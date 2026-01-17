Majmunčino jedna bolesna, koji ćeš mi? Teodora urliče na Bebicu iz petnih žila, brutalno ga isponižavala! (VIDEO)

Haos!
Teodora Delić na samom kraju emisije "Pitanja novinara" donela je odluku da stavi tačku na vezu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, nakon čega je sa njim nastavila brutalnu svađu u kojoj je urlala na njega.
- Teki i ja uvek na isti dan raskinemo - rekla je Teodora u prolazu Terzi, a onda nastavila da se svađa sa Bebicom.
- Ćutao si svima kao p*čketina jer si ti jedna najobičnija p*čketina. P*ši k*rac majmunčino jedna bolesna! Koji će meni k*rac pš*četina bolesna? Ti nemaš osećaj da odgovoriš i ništa im nisi odgovorio - urlala je Teodora.
- Čekao sam da završe - dodao je on.
- Nije nije tražio da vređa. Ivan ti je vređap devojku, a ti si ćutao kao p*čka. Ja sam ga vređala, a ti si ćutao i gledao - govorila je Teodora.
- Ja sam ga vređao, a ti kažeš da sam ćutao i gledao. Nisi u pravu uopšte. Ja nikome nisam ćutao, svima sam odgovorio - rekao je on.
- Kome si šta odgovorio? - pitala je Teodora.
- Rekao sam mu da sedne i da je krezavi majmun - rekao je Bebica.
- Što lažeš? Ćutao si. Nemoj da mi se obraćaš - urlala je Teodora.
Autor: A. Nikolić