača? Zato sam njemu i rekla - govorila je Hana.

- Demon neki je ušao u mene, psovala sam i Daču da me ostavi, sve koje su mi prilazili. Meni je Hana sve do detalja ispričala šta sam rekla za Barbaru, Milicu, Terzu, njegovu mamu i tatu - rekla je Sofija.

- Da li postoji tvoj drug koji je sa Milicom? - pitala je voditeljka.

- Ja nisam znala kakva osoba je u pitanju kad je ovde ušla, gledala sam je samo kao trudnu ženu. Kad sam izašla drug sa Novog Beograda mi je ispričao, pokazao mi je prepiske i ulaziću u detalje ako bude trebalo, ali ne ovde, nego ako bude napolju pričala. Ja nju nisam spomenula tokom leta, a ona je komentarisala moju poridicu i mene preko TikTok-a. Ja ovde jesam lupala sve i svašta. Što se tiče Milice ušla sam sa stavom da ću da je komentarišem kako se ona postavila prema meni prošle sezone. Više nemam nijedan gram, niti dozu da smem da prećutim na uvrede koje je ona meni izgovarala. Ako nešto budem saznala pričaću detaljnije i trenutno ću na ovome da se zaustavim - pričala je Sofija.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Filip Đukić ljubi Aneli Ahmić po vratu.

- Ovo je blam iskreno. Meni je drago jer ja više sebi posle ovih situacija ne bih dozvolila da imam išta s njim. Bila bih sebi najgadnija, ovo mi je stvarno ponižavajuće. Posle svega ovoga je on za mene vazduh, apsolutno ga od danas više ne vidim. Meni je Aneli rekla da se toga ne seća i da nije istina, evo videli smo klip - rekla je Maja.

- Ja nisam takva da komentarišem druge devojke. Ja sam pre pet minuta Maji pričala da mi nije normalno da Asmin nju toliko brani, a za mene ne može da nađe opravdanje. Nije mi prirodno sutra da vidim Maju da flertuje s Asminom, kao što nije normalno ni da ja radim ovo sa Filipom. Ja neću da se meni neke stvari prebacuju, a drugima ne - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću kako bi prokomentarisao klip njega i Aneli Ahmić koji je emitovan.

- Ne volim što se spinuje priča na Maju i Asmina i to nema veze sa životom jer imaju isti odnos od samog početka. Ovo je katastrofa. Poljubac nije bio u usta odmah da kaže, ali i ovo je katastrofa. Ovakav nivo prisnosti ne sme da postoji između Aneli i mene. Mene je već sad blam i katastrofa jer ovo da se dozvoli u ovakvoj situaciji... Ajde da ja imam 20 godina i da razumem ili ajde da se ona meni sviđa, ali to nema veze sa životom. Ja se kunem da se ne sećam i čekam klipove ovde i igra mi stomak jer se ne sećam. To nije opravdanje. Ja znam da je Aneli govorila da idemo kod Drveta Anđelo, Maja, ona i ja. Mi smo izašli napolje, oni su ostali i tražili smo neke minđuše od Grofice, a posle toga šta se dešavalo ja ne znam. Ja da imam nešto ka njoj i da mi se sviđa, pa pre bih se izvukao da kažem da mi se sviđa - govorio je FIlip.

- To si ti pričao i za Maju, pa si joj prilazio kad popiješ. Muškarac kad je trezan svidi mu se devojka, ali ima u mozgu da je bivša od druga i ne radiš to, ali kad popiješ ide tamo gde ti privlači. Zašto nisi prišao Radi? Biraš ribe koje su atraktivne - rekao je Asmin.

- Ovo što kaže Asmin on je u pravu i ne mogu da ga demantujem. Ja sam za Maju govorio tako jer se nije znao tad da smo imali odnos. Ja se ne inatim, Asmin ima pravo za sve što je rekao - dodao je Đukić.

Takkmičari su imali prilike da pogledaju kako Hana Duvnjak razgovara s Dačom Virijevićem o Siti Ahmić.

- Dača, šta je Sita poručila Aneli kroz neku pesmu? - upitala je Ivana.

- Njoj je Sita poručila pesmu: ''Crna ruža'', a to je da je valjda ona nju mnogo povredila. Ne znam, neću da pričam - rekao je Dača.

- Dačo, znam te kako pričaš o drugim temama. Nešto želiš da kažeš, ali ne znam čega se plašiš - rekla je Matora.

- Sita je posvetila pesmu tu Aneli, nju je to pogodilo i zaplakala je - rekao je Dača.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Mina Vrbaški, Dača Virijević i Viktor Gagić pričaju o Dušici Đokić.

- Kakav je ovo mali lažov, j*bem ti mater klošaru mali - rekla je Dušica.

- Ajde beži bre muka mi je više tvog lažnog moralisanja - rekao je Viktor.

- J*bem li ti mamu u p*čku - rekla je Dušica.

- Ti uvek vređaš porodice, ajde paljba bre. Ti ćeš da kažeš da je njegova mama k*rva, marš na mesto - rekla je Mina.

Aneli Ahmić legla je u krevet odmah posle emisij i počela da plače. Njoj je prišao Marku Janjušević Janjuš koji je na sve moguće načine pokušavao da je oteši, a za kraj razgvoora ju je zagrlio.

- Nema plakanja sad. Gore si sve radila poslednja tri meseca i veći si pakao doživljavala, ovo sad ti je ništa. Ti si se ovde valjala po podu, vrištala, histerisala. Ti kad se vratiš u vezu svaki dan tuče, j*banje majke. Nema potrebe da padaš sad tu. Ja kad sam ti govorio koje si scene imala, da li si videla na šta ličiš? Sedi tu i budi pozitivna, ništa drugo. Treba samo u glavi da imaš napolju da rešiš sa Norom i Asminom i da je pustiš da ode. Razmišljaj o tome... Ja ti neću ružnu reč reći, niti mi pada na pamet. Rešiš šta imaš i biće ti super, veruj mi kad ti kažem. Ajde dođi da te zagrlim jednom, pa da legnem - govorio je Janjuš.

