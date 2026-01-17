NOVI NIKOLIJIN ŠOK POTEZ POJAČAO SUMNJE: Otpratila, pa ponovo zapratila Relju u jeku glasina o njegovoj navodnoj aferi s Anitom, svi bruje da je vanbračna zajednica poznatog para u krizi (FOTO)

Šta je sledeće?!

Pevačica Nikolija Jovanović šokirala je domaću javnost kada je sa Instagrama otpratila muža Relju Popovića, a dok mediji bruje o navodnoj preljubi pevača, ona je spakovala je kofere i bez njega otišla iz Srbije. Nikolija trenutno boravi u Italiji, odakle je i objavila niz fotografija i pokazala kako uživa sa svojom polusestrom Teodorom, a od Relje ni traga ni glasa.

Iako se ni Relja, a ni njegova partnerka Nikolija do sada nisu oglašavali povodom goruće priče i njegove navodne afere sa učesnicom Elite 9 Anitom Stanojlović, ona je na društvenim mrežama povukla šok potez koji je mnoge iznenadio.

Kako se šuška partnerski odnos Nikolije i Relje je u krizi zbog njegove navodne preljube, a pevačica je danas nakon svih pisanja medija ponovo zapratila nevenčanog supruga na društvenoj mreži Instagram.

"Ne treba nam papir za ljubav"

Nikolija je priznala i to da njoj i Relji "papir" ne znači mnogo.

- Ne znam, možda se to nekad promeni. Možda nas nešto ponese i poželimo da se venčamo, ali sada nam je baš lepo ovako. Ne vidim zašto treba zakon staviti iznad ljubavi. Mora li da postoji još neka potvrda iznad potvrde ljubavi – zapitala se pevačica.

Autor: M.K.