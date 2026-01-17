AKTUELNO

Domaći

Majmunčino jedna bolesna, koji ćeš mi? Teodora urliče na Bebicu iz petnih žila, brutalno ga isponižavala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Teodora Delić na samom kraju emisije "Pitanja novinara" donela je odluku da stavi tačku na vezu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, nakon čega je sa njim nastavila brutalnu svađu u kojoj je urlala na njega.

- Teki i ja uvek na isti dan raskinemo - rekla je Teodora u prolazu Terzi, a onda nastavila da se svađa sa Bebicom.

- Ćutao si svima kao p*čketina jer si ti jedna najobičnija p*čketina. P*ši k*rac majmunčino jedna bolesna! Koji će meni k*rac pš*četina bolesna? Ti nemaš osećaj da odgovoriš i ništa im nisi odgovorio - urlala je Teodora.

pročitajte još

Ja se s tvojim ocem nisam vatala: Bukti rat Teodore i Maje, Delićeva udarila na Takija, Marinkovićeva uzvratila: Tata, izbacuj sve dokaze, m*š u izola

- Čekao sam da završe - dodao je on.

- Nije nije tražio da vređa. Ivan ti je vređap devojku, a ti si ćutao kao p*čka. Ja sam ga vređala, a ti si ćutao i gledao - govorila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ga vređao, a ti kažeš da sam ćutao i gledao. Nisi u pravu uopšte. Ja nikome nisam ćutao, svima sam odgovorio - rekao je on.

- Kome si šta odgovorio? - pitala je Teodora.

pročitajte još

Teodora krči put ka Filipu? Bebici najavila raskid, više neće da trpi ljubomorne scene zbog Đukića! (VIDEO)

- Rekao sam mu da sedne i da je krezavi majmun - rekao je Bebica.

- Što lažeš? Ćutao si. Nemoj da mi se obraćaš - urlala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

VAN SEBE! Teodora zaurlala na Bebicu iz petnih žila, PA ZAVRŠILA SVA U SUZAMA! (VIDEO)

Zadruga

Trese se Bela kuća: Mića iz petnih žila urliče na Anđela! (VIDEO)

Zadruga

Karambol u Eliti: Teodora sve zakuvala bez imalo blama! Đukić doživeo pomračenje i vređao Bebicu iz petnih žila (VIDEO)

Zadruga

Karambol u Eliti: Boginja iz petnih žila urliče na Uroša, trese se celo imanje! (VIDEO)

Domaći

Filipe, nemoj slučajno da si je... Janjušu pala roletna, iz petnih žila urliče na Boginju! (VIDEO)

Zadruga

ŠA DOŽIVEO NERVNI SLOM: Urla iz petnih žila, Miona ga brutalno izvređala! (VIDEO)