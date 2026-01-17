AKTUELNO

Domaći

ONA MI KONTRIRA, A JA TO VOLIM: Asmin otrio da je Maja napravila PAPUČARA od njega, Aneli promenila sve boje poput semafora!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Priznao da ga je očarala!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditelja Sanja Marinković ugostila je aktuelne učesnike ''Elite 9''.

Njeni gosti bili su Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Maju Marinković, Luku Vujovuća i Anitu Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

Pored koje žene ste se osećali kao zverke, a pored koje kao papučar?

- Pored Aneli sam se osećao kao zver, a pored Maje kao obična papuča. Maja je devojka koja mi kontrira, a ja to obožavam, neme to ''radi'', kad me devojka odbija. Zbog toga me previše privlači, a ona to zna, pa je zbog toga drska i ne da mi tako lako pristup - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

LETI PERJE: Gledateljka osula drvlje i kamenje po Sandri, ona promenila sve boje poput semafora! (VIDEO)

Zadruga

ANELI MENJA BOJE POPUT SEMAFORA! Asmin i Janjuš pokušavaju da zaštite Luku od poniženja Ahmićeve: Ovu lekciju će pamtiti (VIDEO)

Zadruga

Tvoje dete je diglo ruke od tebe: Milosava zakucala Milovana novom informacijom, on menja boje poput semafora! (VIDEO)

Zadruga

IZBACILA GA IZ TAKTA: Maja zapevala Asminu Stanijinu pesmu, on promenio sve boje poput semafora! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

ČOKOLADA ZA DEDA MRAZA! Mirela Šolaja prišla Desingerici, pa mu dala poklon! Žiri se ODUŠEVIO (VIDEO)

Domaći

ŠOK! Asmin otkrio da je koketirao sa Teodorom, ona promenila sve boje, a onda je Dača progovorio o njenim emocijama prema Filipu: TO TRAJE... (VIDEO)