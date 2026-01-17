Sprema joj šut kartu! Luka najavio Aniti raskid ako se pojave dokazi da je bila sa Reljom Popovićem! (VIDEO)

Haos u programu!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Danila Daču Virijevića da ponovi sve što je rekao da mu se Anita Stanojlović poverila o svom navodom odnosu sa Reljom Popovićem, zbog čega je nastao haos u programu.

- Ja sam već pričao, to su bile i sitnice kojih ne mogu da se setim. Ja ću sad da ispričam da sam u spavaćoj sobi pre dva dana rekao Luki da mislim da on meni veruje, a on mi je rekao da veruje u moju priču, ali da ne veruje da je Relja bio sa njom. Znači da Luka misli da je ona zaluđenik koji bi to izmislio. Što se tiče svega ovoga ako dođe njena najbolja drugarica Tamara, a ja sam lepo obrazložio kad je Anita ušla i pevala pesmu "Seks mašina" i mislio sam da Anđela i ona jedno drugome posvećuju pesmu. To sam provukao na radiju. Bili smo u odabranima, rekla mi je da ne lupetam i da će da mi ispriča istinu. Ona je došla do mog kreveta i krenula je sve da mi priča o tvoj situaciji. Rekla mi je da je imala tremu kad je prvi put išla u studio i da ju je prošla jer je pila džin tonik. Ako Tamara kaže ovde da ona nije tebalo da priča stvari jer pravi haos. Rekla mi je da joj je Relja dao majicu i da je zaboravila da je ponese. Tamara je rekla da nije mogla da poruči majicu. Ona je meni rekla da joj je on dao majicu - govorio je Dača.

- Da li ti je pričala Anita da je Nikolija zvala Relju? - pitao je Darko.

- Ja sam pitao kako može celu noć da bude u studiju, a on ima ženu, a ona mi je rekla da joj je on rekao da radi. Ona je to sve ispričala Luki, a kad je pravio facu to je glumio. Oni su meni pretili unapred i Luka mi je rekao: "Pazi šta budeš pričao kod Darka, možda je Anita trudna, a napolju će za sve da te demantuje Đedović". Oni su meni unapred pretili - pričao je Dača.

- Ona ako je bila sa Reljom, a ovde se kune da nije i kad izađemo ako imaju dokazi rekao sam joj da nismo zajedno - dodao je Luka.

- Ja sam nju pitao lep kakav je novi Reljin album jer znam da ga je čula, a ona je meni rekla da hoću da kažem da e bila u studiju. Ja sam ispričao u "Šiša baru", a tek onda sam je pitao ovde za Reljin novi album. Mi smo tad bili u svađi, ona je rekla da sam ja najveći lažov, a istina je i da mi je rekla za Anđela i Maju. Luka, ona je slala lajkove dok je bila sa tobom. Ja sam gledao osobu koja takođe to zna i zajedno se smejemo - govorio je Dača.

- Ovo aludira na Minu - dodao je Luka.

- Luka, kako znaš da Dača aludira na Minu? Da li si ti sam svestan da Mina nešto zna jer kad je Anita doživela nervni slom rekao si: "Verujem joj ali mi je sumnjivo jer ako priča istinu zbog čega napušta emisiju? Čudna mi je Mina jer ovo ne komentariše i povezao sam neke stvari" - dodao je Darko.

- Da, čudno mi je jer je dobra sa Anitom i napala bi Daču. Ti da znaš i da je istina ti bi sprečila Daču - rekao je Luka.

- Je l' sam ja ovde advokat? Nemoj mene da uvlačiš. Ko sam ja da nekoga sprečavam? - pitala je Mina.

- Mina je sad sve rekla - dodao je Mića.

- Mene ovo ne interesuje - rekla je Mina.

- Luka, možeš da me vređaš do sutra, a kad izađemo popričaćemo i videćeš da si ispao budaletina. Malo razmisli šta znači parfem i šta znači majica - govorio je Dača.

- Čak i da je istina ovo što Dača priča Luka nema veze sa tim i to se desilo kao što on kaže u Budvi - rekla je Anita.

- Pa nije studio u Budvi - dodao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić