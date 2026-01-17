Milicu ne može Bog da opere: Terza zbog Sofije nastavlja da blati majku svog deteta, shvatio da će Barbaru viđati samo ako pravdu potraži na sudu! (VIDEO)

Besan kao ris!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom o haosu koji je imao sa Sofijom Janićijević tokom žurke u utorak.

- Kako se osećaš kad evojka koju voliš ti napravi onakav postupak i kaže fa si ti k*rvin sin i da ti je majka k*rva tetovska? - pitao je Darko.

- Sramota me je što stojim ovde i sramota me je od moje porodice zbog stvari koje mi je izgovorila. Nisam to očekivao od Sofije. Mogu da razumem da je bila u takvom stanju i da joj se sve skupljalo, ali nema igovora i pravdanja. Zasr*ala je i šefa i stanicu i sve kako se ovde ponašala - pričao je Terza.

- Da li si ikad verovao da će Sofija na onakav način da ti uzme dete u usta i govorio da si ti NN i da ne znaš ko je otac? - dodao je voditelj.

- Ne znam šta joj se desilo tu noć i kako je uspela onako da prebaci. Kad je došlo do sukoba pokušavao sam da je ne uverim. Rekao sam loše stvari kad sam je vređao, ali ne može da se pored jer Milica sad može da mi kaže da je nikad neću videti. Niko meni u kući nije takvu stvar rekao, a osoba koju volim i koja me volim mi to uradi, a pogotovo dva dana nakon isterivanja iz crkve - govorio je on.

- Rekao si da je ovo poslednja šansa koju joj daješ - rekao je Darko.

- Normalno. Ja imam iskrenu emociju i ja nju mnogo volim, ostavio sam Milicu i pokazao sam i dok nismo bili zajedno da sam razmišljao o Sofiji. Ja sam je mnogo zavoleo. Mi sad ovde da raskinemo bilo bi mi još teže. Ja sam prema njoj ispao smrad i đukela kad sam je ostavio na cedilu i kad su je svi vređali. Ja ću joj preći preko svih stvari, a svoje pravo na očinstvo ću da tražim preko suda. Ona može sad da priča šta god, ali prava ću definitivno da tražim na sudu i nikakav kontakt neću imati - govorio je Terza, a onda nastavio:

- Mene je iznerviralo kad su rekli da je ona oprala Milicu, a nju ne može Bog da opere. Još više mi je unazadila odnos i čim izađem još više će da mi to nabacuje na nos. Priča je završena, moraću na sud. Ovo što mi je priredila i nju što je psovala odmah imaju za pravo da mi kažu da sam stavio nju na prvo mesto, a dete na drugo. Dete mi je na prvom mestu, ali zavoelo sam i nju. Meni je teško da ostanem ovde sam, volim je i bez nje bi mi pakao ovde bio. Ja ako ne budem mogao da pređem preko toga neću biti sa njom.

Autor: A. Nikolić