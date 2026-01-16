TUĐE GLEDA, A SVOJE DVORIŠTE POČISTIO NIJE! Učesnici stavili Bebicu na stub srama jer je udario na Anelin i Majin moral, a pokušava da izbriše Teodorino neverstvo sa Filipom! (VIDEO)

Dali svoj sud!

U video-klipu kojin je prikazan učesnicima Elite u emisiji ''Gledanje snimaka'', imali su priliku da čuju kako Maja Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anđelo Ranković razgovaraju o ponašanju Nenada Macanovića Bebica.

- Maja jeste sama sebi išla na štetu, ali je Bebica previše burno odreagovao. Da kaže da su dro*e, da bude toliko surov, stvarno ne znam. Ne mislim da treba da ćuti, ali ne treba burno da odreaguje tako. Ja sam rekao jednoj i drugoj šta im zameram, ali nikada ne bih rekao da su dro*etine. Meni ništa nije strašno to što je Maja radila sa Janjuše, ni sa Asminom, okej, na kraju krajeva to sa Filipom, ali nije ni sa kim završila - kazao je Anđelo.

- Bebice, a šta misliš ti o Teodori? - upitao je voditelj.

- Ne mislim sigurno da je dro*etina, ona ništa nije radila u izolaciji - rekao je Bebica.

- Ja sam za to samo da ne govori svašta, nema potrebe da ide i vređa žene redom. On je time dao za pravo svima da opet mene vređaju nakon što je krenuo da vređa druge žene - istakla je Teodora.

- Ja mislim da je njegova reakcija takva samo jer je u pitanju Filip, kada je reč o Aneli i Maji, iskreno. On kada je skočio i rekao da su dro*e, time je najviše ugrozio Teodoru. Ako su sve zbog Filipa dr*e, onda je to i Teodora, da se razumemo m - kazao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.