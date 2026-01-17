JOŠ UVEK ME VOLE: Aneli Ahmić iskazala uverenje da je Asmin i Luka nisu preboleli, Durdžić odmah rešio da joj odgovori! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka Sanja Marinković ugostila je aktuelne učesnike nagledanijeg rijalitija svih vremena, ''Elite 9''.

Njeni gosti bili su Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Maju Marinković, Luku Vujovuća i Anitu Stanojlović.

Voditeljka Sanja Marinković započela je temu, koja se ticala emotivnih odnosa, te je Aneli Ahmić otkrila kada je osrtila da je Luka Vujović i Asmin Durdžić više ne vole.

- Nisam pomislila nikada da me ne vole. Mislim da me obojica još uvek vole, na šta su oni kroz podsmeh odreagovali, a ona je dodala:

- Mogu da se smeju, ali iskreno govorim. Osećam tu ljubav - istakla je Aneli.

- Sanja, evo, imam nešto da kažem. Luka i ja verovatno volimo nju još uvek, ali ne kao ženu. Ako govorim u svoje ime, volim je, ali kao čoveka - rekao je Asmin.

Autor: S.Z.