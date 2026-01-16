AKTUELNO

SAD MOGU I DA SUMNJAM DA SU IMALI NEŠTO! Terza kivan na Munjeza jer mu je zario nož u leđa, priznao da veruje u to da je u tajnoj romansi sa Milicom Veličković! (VIDEO)

Skrhkan!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite su imali priliku da vide razgovor Sofije Janićijević i Vanje Živić, koji se ticao Danijela Dujkovića Munjeza.

- Ovde sam komentarisala da je ponašanje Munjeza i Milice, čist rijaliti. Ako je Munjez Terzin prijatelj, šta on ima da slavi sa Milicom, ako njegov drug u tom momentu tuguje, jer ga je ona izbacila iz crkve?! - kazala je Sofija.

- Nije mi sad situacija uopšte da komentariše ovu temu, iskreno. Tri udarca za sedam dana, ne zna se koji je od kojih gori. Iskreno sve me je veoma povredilo i to saznanje da je Munja prodao informaciju vezanu za krštenje novinarima. Na mojoj muci prodaje priču, a nije svoje dete izveo iz bolnice kad se rodilo. Da li je moguće da se on posprdava sa mojim detetom, kači ga na Instagram. Sad mogu i da sumnjam da su imali nešto. Kako tako? Da se ne lažemo, Munjez bi je*ao i muvu u letu. Šta je Milica sve sa Rajačićem uradila, zato mogu i da verujem. Nije i dobro, totalno sam sluđen. Ja se vežem tako da ljude, Munjez mi je u kući bio, bili smo prijatelji, zar ovako nešto da mi uradi? Da on ne razmišlja u pravcu da Pinku odmah da gde je krštenje, da meni olakša, zna želim dete da vidim, on je uradio sve suprotno, on je uradio nešto najgore - rekao je Terza.

- Munja da je Terzin iskren prijatelj, njemu bi bilo važnije da bude fer prema Terzi, nego da slavi sa Milicom - rekla je Matora.

