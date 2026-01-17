MISLILA JE DA ĆE NJU GLEDATI NA DRUGAČIJI NAČIN: Bivša učesnica Elite dala svoj sud o emotivnom brodolomu Maje i Filipa, smatra da je od Đukića očekivala PREVIŠE! (VIDEO)

Otkila kako taj odnos izgleda iz njenog ugla!

Gošće voditeljskog para Stefana Stefana Kandića Kendija i Jovana Ilića - Joce novinara bile su bivša učesnica ''Elite 9'' Iva Stupar i bivša rijaliti učesnica Šmizla.

Šta se desilo između Filipa i tebe?

- Od samog starta smo bili dobri drugari. On kad popije, promeni se. Rekla sam mu u više navrata da ima problem sa alkoholom. Kad se to dogodi, kad mu se neka žena nađe pred njim, on krene u ''napad''. Ne kažem da on ne bira, ali svakako voli žene. Jedno veče se desilo to da je došao, između ostalog i u moj krevet. Što se tiče Filipa, mislim da mu se trenutno dopada više Boginja, nego Maja, iskreno.

Kako gledaš na odnos Aneli i Filipa?

- Mene ne čudi, jer ako su Aneli i Maja jedna drugoj prešle preko svih uvreda, onda me ne čudi ni to što nije obratila pažnju da li će se Maja naljutiti zbog Filipa. Aneli je htela da vrati Maji, ne znam da li Asmina, ili nečeg drugog.

Zbog čega se Maji dopao Filip, šta je nju privuklo?

- Mislila je da će nju gledati na drugačiji način. Ona je i pomislila da je Taki dao blagoslov kad su bile posete za Novu godinu kad je rekao ''Filip i Maja bi preokrenuli celu kuću''. Maji se verovatno veoma Filip dopao, a ima malo i toga da nije imala nekog mesecima, pa joj je bilo dosadno.

Autor: S.Z.