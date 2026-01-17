RAZOČARALA ME JE I POVREDILA! Terza progovorio o Sofiji i njihovom emotivnom krahu, pa priznao šta ga najviše POGAĐA! (VIDEO)

Nije mu lako!
Učesnici Elite danas biraju najlukaviju osobu. Naredni je svoj stav iskazao Borislav Terzić Terza.
- Sofija me je razočarala i povredila. Nakon svega što se sinoć desilo, bilo bi suludo da je ne navedem. Ona je perfidno davala kiflice drugim momcima. Bila je sa mnom i radila je stvari koje mi smetaju. Na drugom mestu je Aneli. Na trećem mestu je Dača. Veoma je pametan i inteligentan momak, njemu se svi poveravaju, a onda ih - kazao je Terza.
Autor: S.Z.