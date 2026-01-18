AKTUELNO

MI SE NIKAD NISMO ISKRENO VOLELI: Asmin pokušao da ospori ljubav Aneli i njega, istakao da ga nije poštovala, pa izazvao njen gnev!

Šok!

Šok!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditelja Sanja Marinković ugostila je aktuelne učesnike ''Elite 9''.

Njeni gosti bili su Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Maju Marinković, Luku Vujovuća i Anitu Stanojlović.

Aneli, da li te je više zaboleo razvod, ili način na koji ste završili Asmin i ti?

- Najviše me boli način na koji je Asmin otišao od mene, sve to sa Stanijom što je uradio. Sada me boli sve što slušam, šta on izgovara. Ja sam u ''Eliti 7'' bila povređena, imala sam nameru da mu napakostim i smatram da sam uspela da mu napakostim. Ja sam bila naivnija od njega u tom braku. Varao me je, a ja sam to u ''Eliti'' saznala - kazala je Aneli.

- Mi se nikada nismo iskreno voleli. To je istina, samo to ona ne želi da prizna. Nije me poštovala kao muškarca, radio sam po ceo dan. Ja nju jesam poštovao, prevario sam je prvi put kad je ona mene krenula da vređa, da vređa moju porodicu. Jednostavno, da je odnos bio dobar, ne bi se ni završio. Očigledno smo oboje bili naivni i ludi. Ja sam bio naivan i verovao sam da će se Aneli promeniti- kazao je Asmin.

- Od toga što si rekao, ništa nije istina - kazala je Aneli.

