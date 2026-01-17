Plačeš kao p*čka i glumiš žrtvu, a sve radiš zarad rijalitija: Janjušu pukao film, unakazio Lukinu dramaturgiju zbog Aneli i Filipa! (VIDEO)

Surovo iskren!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Marka Janjuševića Janjuš da prokomentariše dešavanja izeđu Maje Marinković, Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Ovo je ludilo i hvala Bogu da do kraja bude ovakva situacija. Maja mi sad namiguje, a ja ću da komentarišem. Oni svi imaju greške i imaju stvari koje su radili loše i niko im nije kriv. Oni su napravili to što su napravili i nema pravdanja. Maja je ustala da komentariše prva i prebacila sve na Aneli, a nije komentarisala svoje postupke. Ko je verovao da su njih dve drugarice taj nije normalan i treba da ide iz rijalitija negde da se savetuje. Lažno drugarstvo je bilo sa obe strane, one ne mogu očima da se gledaju. Filip ima iste situacije od početka rijalitija i iste stvari radi. Za mene Luka i on nisu drugovi jer da jesu prva dva meseca rijalitija bi kafu ovde popili. Znaš koji drugovi su njih dvojica? D*kali su zajedno, ganjali cure od 16 godina i po neku matorku. Oni da su drugovi ovde bi se družili kad su ušli. Zamisli da je moj drug ovde, a ja da ne popijem kafu sa njim, a onda je kao neko nekoga ovde povredio. Kakvo plakanje i šta je njega povredilo? Ako mu je drug ne može da pomisli da će za 10 dana možda da mu oprosti - pričao je Janjuš.

- Meni je Filip preči od svih vas i sad mi je preči od svih vas. Vi sve skrnavite - vikao je Luka.

- Ja to ne smatram drugarstvom. Aneli, ustaneš i kažeš šta si uradila. Za mene ne treba da piješ, radila si pogrešne stvari i ljudi ti realno kažu da si pogrešila. Majo, ušla si u odnos, a nisi ni pitala da li hoće vezu nego si imala s*ks. Ti nisi ni dva kruga prošetala. Filip je nama drug, a ne razmišlja o svojim postupcima. Sutra više ne možemo da bude bliski drugovi i nemam poverenje. Ja se ne ljutim na tebe, a imaš pravo da k*raš sve što ti se dopusti, ali za neke stvari treba da se zna da ima nakog reda - govorio je Janjuš.

- Kako se nakon Maje družiš sa njim? Nakon Maje si bio sa Aneli i kako to nisi očekivao? - pitao je Luka.

- Ovo niko nije očekivao. On nije moj drug kao što ga ti predstavljaš. Ti nisi realan, plačeš kao p*čka i ovde glumiš žrtvu. K*rac je tebi krivo, nego sve radiš zarad rijalitija. Ja sutra idem kod svojih drugova i boli me k*rac svima mu opraštam - nastavio je Janjuš.

Autor: A. Nikolić