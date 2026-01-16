Filip nije svestan svojih postupaka, ja znam kakav je... Nakon Lukinih suza zbog Đukića i Aneli, oglasila se Biljana Vujović! Progovorila o njihovom druženju, pa spomenula i Anitu

Prethodnih dana, jedna od glavnih tema u rijalitiju jeste odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić, a kako je danas Luka Vujović u uživo programu zaplakao zbog video snimka koji je video, a na kom je prikazan umalo poljubac upravo Aneli i Filipa, mi smo odmah pozvali Biljanu Vujović, kako bi čuli njen sud!

Biljana se, naime, na samom početku intervjua osvrnula na druženje Filipa i Luke, ističući da ona veoma dobro poznaje Đukića.

- Ja gledam potpuno drugačije od svih, jer sam svedok njihovog druženja od malih nogu. I ja znam kakav je Filip kada prepije, ima zaista prekid filma i sutra se ničeg ne seća. Sigurna sam da će oni opet biti u dobrim odnosima. Trenutno su u Luki izmešani i bes i bol, proći će i ta faza, bar bih ja volela da tako bude. Postoje ljudi koji nikako nisu za alkohol. Realno, nije niko, ali Filip zaista nije svestan svojih postupaka. Ja ga volim i voleću ga isto kao da se ništa nije desilo - rekla je Biljana u izjavi za Pink.rs, te je nastavila:

U rijalitiju se devojke ponašaju užasno, a što se Aneli tiče, ovaj njen postupak nema veze sa Filipom, to je ona kad popije. Dakle i za nju isto važi što i za Filipa. Vidim i da Anita malo - malo, pa hoće da raskine, a ne zna da tako tera Luku od sebe . Ja najbolje poznajem Luku. Sve može. ali kad preseče - to je kraj. Dokaz je Aneli. Ne bih volela, ali nisam tamo da im dam savet. Naravno i Luki bih zamerila par stvari. Posle veze sa Aneli, ja sve gledam drugačijim očima. Dug je period ispred njih, neka pokažu svi svoja prava lica i emocije.

Autor: Nikola Žugić