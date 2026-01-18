Anitina Tamara žestoko uzvratila Ivanu Marinkoviću: Sklon je halucinacijama, alkohol mu je isprao mozak!

Tamara Radoman, prijateljica i PR menadžerka učesnice "Elite" Anite Stanojlović, oglasila se za naš portal povodom pretpostavki i optužbi Ivana Marinkovića na njen račun.

Naime, u jeku navodne afere Anite i Relje Popovića, Ivan je izrazio sumnju da je cela priča fabrikovana od strane Tamare.

- Ja sam dobro ocenio i procenio njenu PR-ku koju ona plaća da bi joj vodila prljave poslove. To što je ona lažov i prevarant i što može da petlja čoveka od 40 godina, to je njegov problem. Procenio sam odlično onog prevaranta od Tamare, sada sam rekao Kačavendi, postoje dve opcije. Ili je ona stvarno imala se*s kombinaciju sa Reljom ili je samo bila fanatik ili fan Reljin i imala neki direktan kontakt, tipa lajkovala mu stori i on ripostovao, pa je ona izmislila. Tamara joj podvalila priču da je Luka podoban, da ima priču kao sa Anđelom u sedmici, Luka ima dva želuca. Pa je rekla imaš tamo Minu Vrbaški, koja je ocinkarila Mateu Car, pa imaš i Daču tračaru i njemu pričaš priču. Što da ne uvale nekoga u problem, šta ih boli ku*ac?! Za Anitu znamo da je spremna da uvali najbliže u problem, jer da se ona ovoliko busa. Ovo je samo pripremljeno i školovano - rekao je Ivan.

Tim povodom kontaktirali smo Tamaru.

- Što se Ivana tiče i njegovih optužbi na moj račun, ne bih mu previše davala na značaju, jer je on ipak došao iz podruma gde je sve uvek bilo namešteno i iscenirano, na imperiju poput Pinka, gde je pokušao da recepte iz podruma u nekoj od sezona prenese u Elitu, korišćenjem hemijskih olovaka i dopisivanjem sa tadašnjom ženom, ali mu ni papirići nisu pošli za rukom, jer ga je tada žena svakako prevarila u zatvoru rijalitija - rekla je ona za Pink.rs i zaključila:

- Čovek kome je alkohol isprao mozak očigledno je sklon halucinacijama i teorijama zavere.

Autor: D. T.