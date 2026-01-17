BRITKA SABLJA: Dača se naoštio, repetirao vređalicu u Anđelovom smeru, pa dobio njegov odgovor! (VIDEO)

Napeto!

Učesnici Elite danas biraju osobe koje su najveći egoisti.

- Anđelo, koliko te je ovde ljudi navelo za najumišljenijeg? Previše. Mislim da ti govori to dosta toga. Smatram da sebe previše vrednuješ, a ne vidim da imaš potporu ikakvu - kazao je Dača.

- A ja mislim da ti nemaš argumente dovoljno jake - dodao je Anđelo.

- Anđelo, ti misliš da si dobar komentator, a uvek kalkulišeš i pokušavaš da i prilikom komentarisanja ostaneš neutralan. Ako misliš da si dobar komentator, veoma si se prevario - dodao je Dača.

- Kao što sam i rekao, nemaš argumente. Vaga sam u horoskopu, zato i vagam uvek da li ću nešto da kažem, ili ne - kazao je Anđelo.

- Aneli misli da je najlepša, a kad joj pogledam usta ova njena, kao da č*ar ima na faci, zgrozim se. Ovaj Anđelo je na drugom mestu, propagira neku iskrenost, elokvenstnost i pristojnost, a zapravo je on sve suprotno. Treća osoba je Lepi Mića - kazao je Uroš.

Autor: S.Z.