ZATRESLI SE ZIDOVI BELE KUĆE! Terza zaurlao na Sofiju i ostavio je jer se smeje Milanu, ona ponovo potkačila Milicu: Nisam ja kao tvoje bivše da se je*em s kim stignem! (VIDEO)

Karambol!

Darko Tanasijević, novinar i voditelj, predstavnik portala Pink.rs, podigao je Milana Stojičkovića, kako bi prokomentarisao sukob Terze i Sofije Janićijević.

- Kako ti komentarišeš ovako rapidnu i radikalnu promenu Sofijinog stava prema tebi, ne mogu da veruju da te ponižava kao kera nekog - pitao je Darko.

- S obzirom da je u vezi ja i ne treba da je zanimam, jer sam i bio jasnog stava. Ona je bila stava da neće ulaziti u vezu, kao što sam i ja rekao. Ja sam rekao da sam ja uvek za vezu i da im želim sve najbolje u životu, njima i njihovoj porodici. Od tog trenutka, Sofija bi trebala da bude fer i korektna i da kaže da li sam imao bilo kakvu komunikaciju sa njom i Terzu. Osuđeni smo ovde jedni na druge, čak i kada prođemo, ja kada vidim da je njena bubica, neću da uđem u kupatilo da ne bi bilo povezivanja. Čak i da nisu zajedno, mene Sofija ne zanima i kada sam je upoznao tih par nedelja, imao sam stav da je fina i kulturna devojka, sve do trenutka dok nije rekla da ne želi komunikaciju sa mnom - rekao je Milan.

- Vi ste pre toga imali vašu priču, vi ste se muvali, upućivali ste jedno drugom komplimente. Njoj se vratila emocija, najveća ljubav na svetu, ona u vezi prilazi tebi i ubacuje ti kuglicu u grlo, kako ti komentarišeš to kao muškarac - pitao je Darko.

- Ja nju nisam ni video, ona je prošla iza mene. Iza mene su bili Bebica i Teodora, tu je bila i Sara i tada je ona rekla: "Bože pomozi ove današnje devojke". Ne čitam, mislim da su oni imali raspravu i radi sve da bi izazvala od njega reakciju - rekao je Milan.

- Šta se smeješ?! Debilčino jedna! Šta me ponižava ova klošarka?! Šta se smeješ koju pi*du materinu?! M*š bre u pi*du materinu - zaurlao je Terza.

- O, nećemo ovako. Pre 18 dana smo ovo rešili - rekla je Sofija.

- Boli me ku*ac, nismo rešili. Jedno smejanje i završila si sa mnom. Da li ti je jasno da si završila sa mnom - urlao je Terza.

- I mene za tebe - rekla je Sofija.

- Pakao si mi napravila u životu, da se meni narod ovde smeje, da me ponižavaju da ti hraniš ovde ljude. Da te ja isponižavam ovde da ti ne bude dobro - nastavio je Terza da urla.

- Ja nisam pričala sa njim, nisam mu se obratila i nisam ga pogledala...Ništa lažno, sve iskreno sada. Ti ćeš da vidiš ko sam ja - rekla je Sofija.

- Važi, radite šta hoćete, ponižavajte se i je*ite se s kim hoćete - rekao je Terza.

- Nisam ja kao tvoje bivše da se je*em s kim stignem - rekla je Sofija.

- Što mene ne povezuju s nekim - pitao je Terza.

- Polako. Prošle godine su i tebe povezivali, radio je dok je bio sa mnom u vezi, igrao je sa Aneli i sipao je Eni pivo u usta - rekla je Sofija.

- Boli mene ku*ac više za tebe, skini mi se s ku*ca i ne obraćaj mi se više. Pali tamo, m*š - urlao je Terza.

- Ovo njemu sve ogovara, jer on nije sposoban da stane iza mog lošeg postupka i vređanja i evo u šta ovo prelazi. Ne može on mene da iznese, sada je ustao i video da su ga čudno pogledali i onda je počeo da urla. Ja sam ovde mogla da stojim i da izdržim da me njih 43-oje vređaju kao konja, a on ne može da izdrži zbog kuglice i ovog nebitnog - rekla je Sofija.

- Ovde se različiti ljudi javljaju o njenim pričama šta je radila, nije ovo izmislila jedino Sara, evo i Jakšićke - rekao je Terza.

