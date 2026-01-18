PUNA KAO BROD! Maja Marinković nasledila imanje vredno PREKO MILION EVRA! Evo šta sve poseduje od nekretnina!

Maja Marinković prava je bogatašica.

Starleta i učesnica rijalitija "Elita" Maja Mariković, nasledila je svu imovinu od svog dede koji je preminuo.

Maja je učešćem u jednoj od prethodnih sezona rijalitija "Zadruga", kako su svojevremeno pisali mediji, zaradila 122.000 evra.

Njen otac Radomir Marinović Taki je otkrio da je njegova mezimica dobila i nasledstvo.

- Maja je od pokojnog dede nasledila plac od 90 ari u naselju Braće Jerković. Njegova trenutna vrednost je, kako su mi rekli, 1.200.000 evra. Ostalo joj je i od pokojne bake, moje majke i imanje sa kućom na Avali. Ima tu još nekretnina i šuma. Maja ne mora da brine - ispričao je Taki.

