PRVA MESEČNICA, PRVI RASKID?! Drama Anite i Luke trese Elitu, hitno reagovala njegova majka Biljana: Neće pristati na njene ultimatume!

Anita Stanojlović i Luka Vujović danas slave prvi mesec svoje ljubavi za koju je upitno koliki će joj rok trajanja biti, budući da je usledila žestoka svađa malo nakon što im je podrška poslala poklone u ime ljubavi.

Anita je plakala i kritikovala Luku zbog sopstvenih sumnji da on i dalje nije ravnodušan prema svojoj bivšoj verenici Aneli Ahmić, a zbog njih dvoje je u jednom trenutku na imanje došlo i obezbeđenje.

Tim povodom kontaktirali smo Lukinu majku Biljanu Vujović, koja je za naš portal analizirala novonastala dešavanja u Beloj kući.

- Problem osamdeset odsto ljudi oba pola sa Balkana je što ne znaju da uživaju u ljubavi, već žele da poseduju one do kojih im je stalo. Tek u kasnijim godinama shvate da to ničemu ne vodi. I ja sam bila takva - počela je priču Biljana.

- Luka je društven i napokon na putu da bude svoj. Mislim da će i Anita to shvatiti. Zamera mu gluposti... Uostalom, u rijalitiju su u kome su njihovi bivši i bivše, a i priče spolja, shodno tome i ne verujem u sve što čujem i vidim. Ima tu dosta neizgovorenih rečenica sa obe strane. Meni su zajedno baš lep par i šteta bi bilo da ne nađu rešenje i zajednički jezik. Očito je da Luka gotivi i Asmina i Janjuša i da neće pristati na ultimatume jer ih ni on njoj ne daje, niti joj išta zamera. Ali, biće oni okej. Ne mislim da će raskinuti, pre će se prilagoditi jedno drugom. A ako raskinu, to će trajati plafon dva dana - prognozira Lukina majka.

Autor: D. T.