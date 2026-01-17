TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS! Terza ODJAVIO Sofiju zbog smeškanja Milanu, Luka najavio raskid ukoliko se dokaže da je Anita imala aferu sa Reljom, Maja i Teodora napravile KARAMBOL svojom raspravom!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak je dan rezervisan za emisiju ''Pitanja novinara''. Pripadnici sedme sile, predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević i predstavnik Red portala Jovan Ilić - Joca novinar, naoštrili su se pitanjima, koja su prouzrokovala pravu emotivnu buru kod takmičara. Domaćin u studiju, bila je voditeljka Ana Radulović.

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku razgovarao je sa Majom Marinković o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Koliko ti je Filip pao u očima posle svega što se desilo? - pitao je Darko.

- Pa jeste, ne mogu da kažem da nije. Niko me nije terao, sve što sam radila radila sam jer sam tako želela. Neke stvari koje sam videla su katastrofa i tek danas kad sam videla snimak njega i Aneli jasnije mi je. Ne vidim više čoveka, za mene je vazduh. Išao je na to da ćemo da pričamo, nije imao adekvatan odgovor, ali više nema šta da se priča. Niko nije očekivao vezu, ali da se zauzme kao muškarac i da ima stav. Poznajemo se tolike godine i nije se udostojio da priča sa mnom, tako da ga više ne vidim u prostoru - govorila je Maja.

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj i novinar Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Majom Marinković.

- Kada si već pomenula to ulaženje u vezu, to hipotetičko...Niko vas ne tera, niti treba da budete u vezi ili budite ako želite, ali potpuno je logično i normalno da se porazgovara o onome što se desilo - rekao je Darko.

- Da, ja njemu kada sam to rekla, kaže: "Reci videćemo". Ja kada uradim nešto, ja stanem iza toga i uvek imam obrazloženje zbog čega se to nešto desilo. Ja nisam ta koju oni hoće, imam ponos, ne kajem se, to sam želela i stojim iza toga. Ona i on su sebe pokazali - rekla je Maja.

- Kako gledaš na ovo?! Da li smatraš da te je poistovetio sa ostalim devojkama s kojima je imao se*s šeme i devojkama koje ste vi u kući nazivali "utorak devojkama" - pitao je Darko.

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestokog sukoba između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, kad se on umešao u njen sukob sa Majom Marinković i stao u Majinu zaštitu.

Aneli nije mogla da ostane imuna na teške prozivke, pa je nasrnula na njega i polila ga vrelom kafom, nakon čega je on nju odgurnuo.

Novinar i voditelj, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić.

- Zbog čega je Maja ku*va - pitao je Darko.

- Jeste, udara na moje dete, naziva me lakom ženom. Sve je ona isto radila u veceu, a udara na mene. Rekla je da je blam - rekla je Aneli.

- Neka Taki pokrene momentalno tužbu za ovo što je rekla da sam ku*va. Ja sam rekla da je ona majka i da ima veću odgovornost, što je i normalno - rekla je Maja.

- Aneli, kada su postavljana ova pitanja i u sredu i u četvrtak kada ste videli taj prvi klip, Maja te je optužila da spinuješ na nju i Asmina. Šta je ono što si ti htela - pitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Majom Marinković.

- Majo, zbog čega Aneli toliko smeta tvoj odnos sa Alibabom i kako to tumačiš? - pitao je Darko.

- Ona mene vređa, a ona je pogrešila prema meni. Do juče smo sedele, družile se, đuskale i imale drugarstvo. Baš smo bile dobre, a ispala je smrad prema meni. Ja sam se tokom druženja udaljila od Asmina i nisam komunicirala. To je žena koja ne zna šta radi kad se napije i gde bije. Ja možda jesam ispala naivna. Filip je pokazao da ne poštuje ništa, a ona kad pije nema sa kim ne bi završila. Nije moj s*ks opravdanje za njene loše postupke. Neće da me vređa kad mi kaže da sam imala s*ks jer je to sa jednim čovekom, a nisam teturala od jednog do drugog mrtva pijana. Ona ima fetiš na moje bivše partnere. Misli da će moje samopouzdanje da nadogradi ako ide od jednog do drugog, a pokazala je da je jeftina ženturača i svoje nagone stavlja ispred principa - govorila je Maja.

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, podigao je Filipa Đukića, kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Majom Marinković i Aneli Ahmić.

- Kako se nosiš sa tim što si Maju duboko razočarao i povredio svojim postupcima - pitao je Darko.

- Krivo mi je, loše se osećam zbog cele situacije, uključujem i Maju u to. Ja sam vaspitan da kada napravim sr*nje, da ćutim i da trpim kritike. Ne sviđa mi se što ovo Aneli spinuje na Maju i Asmina, kada je naša tema, naša je tema i neka se to komentariše. Ne želim to da se ubacuje i da se ubacuju drugi ljudi u priču, treba da istrpimo kritike kakve god da su. Ja znam da sam napravio katastrofalnu stvar što se mene tiče. Meni je loše, mene ne zanima šta će drugi da misle. Ko pravi taktike da ispadne budala?! Stojim iza svega što se desilo, šteta je načinjena, nema opravdanja. Što se tiče Maje, jeste da sam trebao da popričam sa njom - rekao je Đukić.

- Ti si sam najavio razgovor Maji, a potom si ga eskivirao na sve načine. Zbog čega - pitao je Darko.

- Nisam skapirao težinu cele situacije, mislio sam da Dača, ono njegovo, preuveličava. Mi smo blejali na krevetu pola sata, sprdali se i pevali, ja da sam znao šta se izdešavalo, normalno da bih rekao. Rekao sam joj da čim se desilo drugi put, da to nije greška. Jedino što bih mogao da kažem jeste: "Videćemo vremenom", nemam emocije prema njoj tog tipa, da smo se ložili i privlačili, jesmo. Tako da, jedino što bih mogao da stanem u odbranu, jeste da ćemo videti šta će biti...Došla je emisija, Milan je izneo neke stvari, pitanja su bila takva kakva su bila, možda sam trebao da priđem, ali nemam opravdanje što joj nisam prišao - rekao je Filip.

Voditelj Darko Tanasijević razgovorao je sa Filipom Đukićem o njegovom flertovanju sa Aneli Ahmić i vrlo prisnom odnosu koji su imali na žurki.

- Ljudi su blagi prema meni, ali ja i dalje ne mogu da se osećam kao što sam se osećao pre 20 dana. Meni vrije u stomaku, ne mogu da jedem kako treba. Ovde i da nisu komentarisali loše tako bih se osećao jer ovo što sam ja uradio je katastrofa - govorio je Filip.

- Pričao si Luki da nećeš da te on pravi budalom i da energija može da se oseti, da li si to pokazao Luki s njegovom verenicom sa kojom je živeo i želeo budućnost?

- Pričao si Luki da nećeš da te on pravi budalom i da energija može da se oseti, da li si to pokazao Luki s njegovom verenicom sa kojom je živeo i želeo budućnost?

Voditelj i novinar, predstavnik Pink.rs portala, Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića, kako bi sa njim proazgovarao o situaciji između Aneli Ahmić, Maje Marinković i Filipa Đukića.

- Koliko ti je Filip kao muškarac, momak i dečko pao u očima zbog toga što je radio s tvojom bivšom ženom - pitao je Darko.

- On je meni pao u očima i kada je radio sa Teodorom ono, pa su skočili na mene. Da, Filip je ispao kukavica, žao mi je kada ga gledam. Ja imam žensko dete, komentarisao sam sebe najstrašnije, što ne bih i druge. Filip je jedan običan papak, ali kada bih ga komentarisao u gasu, ispalo bi da sam ljubomoran zbog Maje. Ja mislim da Filip nije normalan, on ima svoje kvalitete, jeste okej, ali nema muški kodeks, nema poštovanja, nema mu*a da stane iza svojih postupaka, jedino gde je imao mu*a je ova mala plava (Vanja Prodanović). Filip je za sve i jednu devojku imao istu priču, a to je da se ne seća i da se neće ponoviti. Ja sam njega pitao: "Je l' tebe napolju biju, kako se ponašaš?", on govori: "Ne, ne, ja sam napolju totalno drugačiji". Evo, on je Bebicu unakazio emotivno, nikada više neće imati sto odsto poverenja. On može sebe malo da uteši, ali neće imati sto odsto poverenja zbog muškarca koji pored 30 slobodnih devojaka ustane i kaže: "Jedina devojka s kojom bih bio u vezi je Teodora". Maja Marinković ne može da bude ista kao one, jer nju poznaje godinama, poznaje i njenog oca. Kako god da Maja ovde glumi da je hladna, nije, ona se oseća poniženo. U subotu on pijan, on ganja Boginju i Aneli, kako uspe u pijanom stanju da manipuliše Maju?! Jezik mu se uvrće, kao balavac od 13 godina, sedi kod Maje i govori joj da želi zagrljaj. Ponaša se kao neki klošar, ustaje i zamera Luki kombinaciju za koju nema osećaj, ustane i plače, on završi sa njegovom verenicom, završi s njom u veceu. Kako ja njega da pozovem kući gde su mi mama i sestra?! Janjuš je bio sa njom u vezi i bila je trudna, nije je vodio u vece, nego se šali rečima, šta vama nije jasno?! - rekao je Asmin.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je takmičare da prokomentarišu odnos Maje Marinković, FIlipa Đukića i haos koji se desio sa Aneli Ahmić.

- Aneli ima prkos u sebi kad je kritikuješ, ona skače i odmah želi raspravu i svađu. Smatram da kao što sam rekao i njoj danas da je ona pogrešila pre svega prema Maji. One nisu prijateljice i većina nije smatrala da mogu da budu dobre, ali su u tim trenucima bile previše dobre. Ona je želela da Maja i Filip budu zajedno, da pravimo večeru za nas četvoro i da se družimo. Nema pravo da prebacuje Maji Asmina, a to je njen način da se brani u ovoj situaciji. To ne može da bude opravdanje jer Asmin i Maja imaju ovakav odnos četiri meseca. Kad se sve poveže dolazi se do zkaljučka da bi njih dvoje sigurno tu noć završili zajedno. Aneli je krivac i nije smela da dozvoli te stvari. Njih dve mogu sad da ne pričaju, budu u ratu, ali mora da bude svesna da je pogrešila i da prihvati to. Svi znamo da se Filip Maji sviđa najviše od svih i da bi Maja sa Filipom ušla u vezu da je on to rekao. Ja smatram da se Maji jedino Filip sviđa od početka i da je vremenom to sve bilo jače i jače - govorio je Anđelo.

- Boginja, da li je Maja igrač sa klupa koji iskoči na teren onda kad ti nisi htela da ideš sa njim u krevet? - pitao je Darko.

- Da. Anđelo treba da kaže Maji iskreno, a ne da se napada samo Aneli. One su u istom košu. Ona je pokazala da je krpa, da nema svoj stav. Ja bolje da budem beton liga, nego k*ta liga. Džaba je ovde brane i peru kad je ona ispala najnemoralnija devojka u kući - rekla je Boginja.

Voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića, kako bi sa njim prokomentarisao odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić.

- Vidim da ovde Filip brani Maju, ne znam da li se uplašio Asmina, ne znam ko je on?! Brani ovde kao neki degenerik Maju, a svi znamo da je rekao da ne bi bio sa Majom jer je nju je*ao Filip Đukić - rekla je Boginja.

- Koliko te je Filip povredio, pa si danas onako plakao - pitao je Darko.

- Povredilo me jeste puno, ne znam, verovatno taj prizor koji sam gledao danas. Ne da nisam očekivao, ja sam tu noć proveo sa Filipom, bio sam srećan, ne što mi je oprostio, znam koliko sam bio neispravan, tu noć smo provodili zajedno. Verovao sam mu, nije mi ni smetalo da priča sa Anitom, jer sam ja pogrešio i bio sam neispravan. Kada sam gledao da prolaze zajedno tu noć, nije mi bilo u glavi: "E, šta radiš" i tako dalje, kao što sam imao pre dve nedelje i jače. Meni je dalo utisak da Aneli njega cima za ruku, ona dolazi i vuče ga ka kući. I onda onaj poljubac kada je poljubio Anđela i nju je drugo od onoga što sam video danas. Koliko je inicijator Aneli, toliko je i on bio...Ovde se hvataju za svaku reč, i sada tako osećam da mi je sutra rođendan, voleo bih da nije tu, što ne znači da kada se sve slegne...Meni je žao, žao mi je i njega, krivo mi je, ali se tako osećam trenutno - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je takmičare da prokomentarišu odnos Maje Marinković, Filipa Đukića i haos koji se desio sa Aneli Ahmić.

- Setimo se kako je stajala i pričala da ju je blam, gde je to nestalo? Asmin brani Maju jer je izvestan njihov odnos da će da budu zajedno, pa da ukućani ne mogu da kažu da mu je sadašnja devojka utorak devojka. Meni je smešno da se sad pale neki ljudi i samo Aneli kude, a Maja je takođe koketirala sa Asminom i sa Lukom. One su iste. Ja sam rekla da mi je žao Anite jer se poistovećujem. Rekla sam da je svaki odnos individualan. Filip je u svakom odnosu imao dobar i loš postupak. Rekao je i meni da ćemo da pričamo, bio je prema meni dobar... - govorila je Vanja.

- Aneli je rekla da će tek danas da gori sa Carem. Znam da Maja preko čestitke nije prešla i znali smo da će da gori. Ja najmanje krivim Filipa jer ko ih j*be? Što mene nije dohvatio? Zoricu Marković ili Radu? Sad se sve prebacuje na Filipa, a od prvog dana je jasan da ne želi vezu. Filip je ispao nekorektan prema Maji i prema Luki jer mu je Anli bila verenica i prema Janjušu koji je rekao da to zamera. Ko je njemu Asmin i o kakvom drugarstvu se priča? Aneli je od samog starta taktički ušla u druženje sa Majom - govorila je Kačavenda.

Tokom emisije došlo je do rata Milene Kačavende i Aneli Ahmić.

- Babice, on je kod mene došao! Babice, p*čka ti viri. Kod mene je došao, a ne kod tebe - rekla je Aneli.

Anastasija Brčić, Uroš Stanić i Bora Santana razgovarali su u spvaćoj sobi za vreme emisije "Pitanja novinara".

- Ne mislim da je p*der nego da je biseksualac. Tačnije ne ni to jer ne bi bio u vezi sa tobom nego bi te opalio... Nema šanse da bih opet bila sa tobom, meni si gadan - rekla je ona,.

- Meni nisi gadan. Meni si najbolji. Bićeš moj ili božiji i ne dam te nikome. Da li nad podržavaš? - pitao je Uroš.

- Naravno - dodala je ona.

Haos Lepog Miće i Aneli Ahmić sa učesnicima nije prestajao, te je tako Darko Tanasijević nastavio razgovor s Mićom kada su se strasti malo smirile.

- Kako komentarišeš to što je Maja imala žestoki se*s sa Filipom tog jutra, iako je videla sve - pitao je Darko.

- Da ga žestoko voli (smeh)...Baba (Kačavenda) je poludela, smirite babu - rekao je Mića.

- Je*em li ti familiju ku*vanjsku, pozdravi ćerku - urlala je Kačavenda.

- Maja je videla šta Filip radi sve, Maja je bila sa Asminom u tuš kabini u tri sata i pet minuta i tražila viski, od kada se u toaletu traži viski?! To je istina lažovi jedni! Kako se zovu osobe koje imaju tri puta se*s, a nisu u vezi?! Pitam te, kako se zovu?! Oni na to pristaju, šta će Maji Filip koji je pijan koji ne zna šta radi i sada je prijatelji brane?! Ne, oni ti nisu prijatelji, ovo su ti najveći dušmani - urlao je Mića.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Marka Janjuševića Janjuš da prokomentariše dešavanja izeđu Maje Marinković, Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Ovo je ludilo i hvala Bogu da do kraja bude ovakva situacija. Maja mi sad namiguje, a ja ću da komentarišem. Oni svi imaju greške i imaju stvari koje su radili loše i niko im nije kriv. Oni su napravili to što su napravili i nema pravdanja. Maja je ustala da komentariše prva i prebacila sve na Aneli, a nije komentarisala svoje postupke. Ko je verovao da su njih dve drugarice taj nije normalan i treba da ide iz rijalitija negde da se savetuje. Lažno drugarstvo je bilo sa obe strane, one ne mogu očima da se gledaju. Filip ima iste situacije od početka rijalitija i iste stvari radi. Za mene Luka i on nisu drugovi jer da jesu prva dva meseca rijalitija bi kafu ovde popili. Znaš koji drugovi su njih dvojica? D*kali su zajedno, ganjali cure od 16 godina i po neku matorku. Oni da su drugovi ovde bi se družili kad su ušli. Zamisli da je moj drug ovde, a ja da ne popijem kafu sa njim, a onda je kao neko nekoga ovde povredio. Kakvo plakanje i šta je njega povredilo? Ako mu je drug ne može da pomisli da će za 10 dana možda da mu oprosti - pričao je Janjuš.

- Meni je Filip preči od svih vas i sad mi je preči od svih vas. Vi sve skrnavite - vikao je Luka.

- Ja to ne smatram drugarstvom. Aneli, ustaneš i kažeš šta si uradila. Za mene ne treba da piješ, radila si pogrešne stvari i ljudi ti realno kažu da si pogrešila. Majo, ušla si u odnos, a nisi ni pitala da li hoće vezu nego si imala s*ks. Ti nisi ni dva kruga prošetala. Filip je nama drug, a ne razmišlja o svojim postupcima. Sutra više ne možemo da bude bliski drugovi i nemam poverenje. Ja se ne ljutim na tebe, a imaš pravo da k*raš sve što ti se dopusti, ali za neke stvari treba da se zna da ima nakog reda - govorio je Janjuš.

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević, kako bi sa njom porazgovarao o njenom vređanju Terzine ćerke Barbare, pa i porodice.

- Mnogi se pitaju kakvo ti zapravo mišljenje imaš o Terzi kada si bila u stanju da mu izgovoriš sve one reči - pitao je Darko.

- Imam onakvo kakvo sam predstavila do srede ujutru, u sredu ujutru je alkohol učinio svoje. Krivo mi je, kajem se, a i mnoge stvari koje sam izgovorila, ne mislim. Moja porodica mi je zamerila osnovne stvari, grešku sam imala najveću koja će da se pamti do kraja života, sve sam nešto uradila što se ne očekuje, ostala sam pribrana i mirna, i dalje mislim da sam dostojanstvena. Žao mi je što sam pukla, pucaju i oni, žao mi je i kajem se - rekla je Sofija.

- U podsvesti ti je da je Terzina majka ku*va Tetovska - pitao je Darko.

- Ne, ne, to sam odgovorila ovako. Mislim, svakako je katastrofa! Sve nešto što sam skupljala i držala u sebi, nisam na vreme reagovala. Ove sezone ću da radim kao što rade Milena, Aneli i pojedini, kada imam neki sukob da mu kažem odmah, pa makar bilo i najgore. Došlo je do onoga ničim izazvano, ništa on meni nije uradio spektakularno, kako sam ja izmislila - rekla je Sofija.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom o haosu koji je imao sa Sofijom Janićijević tokom žurke u utorak.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom o haosu koji je imao sa Sofijom Janićijević tokom žurke u utorak.

Darko Tanasijević, novinar i voditelj, predstavnik portala Pink.rs, podigao je Milana Stojičkovića, kako bi prokomentarisao sukob Terze i Sofije Janićijević.

- Kako ti komentarišeš ovako rapidnu i radikalnu promenu Sofijinog stava prema tebi, ne mogu da veruju da te ponižava kao kera nekog - pitao je Darko.

- S obzirom da je u vezi ja i ne treba da je zanimam, jer sam i bio jasnog stava. Ona je bila stava da neće ulaziti u vezu, kao što sam i ja rekao. Ja sam rekao da sam ja uvek za vezu i da im želim sve najbolje u životu, njima i njihovoj porodici. Od tog trenutka, Sofija bi trebala da bude fer i korektna i da kaže da li sam imao bilo kakvu komunikaciju sa njom i Terzu. Osuđeni smo ovde jedni na druge, čak i kada prođemo, ja kada vidim da je njena bubica, neću da uđem u kupatilo da ne bi bilo povezivanja. Čak i da nisu zajedno, mene Sofija ne zanima i kada sam je upoznao tih par nedelja, imao sam stav da je fina i kulturna devojka, sve do trenutka dok nije rekla da ne želi komunikaciju sa mnom - rekao je Milan.

- Vi ste pre toga imali vašu priču, vi ste se muvali, upućivali ste jedno drugom komplimente. Njoj se vratila emocija, najveća ljubav na svetu, ona u vezi prilazi tebi i ubacuje ti kuglicu u grlo, kako ti komentarišeš to kao muškarac - pitao je Darko.

- Ja nju nisam ni video, ona je prošla iza mene. Iza mene su bili Bebica i Teodora, tu je bila i Sara i tada je ona rekla: "Bože pomozi ove današnje devojke". Ne čitam, mislim da su oni imali raspravu i radi sve da bi izazvala od njega reakciju - rekao je Milan.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč takmičarima kako bi komentarisali haos Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević.

- Da li te nervira što su pojedini ukućani od tebe napravili lažova? - pitao je Darko.

- Da, jako me je to iznerviralo. Oni su se uhvatili za to što sam ja rekla, a ne vide suštinu problema. Niko ne komentariše što je najgore izvređala njegovu porodicu, a kad ja to kažem ja sam najgora. Ona je bila popila i rekla je: "Joj što bih poljubila zelene okice" - rekla je Sara.

- Terza je rekao da nije Bebica, a on ima pet osoba koje su mu uvučene u vezu, a to su Karić, Milan, Viktor i na početku Anđelo. Vređala mu je majku, Milicu i dete, najstrašnije ga je ponizila i rekla da nije stao uz nju. Terza je rekao da je prešao preko svega i da joj je oprostio, a ja mislim da on ništa nije oprostio. Ono vređanje nakon krštenja, a ona se vadi da je bila pijana, a nije bila. Kad je bila proslava Božića trezna je rekla; "Pijandura seljačka, kako je došao da legne u krevet". Sve njega to vraća i polako će da kaže ono što ga boli. Možda je pokušao da vrati nešto što je bilo, ali se ponizio. Meni je katastrofa šta je Milica uradila za dete, prijatelj ga je izdao, a ja sam rekao u sedmici da mu to nije nikakav prijatelj. Terza je ovde za tri dana otkako je bilo krštenje masakriran. Terza je za tri godine bio najispravniji u ovoj vezi, nije imao kontakt sa devojkama, flertove... Dostojanstvena je pokazalal kako je dostojanstvena za ovih mesec dana koliko je ovde. Njoj je cilj rijaliti i da ponizi Terzu za sve što je bilo, kao i da vrati uvrede koje je dobila od Milice - pričao je Bebica.

- Ako su prelomili i ušli u odnos, Sofija priča fa se raspravili kuglicu, ali kad je us*ala sve se vraća na tapet. Znamo kako se ovde parovi komentarišu. Dovoljno je što sam ja komentarisala da ima gumiranu facu, a ovaj način odgovaranja mi se ne sviđa. Sve što je rekla ima smisla, ali opravdanja nema. Moram da kažem da je Terza nju izvređao, ali tek nakon određenog vremena što je trpeo i slušao. Ples sa Aneli je bila inicijalna kapisla, ali ne može da se izuzme ovaj trenutak. Ako je bio gori trenutak da us*reš dečka to je bio ovaj nakon krštenja kad je on već otišao u tri p*čke materine. Svi analiziraju da li je Sofija iskrena, a ona meni stvarno nikad nije rekla da ima emocije prema Terzi, ali sad sebe uvaljuje da cela kuća ima pravo da joj j*be kevu. Ona kaže da su rešili pre 18 dana, a to ne može da bude jer se svaki pogrešan korak vraća na početak sezone i da li je ušla u odnos da se sveti Terzi, a sviđa joj se Milan. Ne možeš Milanu sa kojim si šetala krugove da guraš kuglivu u usta. Ove godine Terzi ništa ne može da se prebaci. Oni treba da opravdaju vezu - komentarisala je Kačavenda.

Novinar i voditelj, predstavnik Pink.rs portala, Darko Tanasijević, podigao je Anitu Stanojlović, kako bi porazgovarao sa njom o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Zbog čega si danas Luku lažno branila za crnim stolom, a pet minuta nakon emisije si mislila isto kao i ljudi od kojih si branila Luku - pitao je Darko.

- Ja ću njega uvek da branim za stolom, nikada neću reći da se ovi ljudi slade i komentarišu. Trebao je da se fokusira samo na Filipa, da kaže: "Mene ova osoba ne zanima, nju neću da komentarišem", to sam mu zamerila, nisam htela pred drugim ljudima - rekla je Anita.

- Koliko te je poljuljalo to što većina ukućana smatra da on i dalje voli Aneli, a ne tebe - pitao je Darko.

- Nije me poljuljalo nimalo, ja sam Luki sinoć zamerila što nije reagovao kako treba. Sinoć je prećutao i nije bio iskren, ovo danas mi je bila iskrena reakcija...Navela sam mu primer zašto meni nije dobro. Mi ležimo u krevetu, sve super, planiramo, maštamo, onda dođemo za sto i od nečeg što je prelepo, ja slušam kako pričaju: "On je voli, pati za njom", a on daje povoda nepromišljenim reakcijama i ponašanjem i kada to slušam, naravno da moram da mu skrećem pažnju - rekla je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala odnos Anite Stanojlović i Luke Vujović.

- Ja ih bolim oni 24 časa pričaju o meni i 24 časa me vređaju. Njoj je svaka druga reč da sam bolesnica i da sam k*rvetina. Ona mu cedi bubuljice, a on čkilji i gleda prema meni. Oni ne mogu da istrpe moje komentare, izađu napolje i svađaju se. Prošle se mesec dana, a ja ih niti diram, a niti gledam. Da li je normalno da moj bivši verenik dođe da spava prekoputa mene? Da li ona njega voli kad je spremna da prekoputa bivše verenice ima s*ks? - pričala je Aneli.

- Ne volim ga, mesec dana smo zajedno. Da li se dovodi u pitanje Aneline ljubav prema Luki kad je u hotelu širila noge posle 10 sati?

- Ona vidi da Luka gleda i da se susreću pogledi, ali se pravi luda. Znam ja kako je Luka mene savetovao, ali mene niko ne može da savetuje. Ja ne mogu da radim u dogovoru i da me neko usmerava nego radim kako osećam. Ona je meni rekla da je napolju drugačije, pa onda po tom difoltu. Oboje su jako namazani - rekla je Ahmićeva.

- Kako komentarišeš Lukine suze i da li smatraš da ga je povredilo i sa tvoje strane i da mu je ostala ljubav prema tebi? - pitao je Darko.

- Boli njega uvo za Filipa čim mu je uzeo Anitu. Dok je trajao klip ja sam ovde sedela, a on je u mene gledao i izbečio je oči. Ja sam pogledala u njega i gledala sam face ljudi... Ne znam da li je u pitanju mržnja prema meni ili sujeta. Znam da sam ga uhvatila kako me gleda ljutito - govorila je Aneli.

Darko Tanasijević ponovo je podigao Anitu Stanojlović, kako bi sa njom porazgovarao o njenoj navodnoj aferi sa Reljom Popovićem.

- Anita, na radiju si rekla da ne znaš kako mogu da čuješ album koji nije izašao, jer nisi znala da može da se pošalje na telefon. Da li misliš da ti neko u to veruje - pitao je Darko.

- Odakle znam, niti sam u muzičkom svetu, niti sam menadžer. Mene možeš da pitaš o noktima, šminci i tako nešto, a o muzici ništa ne znam - rekla je Anita.

- Kako Dačo može da izmisli onako detaljnu priču o tvom i Reljinom odnosu - pitao je Darko.

- Što se tiče Relje, ja ću reći da je bilo sve tako, samo da mi se ovo skine. Stvari koje su se dešavale u spoljnom svetu, možete samo da slutite, a ove ovde možemo da komentarišemo. Ja želim privatni život da sačuvam za sebe...Ja sam mislila na neku treću osobu, što se tiče Relje, što ne bih priznala, čovek lep i privlačan?! Imponovalo bi mi da kažem da sam bila sa Reljom. Ništa nisam rekla, nisam bila sa Reljom, i da jesam, ne bih to rekla na televiziji - rekla je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Danila Daču Virijevića da ponovi sve što je rekao da mu se Anita Stanojlović poverila o svom navodom odnosu sa Reljom Popovićem, zbog čega je nastao haos u programu.

- Ja sam već pričao, to su bile i sitnice kojih ne mogu da se setim. Ja ću sad da ispričam da sam u spavaćoj sobi pre dva dana rekao Luki da mislim da on meni veruje, a on mi je rekao da veruje u moju priču, ali da ne veruje da je Relja bio sa njom. Znači da Luka misli da je ona zaluđenik koji bi to izmislio. Što se tiče svega ovoga ako dođe njena najbolja drugarica Tamara, a ja sam lepo obrazložio kad je Anita ušla i pevala pesmu "Seks mašina" i mislio sam da Anđela i ona jedno drugome posvećuju pesmu. To sam provukao na radiju. Bili smo u odabranima, rekla mi je da ne lupetam i da će da mi ispriča istinu. Ona je došla do mog kreveta i krenula je sve da mi priča o tvoj situaciji. Rekla mi je da je imala tremu kad je prvi put išla u studio i da ju je prošla jer je pila džin tonik. Ako Tamara kaže ovde da ona nije tebalo da priča stvari jer pravi haos. Rekla mi je da joj je Relja dao majicu i da je zaboravila da je ponese. Tamara je rekla da nije mogla da poruči majicu. Ona je meni rekla da joj je on dao majicu - govorio je Dača.

- Da li ti je pričala Anita da je Nikolija zvala Relju? - pitao je Darko.

- Ja sam pitao kako može celu noć da bude u studiju, a on ima ženu, a ona mi je rekla da joj je on rekao da radi. Ona je to sve ispričala Luki, a kad je pravio facu to je glumio. Oni su meni pretili unapred i Luka mi je rekao: "Pazi šta budeš pričao kod Darka, možda je Anita trudna, a napolju će za sve da te demantuje Đedović". Oni su meni unapred pretili - pričao je Dača.

- Ona ako je bila sa Reljom, a ovde se kune da nije i kad izađemo ako imaju dokazi rekao sam joj da nismo zajedno - dodao je Luka.

Novinar i voditelj, predstavnik Pink.rs portala, Darko Tanasijević, podigao je Jovanu Tomić Matoru, kako bi prokomentarisala Anitinu navodnu aferu sa Reljom Popovićem.

- Ma da...Veruj mi da je imala ovakvu reakciju, ona bi napravila haos inače. Dosta si dao materijala da Luka sumnja u sve to, ali Luka je malo pre rekao, pametnom dosta, branio je svašta...Ako je to istina, poenta je što ti nije rekla i što te je lagala - rekla je Matora.

- Iskreno, ja sumnjam - rekao je Luka.

- Ako ćemo tako, pokrenuće se mnoge teme. U nedelju ću kod tebe da pokrenem mnoge teme - skočila je Anita.

- Ona je osoba kojoj sve ovo imponuje. Boli nju ku*ac, jedino kome je ovo moglo da našteti jeste Relji i njegovoj porodici. Uhvatio si je, Darko, 10 puta u laži. Ona smatra da još nije dovoljno dokaza napolju izašlo da se potvrdi ta priča...Ne znam ni koliko su zajedno, dokazali su da ona pokušava da prevaziđe Aneli - rekla je Matora.

Voditelj Jovan Ilić razgovarao je sa Teodorom Delić o njenom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, koji je nakon žestokih svađa na tankom ledu.

- Kad si ga prevarila Bebica je preuzeo krivicu na sebe i rekao je da će da se promeni da bi tebi bio bolji. Da li je bilo promene ili se sve vrti oko Filipa?

- Bilo je promene na tri nedelje, a otkako je moja majka došla krenuli su problemi i rasprave. Vezano je i za to šta je moja majka izgovorila i kako vidi situacije. Od tog trenutka su krenuli problemi i češće je krenuo da mi prebacuje, pa imamo rasprave - rekla je Teodora.

- Buniš se da je Filip najveći problem, kako misliš da može posle svega da ima poverenj u tebe? - pitao je Joca.

Joca novinar, predstavnik RED portala, podigao je Bebicu, ali ga je prekinuo žestoki verbalni okršaj Teodore Delić i Maje Marinković.

- Dodala bih, pošto me je Teodora sada provukla, odnosi se na mene, ja nikada ne bih dozvolila sebi da budem s nekim ko je toliko stariji od mene. Takođe, ne bih donosila ovde majice u rijaliti, dovezao je u karantin, džakovi...Ne može meni neko da kaže da nije intiman snimak u bodiću, tolika je razlika u godinama, moj otac je slobodan čovek, to na nezrelost ne može da se pripiše - rekla je Maja.

- Mislim da je ovo Takijev vapaj za pažnjom, jer Maja kaže da sam ja bila prilepak. Ja sam bila naivna i mislila sam da on to neće da zloupotrebi, on je čovek koji je mene zloupotrebio kog sam gledala kao prijatelja - rekla je Teodora.

- Ne možeš tako o mom ocu da pričaš. Ja se s tvojim ocem nisam vatala - rekla je Maja.

- Mi nikada nismo bili zajedno i to ću dokazati na sudu - rekla je Teodora.

Teodora Delić na samom kraju emisije "Pitanja novinara" donela je odluku da stavi tačku na vezu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, nakon čega je sa njim nastavila brutalnu svađu u kojoj je urlala na njega.

- Teki i ja uvek na isti dan raskinemo - rekla je Teodora u prolazu Terzi, a onda nastavila da se svađa sa Bebicom.

- Ćutao si svima kao p*čketina jer si ti jedna najobičnija p*čketina. P*ši k*rac majmunčino jedna bolesna! Koji će meni k*rac pš*četina bolesna? Ti nemaš osećaj da odgovoriš i ništa im nisi odgovorio - urlala je Teodora.

- Čekao sam da završe - dodao je on.

- Nije nije tražio da vređa. Ivan ti je vređap devojku, a ti si ćutao kao p*čka. Ja sam ga vređala, a ti si ćutao i gledao - govorila je Teodora.

Maja Marinković poludela je kad je čula da Teodora Delić vređa njenog oca Takija Marinkovića, pa je osula rafalnu paljbu po njemu.

- Lažovčina jedna matora, p*puši mi k*rac - rekao je Bebica.

- P*puši meni k*rac tvoj tata - dodala je Maja.

- Malopre je trebalo da odgovoriš - rekla je Teodora.

- Taki, unakazi ovog koji prašta j*bačinu u izolaciji. Dr*ljo jedna, da ne kažem gde te je našao i kako si se sama pozvala na rođendan - govorila je Maja.

Maja Marinković i Teodora Delić nastavile su žestoku svađu u spavaćoj sobi zbog Takija Marinković.

- Bebica je uvredio Aneli i mene i nazvao nas dr*ljama. Ti si ovde ušla preko mog oca. Da li tebi kao devojci od 23 godine priliči da sediš u krilu čoveku od 50 godina? - govorila je Maja.

- Tebi ovo odgovara, uk*kila si se zbog neke druge situacije pa kanališ mene - dodala je Teodora.

- Ne možeš da se braniš kad si bila sa njim, a njegov blam je kad je bio sa ribom kao što si ti - rekla je Maja.

Autor: S.Z.