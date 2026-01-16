ONA JE JEDNA PRLJAVUŠA I POGANUŠA! Poršelina ne krije da likuje zbog Majinog neuspelog pokušaja veze sa Filipom, pa se osvrnula na njeno prijateljstvo sa Aneli koje je trajalo kao jogurt!

Prijateljstvo Aneli Ahmić i Filip Đukić bili su veoma prisni toko žurke koja se održala u Eliti u utorak. Nakon što su učesnici ''Elite'' sinoć videli video-klip na kom se jasno vidi da je ljubi u vrat, Maja Marinković je veoma burno reagovala, te je istakla da prekida prijateljstvo sa Ahmićevom, dok je njemu poručila da mu je ponašanje dno dna.

Svoj stav o novonastaloj situaciji dala je za portal Pink.rs nekadašnja učesnica ''Elite 8'' i bivša Majina drugarica, Slađana Poršelina Lazić.

Poršelina je istakla da će Marinkovića u narednom periodu, jedino ciljati na osvetu Filipu i Aneli.

- Očekivalo se to da Aneli i Maja prekinu svoje drugarstvo. Mnoga lažna prijateljstva su trenutno u Beloj kući. Aneli treba da zaboravi alkohol, nema kontrolu nad sobom. Što se tog drugarstva tiče, nikada nije ni postojalo. To je veoma jasno. Znala sam da će do ovoga doći, ali nisam očekivala da će Aneli biti i sa Filipom. Njih dve su se zbog Asmina družile i drago mi je jer je sve to završeno. Što se tiče Maje i Đukića, on je svakoj devojci stavio do znanja da ne želi vezu. Maja je jedna prljavuša i poganuša. Od nje svaki dečko pobegne jer se ponaša strašno u vezi. Kad su u pitanju njene reakcije, ona će se sad osvetiti Aneli i Filipu, jer će raširiti Asminu noge i takođe će i time baciti pod noge prijateljstvo sa Stanijom - rekla je Slađa.

