Sama sebe ponovo odaje! Anita zapretila učesnicima odavanjem informacija, Mića je raskrinkao: Ona brani sebe otkrivanjem nečijih stvari, tovari nekog kao sebe samu! (VIDEO)

Šok za šokom!

Novinar i voditelj, predstavnik Pink.rs portala, Darko Tanasijević, podigao je Jovanu Tomić Matoru, kako bi prokomentarisala Anitinu navodnu aferu sa Reljom Popovićem.

- Ti si rekla da ti je ova odbrana smešna, jer se isto ovako ponašala kao kada je bilo za Mateu Car - rekao je Darko.

- Ma da...Veruj mi da je imala ovakvu reakciju, ona bi napravila haos inače. Dosta si dao materijala da Luka sumnja u sve to, ali Luka je malo pre rekao, pametnom dosta, branio je svašta...Ako je to istina, poenta je što ti nije rekla i što te je lagala - rekla je Matora.

- Iskreno, ja sumnjam - rekao je Luka.

- Ako ćemo tako, pokrenuće se mnoge teme. U nedelju ću kod tebe da pokrenem mnoge teme - skočila je Anita.

- Ona je osoba kojoj sve ovo imponuje. Boli nju ku*ac, jedino kome je ovo moglo da našteti jeste Relji i njegovoj porodici. Uhvatio si je, Darko, 10 puta u laži. Ona smatra da još nije dovoljno dokaza napolju izašlo da se potvrdi ta priča...Ne znam ni koliko su zajedno, dokazali su da ona pokušava da prevaziđe Aneli - rekla je Matora.

- Nemam šta da dodam osim onoga što je Dača pričao, a drugo, čekamo da se drugi ljudi otvore. Ne vidim što sve vreme Luka uleće - rekla je Kačavenda.

- Ja sam dobro ocenio i procenio njenu PR-ku koju ona plaća da bi joj vodila prljave poslove. To što je ona lažov i prevarant i što može da petlja čoveka od 40 godina, to je njegov problem. Procenio sam odlično onog prevaranta od Tamare, sada sam rekao Kačavendi, postoje dve opcije. Ili je ona stvarno imala se*s kombinaciju sa Reljom ili je samo bila fanatik ili fan Reljin i imala neki direktan kontakt, tipa lajkovala mu stori i on ripostovao, pa je ona izmislila. Tamara joj podvalila priču da je Luka podoban, da ima priču kao sa Anđelom u sedmici, Luka ima dva želuca. Pa je rekla imaš tamo Minu Vrbaški, koja je ocinkarila Mateu Car, pa imaš i Daču tračaru i njemu pričaš priču. Što da ne uvale nekoga u problem, šta ih boli ku*ac?! Za Anitu znamo da je spremna da uvali najbliže u problem, jer da se ona ovoliko busa. Ovo je samo pripremljeno i školovano - rekao je Ivan.

- Sada je rekla sama: "Nemoj da otkrivam ja neke stvari", znači ti sebe braniš otkrivanjem nečijih stvari. Nekoga tovari kao što je samu sebe. Evo ja znam ko su te dve osobe, prva osoba je Mina Vrbaški, to je jasno kao dan, a druga je malo starija od Mine - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić