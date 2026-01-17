I da sam bila, ne bih rekla na televiziji: Anita se totalno pogubila u detaljima o navodnoj aferi sa Reljom, totalno zakazala na priču o DŽIN TONIKU (VIDEO)

Au, kakav šok!

Darko Tanasijević ponovo je podigao Anitu Stanojlović, kako bi sa njom porazgovarao o njenoj navodnoj aferi sa Reljom Popovićem.

- Anita, na radiju si rekla da ne znaš kako mogu da čuješ album koji nije izašao, jer nisi znala da može da se pošalje na telefon. Da li misliš da ti neko u to veruje - pitao je Darko.

- Odakle znam, niti sam u muzičkom svetu, niti sam menadžer. Mene možeš da pitaš o noktima, šminci i tako nešto, a o muzici ništa ne znam - rekla je Anita.

- Kako Dačo može da izmisli onako detaljnu priču o tvom i Reljinom odnosu - pitao je Darko.

- Što se tiče Relje, ja ću reći da je bilo sve tako, samo da mi se ovo skine. Stvari koje su se dešavale u spoljnom svetu, možete samo da slutite, a ove ovde možemo da komentarišemo. Ja želim privatni život da sačuvam za sebe...Ja sam mislila na neku treću osobu, što se tiče Relje, što ne bih priznala, čovek lep i privlačan?! Imponovalo bi mi da kažem da sam bila sa Reljom. Ništa nisam rekla, nisam bila sa Reljom, i da jesam, ne bih to rekla na televiziji - rekla je Anita.

- Kako je Dača, ako je sve izmislio, znao da je Relji omiljeno piće džin tonik?! Ja sam se raspitao, gde ljudi svedoče da on stvarno to non stop pije - pitao je Darko.

- Ja sam videla na nastupu da on pije džin tonik...Dača je bio u nekom takmičenju gde je bio Relja, pa ga je on prozivao da on nije za to. Može da se kune koliko hoće sada. Dači više ništa ne mogu da verujem, zato što se zakleo Luki u sestru da sam ja rekla nešto što nisam. Dača je meni pričao da je bio s devojkama, pa me je stiskao za ruku i da je to bila šifra za muškarce, pa nek se pravda da li je gej - rekla je Anita.

- Da li si se dogovorila koji je to stav, pošto nekada kažeš da si slobodna i da možeš da radiš šta hoćeš, a onda u sredu kažeš da ne želiš da nečija deca plaču zbog tebe - pitao je Darko.

- Mislim isključivo na Reljinu decu, jer se njegova porodica uvlači u ovo bez potrebe - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs