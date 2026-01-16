NEĆE MI VIŠE UĆI U KUĆU! Luku preplavile emocije zbog Filipove sramne izdaje, Asmin dodatno osolio po Đukiću: JA ŠTITIM... (VIDEO)

AKTUELNO

Foto: TV Pink Printscreen

Šok!

Luka Vujović dobio je reč od voditelja Milana Miloševića, te je zaplakao zbog izdaje koju mu je Filip Đukić priredio sa Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam uradio šta sam uradio, mislio sam da je prijateljstvo gotovo, plakao sam, pričao sam sa njim, rešili smo sve. Nekoliko dana nakon toga, on je uradio meni to sa Aneli. Ona je žensko jedno smeće, jedva je čekala onda da mene svi prozivaju zbog toga što sam navodno preoteo Anitu Filipu, a evo šta se dešava. On nikada više neće ući u moju kuću, nikada - rekao je Luka.

- Meni je jasno zbog lefa plače sada Luka, iskreno. Njemu je krivo zbog prijatelja, teško mu je veoma - rekla je Anita.

- Ja štitim svoju ćerkicu Noru, od maminih ovahvih je*ača, da sprečim Aneline blamove. Aneli ima pravo na svoj život, ali ovo je strašno - kazao je Asmin.

- Luka ima pravo da mi zameri, stvarno mi je postupak strašan - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne smatram da je Luka gledao Filipa kao druga, to iskreno mislim. Nisu se družili od samog početka rijalitija. Da su pravi drugari, ja bih razumeo Lukine suze. Ovo su Lukine suze zbog Aneli, to je činjenica - kazao je Janjuš.

- Ova njegova reakcija je takva, možda još uvek nije svestan svega, ali mislim da je lud za Aneli - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

