ONA MI KONTRIRA, A JA TO VOLIM: Asmin otrio da je Maja napravila PAPUČARA od njega, Aneli promenila sve boje poput semafora!

Priznao da ga je očarala!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditelja Sanja Marinković ugostila je aktuelne učesnike ''Elite 9''.

Njeni gosti bili su Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Maju Marinković, Luku Vujovuća i Anitu Stanojlović.

Pored koje žene ste se osećali kao zverke, a pored koje kao papučar?

- Pored Aneli sam se osećao kao zver, a pored Maje kao obična papuča. Maja je devojka koja mi kontrira, a ja to obožavam, neme to ''radi'', kad me devojka odbija. Zbog toga me previše privlači, a ona to zna, pa je zbog toga drska i ne da mi tako lako pristup - kazao je Asmin.

Autor: S.Z.