Koga si ti povredio? Lepi Mića održao Đukiću lekciju za pamćenje i ubedio ga da Asmin i Luka trebaju njemu da traže oprost! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvorio mu oči!

Lepi Mića porazgovarao je sa Filipom Đukićem o situaciji koja ga je poslednjih dana snašla u rijalitiju, a Mića je pokušao da mu otvori oči i pokaže mu da nije ništa loše uradio.

Mislila sam da je ne voliš, ali... Anita ludi jer sve više shvata da Luka ima emocije prema Aneli, unakazila prijateljstvo njega i Đukića! (VIDEO)

- Što pričaš da ti iko sudi? - upitao je Mića.

- Imaju pravo da komentarišu, ja se osećam loše - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mogu da komentarišu i da se osećaš loše, ali koga si ti povredio kad se Asmin tri meseca meša u tvoj odnos sa Aneli i Luka ti smuva devojku s kojom si? Digni glavu gore, borba je i meni bila ceo život. Kako se ne sećaš da si muvao devojku svog prijatelja? Pa nemaš osećaj za njim, lepo ste govorili da ste napolju u mladosti j*bali p*čke zajedno - rekao je Mića.

KIPTI POPUT EKSPRES LONCA! Anita ne želi više da ćuti, tvrdnje učesnika da nije preboleo Aneli joj probudile brojne sumnje! (VIDEO)

- Filipe, ništa nisi kriv i ništa nisi uradio loše. Dečko nije nikog silio ni na šta - rekao je Milan.

- Maji je đavo kriv, krive su same sebi. Što mu Maja nije rekla: ''Mrš iz kreveta, gubi mi se da te ne vidim''. Ja nju volim, ali i ona je tu usr*la motku. Ovde ako ti drug doda ribi čašu kole, onda je to haos. Kakve su to budalaštine? - rekao je Pečenica.

- Fleks, moraš da k*raš sve. Nemoj da mi potoneš, molim te. Je l' si se stvarno potresao ili te boli k*rac? - upitao je Luks.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stvarno bre, nije mi dobro - rekao je Filip.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

