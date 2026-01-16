AKTUELNO

Domaći

Filip nije svestan svojih postupaka, ja znam kakav je... Nakon Lukinih suza zbog Đukića i Aneli, oglasila se Biljana Vujović! Progovorila o njihovom druženju, pa spomenula i Anitu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Prethodnih dana, jedna od glavnih tema u rijalitiju jeste odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić, a kako je danas Luka Vujović u uživo programu zaplakao zbog video snimka koji je video, a na kom je prikazan umalo poljubac upravo Aneli i Filipa, mi smo odmah pozvali Biljanu Vujović, kako bi čuli njen sud!

Biljana se, naime, na samom početku intervjua osvrnula na druženje Filipa i Luke, ističući da ona veoma dobro poznaje Đukića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja gledam potpuno drugačije od svih, jer sam svedok njihovog druženja od malih nogu. I ja znam kakav je Filip kada prepije, ima zaista prekid filma i sutra se ničeg ne seća. Sigurna sam da će oni opet biti u dobrim odnosima. Trenutno su u Luki izmešani i bes i bol, proći će i ta faza, bar bih ja volela da tako bude. Postoje ljudi koji nikako nisu za alkohol. Realno, nije niko, ali Filip zaista nije svestan svojih postupaka. Ja ga volim i voleću ga isto kao da se ništa nije desilo - rekla je Biljana u izjavi za Pink.rs, te je nastavila:

U rijalitiju se devojke ponašaju užasno, a što se Aneli tiče, ovaj njen postupak nema veze sa Filipom, to je ona kad popije. Dakle i za nju isto važi što i za Filipa. Vidim i da Anita malo - malo, pa hoće da raskine, a ne zna da tako tera Luku od sebe . Ja najbolje poznajem Luku. Sve može. ali kad preseče - to je kraj. Dokaz je Aneli. Ne bih volela, ali nisam tamo da im dam savet. Naravno i Luki bih zamerila par stvari. Posle veze sa Aneli, ja sve gledam drugačijim očima. Dug je period ispred njih, neka pokažu svi svoja prava lica i emocije.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Ljuta sam, Noi će da objasni čemu ovo sve?! Biljana Vujović besna kao ris zbog Lukinog ponašanja, za Pink.rs priznala: Od mene Aneli ne može dobiti ni

Domaći

Citiraću Takija 'briga mačku šta miševi misle o njoj' Nakon optužbi da je OTUĐIVALA novac od podrške, oglasila se Biljana i uzvratila Aneli: Cilj im j

Domaći

TOTALNI PREOKRET! Nakon što je Luka VERIO Aneli na njen rođendan, pozvali smo Alibabu, evo šta nam je rekao! OVE REČI NIKO NIJE OČEKIVAO!

Domaći

NAPOLJU JE ISTA KAO I U RIJALITIJU! Lukina majka priznala kakve mu je scene Aneli priređivala: Vređala ga najstrašnije, a kad god bih ga zvala ona je.

Domaći

Veridba im je LAKRDIJA, o svadbi mogu samo da MAŠTAJU: Nakon što je zasijao prsten na Anelinoj ruci, oglasio se Uroš za Pink.rs! Osuo drvlje i kamenje

Domaći

Aneli optužila Luku da ju je tukao, a sada se hitno oglasila njegova majka Biljana: Razvezala jezik o bivšoj snaji!