Nema morala, traži u veceu 'bon apetit': Asmin obrisao patos s Đukićem i Aneli, ne štedi reči na njihov račun: On je kukavica, kako da ga zovem kući gde su mi mama i sestra?! (VIDEO)

Demolirao i Aneli i Đukića!

Voditelj i novinar, predstavnik Pink.rs portala, Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića, kako bi sa njim proazgovarao o situaciji između Aneli Ahmić, Maje Marinković i Filipa Đukića.

- Koliko ti je Filip kao muškarac, momak i dečko pao u očima zbog toga što je radio s tvojom bivšom ženom - pitao je Darko.

- On je meni pao u očima i kada je radio sa Teodorom ono, pa su skočili na mene. Da, Filip je ispao kukavica, žao mi je kada ga gledam. Ja imam žensko dete, komentarisao sam sebe najstrašnije, što ne bih i druge. Filip je jedan običan papak, ali kada bih ga komentarisao u gasu, ispalo bi da sam ljubomoran zbog Maje. Ja mislim da Filip nije normalan, on ima svoje kvalitete, jeste okej, ali nema muški kodeks, nema poštovanja, nema mu*a da stane iza svojih postupaka, jedino gde je imao mu*a je ova mala plava (Vanja Prodanović). Filip je za sve i jednu devojku imao istu priču, a to je da se ne seća i da se neće ponoviti. Ja sam njega pitao: "Je l' tebe napolju biju, kako se ponašaš?", on govori: "Ne, ne, ja sam napolju totalno drugačiji". Evo, on je Bebicu unakazio emotivno, nikada više neće imati sto odsto poverenja. On može sebe malo da uteši, ali neće imati sto odsto poverenja zbog muškarca koji pored 30 slobodnih devojaka ustane i kaže: "Jedina devojka s kojom bih bio u vezi je Teodora". Maja Marinković ne može da bude ista kao one, jer nju poznaje godinama, poznaje i njenog oca. Kako god da Maja ovde glumi da je hladna, nije, ona se oseća poniženo. U subotu on pijan, on ganja Boginju i Aneli, kako uspe u pijanom stanju da manipuliše Maju?! Jezik mu se uvrće, kao balavac od 13 godina, sedi kod Maje i govori joj da želi zagrljaj. Ponaša se kao neki klošar, ustaje i zamera Luki kombinaciju za koju nema osećaj, ustane i plače, on završi sa njegovom verenicom, završi s njom u veceu. Kako ja njega da pozovem kući gde su mi mama i sestra?! Janjuš je bio sa njom u vezi i bila je trudna, nije je vodio u vece, nego se šali rečima, šta vama nije jasno?! - rekao je Asmin.

- Radi ti ego previše zbog Maje, to se jedino vidi - dobacila je Matora.

- Šta bi se izdešavalo između Aneli i Filipa da nisu u rijalitiju ili da smo u izolaciji - pitao je Darko.

- Ona je ušla da pi*ki, a Filip je ušao za njom, zapravo je bilo obrnuto. Ona je najavila Filipu: "Kamere su se okrenule", možda je htela da čita tetovaže: "Bon Apetit" (tetovaža na Filipovom po*nom organu). Da su kamere bile drugačije okrenute, ona bi se ljubila sa njim jezikom i hvatala se, a da su bili u izolaciji, jedan kroz jedan bi bio se*s. Krivim i Aneli i Filipa podjednako. Ja sam rekao da Aneli i Sita dele muškarce, Aneli ima odnose sa momcima od drugarica, skida im momke, to radi i Sita. Aneli bi bila sa mojim najboljim drugom, samo moj drug nema mu*a to da uradi, ona je kao ku*a u teranju - rekao je Durdžić.

- Šta je najviše povredilo Aneli - pitao je Darko.

- Nju uvek nervira istina. Istina je da bi bila sa najboljim drugom njenog muškarca, da nema morala, da nema karaktera i stava. Ja u tri godine njenog rijaliti života, nikada nisam čuo: "Sramota me je, stidim se ili žao mi je što će ovo Nora morati da gleda". Ne zna da hoda pijana, ide u vece da traži "bon apetit", ja nisam još ništa dobro video šta ona radi - rekao je Asmin.

- Kako komentarišeš sve ovo što se zbilo između Maje i Aneli, da li je obostrano bilo lažno ili kako gledaš na to - pitao je Darko.

- Vidim da je Maja bila iskrena. Kada je Maja počela sa Aneli da se druži, udaljila se od mene i nismo imali to peckanje, a Aneli je počela sa Filipom da se druži. Aneli je mene svaku noć ispitivala za Maju, a ja sam joj govorio da bi samo s Majom ušao u vezu. Aneli je samo iskoristila druženje da bi mene udaljila od Maje - rekao je Asmin.

- Nemam ništa da kažem, imaju pravo na svoje mišljenje i to je to, neka pokaže sve vreme - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić