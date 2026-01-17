AKTUELNO

Zadruga

BRITKA SABLJA: Dača se naoštio, repetirao vređalicu u Anđelovom smeru, pa dobio njegov odgovor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napeto!

Učesnici Elite danas biraju osobe koje su najveći egoisti.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo, koliko te je ovde ljudi navelo za najumišljenijeg? Previše. Mislim da ti govori to dosta toga. Smatram da sebe previše vrednuješ, a ne vidim da imaš potporu ikakvu - kazao je Dača.

- A ja mislim da ti nemaš argumente dovoljno jake - dodao je Anđelo.

- Anđelo, ti misliš da si dobar komentator, a uvek kalkulišeš i pokušavaš da i prilikom komentarisanja ostaneš neutralan. Ako misliš da si dobar komentator, veoma si se prevario - dodao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao što sam i rekao, nemaš argumente. Vaga sam u horoskopu, zato i vagam uvek da li ću nešto da kažem, ili ne - kazao je Anđelo.

- Aneli misli da je najlepša, a kad joj pogledam usta ova njena, kao da č*ar ima na faci, zgrozim se. Ovaj Anđelo je na drugom mestu, propagira neku iskrenost, elokvenstnost i pristojnost, a zapravo je on sve suprotno. Treća osoba je Lepi Mića - kazao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Britka sablja: Đedović otkrio šta zamera Miljani, ona odmah replicirala, pa pokušala da se opravda! (VIDEO)

Zadruga

BRITKA SABLJA! Karić uveren da su Aleksandra i Milovan spustili loptu iz inata Marijani i Urošu! (VIDEO)

Zadruga

ŠTAKORČINO: Miljana repetirala vređalicu, osula rafal u Mićinom pravcu, pa osetila njegov GNEV: KRMAČO! (VIDEO)

Zadruga

FILIPU SE NE PIŠE DOBRO! Dača se naoštio da OBELODANI njegov flert sa Aneli, sledi haos?! (VIDEO)

Zadruga

BRITKA SABLJA: Dača vratio Luku na FABRIČKA PODEŠAVANJA svojim izlaganjem, pa stavio na stub srama odnos Teodore i Filipa! (VIDEO)

Zadruga

Bukti rat: Đedović uporedio Lakića sa Ivanom, pa izazvao njegov gnev! (VIDEO)