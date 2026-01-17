ONA MI KONTRIRA, A JA TO VOLIM: Asmin otrio da je Maja napravila PAPUČARA od njega, Aneli promenila sve boje poput semafora!

Priznao da ga je očarala!
U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditelja Sanja Marinković ugostila je aktuelne učesnike ''Elite 9''.
Njeni gosti bili su Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Maju Marinković, Luku Vujovuća i Anitu Stanojlović.
Pored koje žene ste se osećali kao zverke, a pored koje kao papučar?
- Pored Aneli sam se osećao kao zver, a pored Maje kao obična papuča. Maja je devojka koja mi kontrira, a ja to obožavam, neme to ''radi'', kad me devojka odbija. Zbog toga me previše privlači, a ona to zna, pa je zbog toga drska i ne da mi tako lako pristup - kazao je Asmin.
Autor: S.Z.