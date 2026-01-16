Zašto je ne spoje sa Vojažem? Anitina drugarica podgrejala dodatne sumnje o navodnoj aferi nje i Relje Popovića, pa otkrila da li je u kontaktu s njim i Nikolijom! (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su Tamaru Radoman, najbolju drugaricu Anite Stanojlović koja je progovorila o navodnoj aferi nje i Relje Popovića.

- Tamara, šta se tačno desilo sa Anitom i Reljom? Dača je otkrio već detalje koje mu je pričala - rekla je voditeljka.

- Mnogo su pogrešili apsolutno svi. Ja o toj temi neću ništa specijalno pričati jer sam ja 15 godina PR menadžer i znam kako funkcionišu stvari. Ja sam jutros oko 9 ujutru poslala sav materijal advokatima, a isto tako znam da je i druga strana podnela iste mere. Znam da će biti određene tužbe s druge strane i da se svašta nešto sprema, kao i s naše strane. Ja da verujem učesniku od devetnaest godina kog zovu ''Trača'', to je totalna budalaština. Ja ovoj priči pristupam vrlo ozbiljno jer se ovde radi o jednom ozbiljnom porodičnom čoveku i pevaču, udara se na njegovu karijeru i imidž - rekla je Tamara.

- Kako baš on? Dača voli da priča i tračari, ali to su ozbiljne tvrdnje i priče - rekla je Anastasija.

- Upravo zato što se radi o porodici Nikolije i Relje koje su oboje pevači, zato mi je još strašnije. Poručivanje Reljinih pesama su oni povezali da je ona bila sa Reljom, nigde veze. Zašto je ne spoje sa Vojažem? Celu temu pokrenula je Milica Veličković i onda su se svi nadovezali. Ja sam prva slušala Reljin album celo leto, a moja omiljena pesma je: ''Šta su limiti?''. Ja garantujem da ne postoji snimak kako se Anita poverava Dači o tome - rekla je Tamara.

- Zbog čega se Anita tako smeška? - upitala je Anastasija.

- Anita generalno ne ume sebe da odbrani, a ni nas prijatelje i porodicu. Tako da je njoj smeh neki odbrambeni mehanizam, ne zna baš najbolje da se snađe za crnim stolom - rekla je Tamara.

- Šta ćemo ako se ovo zaista ispostavi kao istina? - upitala je voditeljka.

- Ja čekam dokaze. Toliko sam sigurna u ovo što pričam, ali dajte mi neke dokaze da Anita poznaje Relju Popovića i ja ću vam reći: ''Svaka vam čast, očigledno ste bili u pravu''. Bože me sačuvaj detalja koje je Dača otkrio, mislim da je on sujetan i da je Anita - rekla je Tamara.

