Stavila sve karte na sto!
U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka Sanja Marinković ugostila je aktuelne učesnike nagledanijeg rijalitija svih vremena, ''Elite 9''.
Njeni gosti bili su Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Maja Marinković, Luka Vujovuć i Anita Stanojlović.
Pored kog muškarca si se osetila kao kraljica, a pored koga poput nekog trofeja, sluškinje?
- Pored Janjuša sam se osećala kao kraljica. Uvek me je branio i bio je uz mene. Pored Asmina sam se osetila kao trofej za pokazivanje - rekla je Aneli.
Autor: S.Z.