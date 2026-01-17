AKTUELNO

RASKINULI GASTOZ I ANĐELA! Konačno rešila da progovori o njihovom odnosu i stavi tačku na nagađanja!

Anđela je provela Božićne praznike u krugu porodice u Crnoj Gori. Podelila je snimke iz svog doma, pokazujući atmosferu i praznični meni.

Anđela Đuričić nakon spekulacija, javno je potvrdila da je došlo da raskida između nje i Nenada Marinkovića Gastoza. Ona je rešila da stavi tačku na glasine.

Naime, Anđela Đuričić oglasila se na TikToku, te odgovorila na brojna pitanja svojih fanova vezana za vezu sa Gastozom.

- Želim da vam kažem da mi ne pišete gde je Gale, ni da li ste zajedno ili niste, prosto mi više nismo zajedno - priznala je Anđela Đuričić, pa dodala...

- Ja sam na lajvu ovde za sebe, ne želim o svom privatnom životu da pričam. To je sve što ću vam reći, tako da nema potrebe da nastavljajte da pišete takva pitanja i slično jer to je to, što se mene tiče. Mi više nismo zajedno i nema potrebe da se ta tema nastavlja - istakla je Anđela Đuričić i tu završila priču o, sada već bivšem dečku, Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Praznici u Crnoj Gori sa porodicom

Anđela Đuričić je prethodno uživala na Zlatiboru, a onda je odlučila da Božić provede u krugu porodice pa je tako otputovala u Crnu Goru kako bi bila sa roditeljima tokom praznika.

Anđela Đuričić snimila je tada video iz porodičnog doma na kojem se vidi kako nazdravlja vinom sa ocem i uživa u svom domu. Ona je zatim snimila i deo njenog stana, a u dnevnom boravku dominiraju ikone koje su postavljene na bordo zid.

- Nazdravlje vam Badnji dan - napisala je Anđela u opisu videa na kojem je pokazala da je servirano mnogo suvog voća, ispečena riba i sosevi koji idu uz nju, a tu su kolači, uštipci i salate.

Autor: S.Z.

