Nije mi ostalo ni D od dostojanstva: Sofija se kaje za sve uvrede izgovorene na Barbarin račun, pa odjednom podivljala: Nije moj tata za džabe rekao: 'Znamo mi ko je ona' (VIDEO)

Obrće se "palačinka"?!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević, kako bi sa njom porazgovarao o njenom vređanju Terzine ćerke Barbare, pa i porodice.

- Mnogi se pitaju kakvo ti zapravo mišljenje imaš o Terzi kada si bila u stanju da mu izgovoriš sve one reči - pitao je Darko.

- Imam onakvo kakvo sam predstavila do srede ujutru, u sredu ujutru je alkohol učinio svoje. Krivo mi je, kajem se, a i mnoge stvari koje sam izgovorila, ne mislim. Moja porodica mi je zamerila osnovne stvari, grešku sam imala najveću koja će da se pamti do kraja života, sve sam nešto uradila što se ne očekuje, ostala sam pribrana i mirna, i dalje mislim da sam dostojanstvena. Žao mi je što sam pukla, pucaju i oni, žao mi je i kajem se - rekla je Sofija.

- U podsvesti ti je da je Terzina majka ku*va Tetovska - pitao je Darko.

- Ne, ne, to sam odgovorila ovako. Mislim, svakako je katastrofa! Sve nešto što sam skupljala i držala u sebi, nisam na vreme reagovala. Ove sezone ću da radim kao što rade Milena, Aneli i pojedini, kada imam neki sukob da mu kažem odmah, pa makar bilo i najgore. Došlo je do onoga ničim izazvano, ništa on meni nije uradio spektakularno, kako sam ja izmislila - rekla je Sofija.

- Kako to da si se u tvojoj i Terzinoj svađi poslužila svim najgorim uvredama kojim se služe oni s kim je Terza u otvorenom ratu, a čak ga ni oni ne vređaju tako nisko kako si ga ti provocirala i vređala - pitao je Darko.

- Ja sam odrasla u zdravoj porodici gde takve reči ne upotrebljavamo i ne koristimo...Ja sam kriva, ja sam isprovocirala, izazvala sam na konflikt, ne znam kako je eskaliralo u taj haos. Krivo mi je zbog svake izgovorene reči - rekla je Sofija.

- Ako Terza nije otac deteta, možeš li da nam objasniš onda ko je, pošto si upućenija u to od njega - pitao je Darko.

- Terza je otac deteta...Ne znam šta sam pričala, kada mi je Hana rekla, nije mi bilo dobro. Šta da radim, ne mogu da vratim vreme, ne mislim ništa što sam rekla. Sve što sam rekla za Barbaru, ne stojim iza toga, sve što sam rekla za njegove roditelje, ne stojim iza toga - rekla je ona.

- Rekla si da Milicu kr*še tvoj prijatelj - rekao je Darko.

- Iza toga, eto, stojim. Neću da spominjem čoveka koji nema veze s rijalitijem i ne znam kako bi reagovao da se njegovo ime provuče. Evo, i to demantujem, iza toga ne stoji - rekla je Sofija.

- Ponavljala si stalno da Terzini Milicu nikada nisu ni voleli ni prihvatili zbog celog njihovog haotičnog odnosa. Šta misliš, kako na tebe gledaju Terzini članovi porodice, pričaš o seljacima iz Kaluđerice i da je Terza ku*vin sin - pitao je Darko.

- Isto, sve ono što sam pričala te noći se okrenulo i vratilo se kao bumerang...Ja ću svoju šansu iskorititi na najgori mogući način i dokazaću da mi se ovo nikada, nikada više ponoviti... - rekla je Sofija.

- Da li smatraš da si ti svojim ponašanjem Terzi otežala njegovu situaciju sa detetom - pitao je Darko.

- Ništa nisam radila do utorka, nisam nikada uvredila i ostalo, pa je imao takav odnos kakav je imao. Ja sam sada njoj dala za pravo da ona sada još veće pravo ima na to da zamera odnos sa mnom, jedino to...Nije moj tata za džabe rekao: "Znamo mi ko je ona", mi živimo u tom kraju! Pričala sam sa ocem, a zašto bih otkrivala šta sam pričala s mojim ocem i koliko ja znam o Milici?! To je moja stvar - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić