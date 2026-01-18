AKTUELNO

PORED NJEGA SAM SE OSETILA KAO KRALJICA! Aneli Ahmić izdvojila OVOG bivšeg momka kao NAJPAŽLJIVIJEG, pa sa Asminom obrisala pod: Bila sam mu trofej za pokazivanje!

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka Sanja Marinković ugostila je aktuelne učesnike nagledanijeg rijalitija svih vremena, ''Elite 9''.

Njeni gosti bili su Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Maja Marinković, Luka Vujovuć i Anita Stanojlović.

Pored kog muškarca si se osetila kao kraljica, a pored koga poput nekog trofeja, sluškinje?

- Pored Janjuša sam se osećala kao kraljica. Uvek me je branio i bio je uz mene. Pored Asmina sam se osetila kao trofej za pokazivanje - rekla je Aneli.

