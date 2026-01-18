AKTUELNO

Domaći

PUNA KAO BROD! Maja Marinković nasledila imanje vredno PREKO MILION EVRA! Evo šta sve poseduje od nekretnina!

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Maja Marinković prava je bogatašica.

Starleta i učesnica rijalitija "Elita" Maja Mariković, nasledila je svu imovinu od svog dede koji je preminuo.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Starleta i učesnica rijalitija "Elita" svojevremeno je nasledila svu imovinu od svog dede koji je preminuo.

Maja je učešćem u jednoj od prethodnih sezona rijalitija "Zadruga", kako su svojevremeno pisali mediji, zaradila 122.000 evra.

Njen otac Radomir Marinović Taki je otkrio da je njegova mezimica dobila i nasledstvo.

Foto: Pink.rs

- Maja je od pokojnog dede nasledila plac od 90 ari u naselju Braće Jerković. Njegova trenutna vrednost je, kako su mi rekli, 1.200.000 evra. Ostalo joj je i od pokojne bake, moje majke i imanje sa kućom na Avali. Ima tu još nekretnina i šuma. Maja ne mora da brine - ispričao je Taki.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Maja Marinković u nikad vrelijem izdanju, tik ispred zgrade doživela peh (PAPARACO)

Domaći

KAD NISAM DOBIO INFARKT! Taki Marinković ogorčen na Cara otkad ga je Maja optužila da ju je tukao: Šta mi je taj nasilnik uradio od ćerke... Zvala me

Domaći

ON IMA PROBLEM: Maja Marinković prvi put progovorila o turbulentnom raskidu sa Carem, da može izbrisala bi ga iz života

Domaći

DALI SVOJ SUD! Porodica Stanislava Krofaka se oglasila! Evo šta misle o njegovoj vezi sa Majom Marinković! (FOTO)

Domaći

Maja Marinković zaludela korisnike društvenih mreža, fotkom u bikiniju napravila potpuni haos, a evo gde i kako puni baterije za ELITU 9 (FOTO)

Domaći

Maja Marinković se javno obratila Krofaku posle trijumfa u Beogradskoj areni: Evo šta je poručila bivšem nakon što je nokautirao i porazio Džakića! (V