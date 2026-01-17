AKTUELNO

Domaći

RAZOČARALA ME JE I POVREDILA! Terza progovorio o Sofiji i njihovom emotivnom krahu, pa priznao šta ga najviše POGAĐA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu lako!

Učesnici Elite danas biraju najlukaviju osobu. Naredni je svoj stav iskazao Borislav Terzić Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sofija me je razočarala i povredila. Nakon svega što se sinoć desilo, bilo bi suludo da je ne navedem. Ona je perfidno davala kiflice drugim momcima. Bila je sa mnom i radila je stvari koje mi smetaju. Na drugom mestu je Aneli. Na trećem mestu je Dača. Veoma je pametan i inteligentan momak, njemu se svi poveravaju, a onda ih - kazao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

NEMAM ŽELJE DA SE MIRIM SA NJOM: Gastoz progovorio o Anđeli i njihovom raskidu, otkrio šta ga najviše muči, pa pomenuo i Pavla Jovanovića (VIDEO)

Domaći

Progovorio o naslednici: Đorđe David otvorio dušu pa otkrio šta ga najviše plaši u njenom odrastanju

Zadruga

Ovo što sam doživeo sa njom nisam ni sa jednom: Terza emotivnim govorom o Sofiji raznežio sve oko sebe (VIDEO)

Zadruga

Između srca i razuma: Bebica na korak do toga da oprosti Teodori, priznao joj šta ga najviše muči! (VIDEO)

Domaći

IZBACILI SU ME IZ CRKVE: Terza ne zna gde se nalazi nakon sukoba sa Milicom na krštenju njihove ćerke, otkrio šta mu je sve rekla (VIDEO)

Domaći

IZBACILA ME JE IZ CRKVE: Terza na ivici suza nakon svađa sa Milicom, preko ovoga mu ne prelazi (VIDEO)